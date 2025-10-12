В Госдуме предложили снизить утильсбор для некоторых россиян

Миронов предложил ввести льготы на утильсбор для бойцов СВО и многодетных семей
По мнению Миронова, новые правила приведут к подорожанию цен на авторынке
По мнению Миронова, новые правила приведут к подорожанию цен на авторынке

Депутат Государственной Думы Сергей Миронов предложил разработать систему льгот для отдельных категорий россиян при приобретении автомобилей. Инициатива касается военнослужащих СВО и многодетных семей.

«Я также предложил ввести дополнительные льготы по уплате утильсбора для участников СВО и многодетных семей», — сказал Миронов. Его слова приводит «Газета.Ru».

Депутат выразил мнение, что увеличение утилизационного сбора приведет к росту цен на автомобили в России, при этом наиболее ощутимо это скажется на жителях Дальнего Востока, где спросом пользуются японские машины. В связи с этим он выступил против внедрения данной меры.

«Повышение утилизационного сбора неизбежно ведет к подорожанию автомашин. <...> Буквально на днях я направил официальное обращение к главе кабмина Михаилу Мишустину, где изложил нашу позицию, в том числе отметил, что повышение утильсбора особенно остро скажется на жителях Дальнего Востока», — отметил депутат.

В России с 1 ноября изменятся правила расчета утилизационного сбора. Теперь его будут считать по мощности двигателя, а не по возрасту машины и объему двигателя, как раньше. СМИ сообщали, что в Приморском крае перед повышением налога сильно выросли цены на внедорожники. Эксперты считают, что подорожают и семейные автомобили. Новые правила коснутся машин с мощностью двигателя больше 160 лошадиных сил. Однако таких моделей среди современных автомобилей не так много — большинство машин мощнее. Из-за этих изменений цены на массовые автомобили резко вырастут, и доступных машин на рынке станет меньше.

