Mash: режиссер «Слово Пацана» Крыжовников сломал чужую камеру

Команду Жоры Крыжовникова обвинили в порче камеры за пять миллионов рублей
Режиссера Жору Крыжовникова и его продюсерскую компанию «Тумач Продакшн» обвинили в порче профессиональной камеры Sony Venice стоимостью около пяти миллионов рублей во время съемок сериала с Аглаей Тарасовой и Дмитрием Нагиевым. Об этом сообщают СМИ.

«Камеру залило водой из дождевой установки во время съемок, поломку выявили сразу, но ремонтировать или заменять ее не стали», — сообщили представители компании «Рентал 2.39» telegram-каналу Mash. Жора Крыжовников назвал ситуацию «обычной».

Жора Крыжовников уже не впервые оказывается в центре внимания СМИ: в 2021 году его внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец» из-за съемок сериала «Ваша честь» в Крыму. Об этом сообщал RT.

