ВСУ пытались атаковать беспилотниками Белгородскую и Ленинградскую области

Утром 12 сентября российские силы ПВО перехватили и уничтожили 22 украинских дрона над Белгородской и Ленинградской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.
«12 сентября с 08:00 мск до 12:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 17 — над территорией Белгородской области и пять — над территорией Ленинградской области», — заявили в ведомстве. За ночь при этом был сбит 221 дрон ВСУ.
В ходе атаки обломки сбитых беспилотных летательных аппаратов упали в различных населенных пунктах Ленинградской области. В порту Приморска на одном из судов произошло возгорание в результате попадания обломков дронов, однако его оперативно локализовали. Кроме того, в международном аэропорту Пулково были отменены и задержаны десятки рейсов.
В Белгородской области в ходе ночной атаки погибла местная жительница. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.
