Россия за неделю уничтожила восемь безэкипажных катеров Украины

За прошедшую неделю подразделения группировки войск «Днепр» и Черноморского флота России уничтожили восемь быстроходных безэкипажных катеров ВСУ в Черном море. Об этом сообщило Минобороны РФ.
«Подразделениями группировки войск „Днепр“ и силами Черноморского флота уничтожены восемь быстроходных безэкипажных катеров противника», — говорится в telegram-канале ведомства. Кроме того, российские войска нанесли несколько групповых ударов беспилотниками и высокоточным оружием по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, военным аэродромам, а также складам с боеприпасами и военной техникой.
Ранее Минобороны России сообщило, что за последнюю неделю российские средства ПВО уничтожили 1488 украинских беспилотников самолетного типа. Также они сбили пять крылатых ракет, 19 управляемых авиабомб, 19 реактивных снарядов HIMARS и две ракеты «Нептун», передает RT.
