Житель Энергодара тяжело ранен после атаки дронов

В результате атаки на Энергодар ранило сотрудника предприятия «Водозабор»
В результате атаки на Энергодар ранило сотрудника предприятия «Водозабор»

Сотрудник коммунального предприятия Энергодара получил тяжелое ранение в результате атаки украинских дронов, произошедшей утром 22 сентября. Об этом сообщил мэр Энергодара Максим Пухов в своем telegram-канале.

«По предварительным данным, зафиксировано не менее 4 беспилотных систем летательных аппаратов, атаковавших структуры предприятия, входящие в жизнеобеспечение города. В результате воздействия тяжелое ранение получил слесарь „Водозабора“, 1962 года рождения», — написал Пухов в своем telegram-канале.

Ранее, 15 сентября, в Энергодаре уже фиксировались атаки украинских беспилотников: тогда удар был нанесен по автозаправочной станции, в результате чего пострадали два человека и были повреждены автомобили. Целью атак становилась гражданская инфраструктура, а городские службы принимали меры по ликвидации последствий происшествий.

