Житель Энергодара тяжело ранен после атаки дронов

Сотрудник коммунального предприятия Энергодара получил тяжелое ранение в результате атаки украинских дронов, произошедшей утром 22 сентября. Об этом сообщил мэр Энергодара Максим Пухов в своем telegram-канале.
«По предварительным данным, зафиксировано не менее 4 беспилотных систем летательных аппаратов, атаковавших структуры предприятия, входящие в жизнеобеспечение города. В результате воздействия тяжелое ранение получил слесарь „Водозабора“, 1962 года рождения», — написал Пухов в своем telegram-канале.
Ранее, 15 сентября, в Энергодаре уже фиксировались атаки украинских беспилотников: тогда удар был нанесен по автозаправочной станции, в результате чего пострадали два человека и были повреждены автомобили. Целью атак становилась гражданская инфраструктура, а городские службы принимали меры по ликвидации последствий происшествий.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.