Назван главный «мафиози» российской эстрады

Продюсер Дворцов: Юрий Антонов - настоящий авторитет российской эстрады
Юрия Антонова назвали крестным отцом российского шоу-бизнеса
Настоящий авторитет российской эстрады — композитор Юрий Антонов, а не певица Алла Пугачева, как считалось ранее. Об этом сообщил продюсер Сергей Дворцов. По его словам, именно Антонов обладает наибольшим влиянием среди артистов и внушает коллегам уважение и осторожность.

«Главный „мафиози“ нашей эстрады — это [Юрий] Антонов. Он очень жесткий, справедливый. Наши коллеги боятся его. Стараются не связываться с ним, потому что у него мощное влияние. Я могу сказать, что чем человек талантливее и профессиональнее, тем он жестче», — пояснил Дворцов в разговоре с «Абзацем».

Ранее легендарного певца и композитора Юрия Антонова назвали самым богатым российским артистом в 2025 году. На фоне активных дискуссий относительно финансовых состояний ряда известных деятелей российской эстрады, включая Аллу Пугачеву, Филиппа Киркорова и Григория Лепса, особую значимость приобрела информация о величине активов Антонова.

