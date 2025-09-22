Джиган мечтает спеть на «Интервидении»

Джиган не отказался спеть на «Интервидении-2026»
Джиган и Севиль могли бы спеть на «Интервидении» в следующем году
Рэпер Джиган и певица Севиль выразили готовность представить Россию на музыкальном конкурсе «Интервидение-2026». По словам исполнителей, они задумались об участии после того, как аналогичную инициативу проявила телеведущая Ольга Бузова.

«Почему бы и нет?» — сказали Джиган и Севиль в интервью корреспонденту telegram-канала Звездач. Севиль добавила, что уже спланировала написать новую композицию специально для конкурса.

В этом году Россию на «Интервидении» представлял певец Shaman, а финал конкурса прошел в Москве. После этого музыкальный продюсер Иосиф Пригожин предложил выдвинуть Валерию на следующий конкурс, выступив против повторного участия артистов, уже представлявших страну. Организаторы пока не раскрыли, каким образом будет проходить отбор российских участников на «Интервидение-2026» в Саудовской Аравии.

