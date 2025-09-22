Mash: режиссер «Слово Пацана» Крыжовников сломал чужую камеру

Режиссера Жору Крыжовникова и его продюсерскую компанию «Тумач Продакшн» обвинили в порче профессиональной камеры Sony Venice стоимостью около пяти миллионов рублей во время съемок сериала с Аглаей Тарасовой и Дмитрием Нагиевым. Об этом сообщают СМИ.
«Камеру залило водой из дождевой установки во время съемок, поломку выявили сразу, но ремонтировать или заменять ее не стали», — сообщили представители компании «Рентал 2.39» telegram-каналу Mash. Жора Крыжовников назвал ситуацию «обычной».
Жора Крыжовников уже не впервые оказывается в центре внимания СМИ: в 2021 году его внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец» из-за съемок сериала «Ваша честь» в Крыму. Об этом сообщал RT.
