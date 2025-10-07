Россия закрыла вопрос в вопросе размещения военных баз в Афганистане

У России нет планов по размещению военных баз и контингента в Афганистане. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.
«Лавров сказал, что Россия выступает категорически против размещения военных баз третьих стран как на территории Афганистана, так и в сопредельных государствах», — приводит слова Кабулова РИА Новости. Отмечается, что у России таких планов и намерений нет.
Ранее Кабулов заявлял, что Соединенные Штаты не пойдут на военное вторжение в Афганистане. По его словам, подобный шаг может привести для Вашингтона к крайне неблагоприятным последствиям.
