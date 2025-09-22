Великобритания официально сняла персональные санкции с Татьяны Евтушенковой, дочери основателя АФК «Система» Владимира Евтушенкова. Об этом сообщило Министерство финансов Соединенного Королевства, обновив публичный санкционный реестр.
«Минфин Великобритании исключил Татьяну Евтушенкову из списка физических лиц, подпадающих под ограничительные меры», — говорится в официальном обновлении реестра, опубликованном на сайте правительства. Татьяна Евтушенкова была внесена в санкционный список Великобритании в 2022 году в рамках пакета мер против российского бизнеса и близких к нему лиц. Теперь ее имя полностью удалено из реестра, что означает отмену всех финансовых ограничений, запретов на въезд и заморозки активов, если таковые имелись на территории юрисдикции.
Это решение может быть связано с пересмотром доказательной базы или отсутствием прямых связей Татьяны Евтушенковой с деятельностью, подпадающей под критерии санкций. Ни сама Татьяна, ни представители АФК «Система» официальных комментариев по поводу снятия ограничений пока не давали.
Ранее ЕС принял решение вывести из перечня лиц, подпадающих под индивидуальные санкции, четырех граждан Российской Федерации. Об этом проинформировали в европейском совете. В то же время, представители союза не раскрыли, в отношении каких именно россиян были отменены соответствующие ограничения.
