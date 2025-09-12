ВСУ пытались атаковать беспилотниками Белгородскую и Ленинградскую области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Над Белгородской областью сбили 17 дронов
Над Белгородской областью сбили 17 дронов Фото:
новость из сюжета
Украинские атаки по российским регионам

Утром 12 сентября российские силы ПВО перехватили и уничтожили 22 украинских дрона над Белгородской и Ленинградской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.

«12 сентября с 08:00 мск до 12:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 17 — над территорией Белгородской области и пять — над территорией Ленинградской области», — заявили в ведомстве. За ночь при этом был сбит 221 дрон ВСУ. 

В ходе атаки обломки сбитых беспилотных летательных аппаратов упали в различных населенных пунктах Ленинградской области. В порту Приморска на одном из судов произошло возгорание в результате попадания обломков дронов, однако его оперативно локализовали. Кроме того, в международном аэропорту Пулково были отменены и задержаны десятки рейсов.

В Белгородской области в ходе ночной атаки погибла местная жительница. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Утром 12 сентября российские силы ПВО перехватили и уничтожили 22 украинских дрона над Белгородской и Ленинградской областями. Об этом сообщили в Минобороны России. «12 сентября с 08:00 мск до 12:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 17 — над территорией Белгородской области и пять — над территорией Ленинградской области», — заявили в ведомстве. За ночь при этом был сбит 221 дрон ВСУ.  В ходе атаки обломки сбитых беспилотных летательных аппаратов упали в различных населенных пунктах Ленинградской области. В порту Приморска на одном из судов произошло возгорание в результате попадания обломков дронов, однако его оперативно локализовали. Кроме того, в международном аэропорту Пулково были отменены и задержаны десятки рейсов. В Белгородской области в ходе ночной атаки погибла местная жительница. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...