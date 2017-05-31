Носов забирает у УВЗ и Евраза контроль над Путинградом

22:25 30 мая 2017 0

Свою победу Носов (возвышается над всеми) согласовал с администрацией губернатора, заверяют источники "URA.RU" Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сентябрьская выборная кампания в Свердловской области готовит сюрпризы. Как стало известно «URA.RU», мэр Нижнего Тагила Сергей Носов намерен полностью взять контроль над Думой промышленной столицы региона в свои руки, без учета интересов «Уралвагонзавода» и «Евраз-НТМК». Корпорации пока не приняли решения, как реагировать на такой шаг со стороны близкого им обеим политика.

Выборы 28 депутатов гордумы и главы города в Нижнем Тагиле пройдут в единый день голосования 10 сентября 2017 года. Неделю назад в промышленной столице Свердловской области прошло предварительное голосование, устраиваемое региональной «Единой Россией». Результаты праймериз станут известны только на следующей неделе. Сейчас списки отправлены в региональный исполком «Единой России», который объявит результаты на партийной конференции 6 июня. По предварительным данным, в списках кандидатов пока только один конфликт: директор по связям с госорганами УВЗ Андрей Палатов и медиа-менеджер Андрей Муринович набрали одинаковые результаты.

Андрей Ленда (слева) попадет в новую нижнетагильскую Думу спикером, а с ним еще 13 человек, лояльных главе города. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Носов изначально обещал корпорациям по десять мандатов каждой, и говорил, что восемь займет своими бюджетниками. Сейчас становится очевидно, что каждой отдадут по восемь голосов, а остальные 12 — Носов заберет себе. И проведет лояльного председателя в лице [руководителя аппарата администрации Нижнего Тагила Андрея] Ленды. У мэра пройдут четыре одномандатника, трое из которых враждебны УВЗ, а также девять списочников. Еще какие-то голоса он, возможно, доберет через КПРФ, „эсеров“ или „Родину“ — не даром же ее заводят туда», — знает источник внутри команды Носова. Узнать мнение самого Андрея Ленды на этот счет сегодня не удалось — он не берет трубку и не отвечает в мессенджерах.

Собеседник агентства уверяет, что позиция Носова полностью согласована с администрацией губернатора Свердловской области: «Резиденции пообещали, что выборы губернатора пройдут максимально правильно и красиво в территории, но при условии, что она не будет вмешиваться в городскую кампанию».

Причиной готовящегося демарша члены команды Носова называют недовольство политическим дуализмом. «Ему надоело разрываться между ФПГ. Первые признаки этого были явно заметны уже на праймериз:

в трех округах УВЗ оказались кандидаты, не согласованные с корпорацией, и то же самое случилось в двух округах НТМК.

Разразился скандал даже, который купировали по прямому указанию [гендиректора УВЗ Александра] Потапова — уж я не знаю, что ему такого пообещал Сергей Константинович», — знает нижнетагильский инсайдер.

Его коллега возражает: при взаимопонимании, которое пока только налаживается между Носовым и Потаповым в его новом статусе, у градоначальника развивается глубокий конфликт с исполнительным директором УВЗ Владимиром Рощупкиным. Но и это не главная причина создаваемой Носовым опасной интриги. «То, чем он сейчас занимается — просто от скуки», — объясняет знакомый депутат Заксобрания, погруженный в нижнетагильские реалии.

Между тем, единороссы, занимавшиеся организацией праймериз в Нижнем Тагиле, уверены, что интриги вокруг выборов в гордуму нет. «Носов, как любой нормальный мэр стремится получить полностью контролируемую Думу, и он ее получит, никого не ущемляя. Всем, кто был на праймериз даже выдавали памятки-брошюры „команда НТМК“ и „команда УВЗ“ и все голосовали правильно, поверьте. Просто он ведь пришел на уже собранную Думу, где были [Вячеслав] Горячкин, [Алексей] Казаринов, [Олег] Бахтеев — они еще пытались как-то ему свое мнение высказывать. Сейчас он им даже праймериз не дал возможность пройти. Так что раньше карманная Дума была, а теперь просто станет еще карманнее», — объясняет знакомый партиец.

Представитель одной из участвующих в переделе Думы ФПГ также поддерживает мысль об отсутствии коварного умысла у мэра, аргументируя тем, что Носов «человек системный»: «Корпорации не слишком заботятся о результате, потому что они дают деньги. На чьи средства Носов будет организовывать „чеченский“ результат у себя в 2018 году [год выборов президента РФ]? Нет ни единого резона ему с кем-либо ссориться».

Лояльные Носову чиновники мэрии Нижнего Тагила заверяют: «У администрации города полное понимание и взаимодействие с руководством УВЗ и НТМК. В Думе от „Единой России“ равновелико представлены и основные предприятия, и бюджетники, и бизнес. Попытка получить кем-либо контрольный пакет — бесперспективна, затратна и контрпродуктивна. Мы это понимаем и принцип всесторонней представленности сил работает и будет работать».