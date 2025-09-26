Жительницу Херсонской области поймали за помощь ВСУ

Сотрудники управления ФСБ России по Херсонской области задержали 46-летнюю местную жительницу по подозрению в оказании финансовой поддержки Вооруженным силам Украины (ВСУ). Как сообщил губернатор области Владимир Сальдо женщина через Telegram призывала собирать деньги на нужды украинской армии.
«Сотрудники УФСБ России по Херсонской области задержали 46-летнюю местную жительницу которая через Telegram призывала собирать деньги на нужды ВСУ», — сообщил Сальдо. О произошедшем он написал в своем telegram-канале.
В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к деятельности, угрожающей безопасности государства. Санкции статьи предусматривают до шести лет лишения свободы.
Ранее Следственный комитет РФ выдвинул обвинения в отношении фигурантов дела, связанных с незаконным выводом 2,5 млрд рублей из российских микрокредитных организаций с целью финансирования вооруженных формирований на территории Украины. Согласно материалам следствия, в период с 2022 по 2024 год гражданин Латвии, являющийся бенефициаром международного холдинга, организовал передачу крупных денежных средств из подконтрольных ему микрокредитных компаний, действующих в Москве, Самаре и Санкт-Петербурге, при этом нарушая нормы российского законодательства, передает РАПСИ.
