Отборные слухи о лучших людях России

21:41 13 октября 2017 2

"Муммий Тролль" знал

Из очередного выпуска «Слухов» вы узнаете, что «Единую Россию» готовят для Путина. — Зюганова просят не идти на выборы президента. — Собчак расскажет Дудю о своих планах на президентский пост. — Губернатор Бурков забирает друзей с Урала. — В Свердловской области — новый передел ТВ. — Ректор УрФУ вспомнил, что хотел быть губернатором. — На челябинского губернатора повесили грехи предшественников. — Чиновники ХМАО «прописались» в доме, где жил Медведев. И многое другое. Приятного чтения!

Слухи Свердловской области

Слухи Челябинской области

Слухи Тюменской области

Слухи ХМАО

Слухи ЯНАО

Слухи Пермского края

Слухи Курганской области

Слухи России

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

«Единую Россию» готовят для Путина

В «Единой России» на этой неделе сменилось руководство. В партии ходят слухи, что такое обновление вызвано не только переходом Владимира Васильева с поста генсека на должность главы Дагестана. Говорят, что кадровые перестановки должны подготовить почву для участия партии в президентской кампании. Единороссы ждут, что Владимир Путин не пойдет на этот раз самовыдвиженцем, а выдвинется от правящей партии.

Зюганова просят не идти на выборы президента

После назначения коммуниста Андрея Клычкова врио губернатора Орловской области в КПРФ обострились аппаратные войны за лидерство. По слухам, в партии все еще обсуждается, кто будет выдвигаться на президентских выборах. Говорят, что Геннадия Зюганова уговаривают не идти на эти выборы, а главным претендентом на эту роль рассматривается депутат от КПРФ Юрий Афонин.

«Формула кино» и «Синема парк» вернули в прокат «Матильду»

Среди киношников обсуждают неожиданную смену позиции кинотеатров «Формула кино» и «Синемапарк», которые вернули в прокат фильм «Матильда». В Минкульте говорят, что такое решение Александр Мамут, которому принадлежит сеть кинотеатров, принял по итогам разговора с министром культуры Владимиром Мединским.

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Собчак расскажет Дудю о своих планах на президентский пост

Возможное выдвижение телеведущей Ксении Собчак на предстоящих президентских выборах снова стало главной новостью политической тусовки. По слухам, официальное объявление о своем выдвижении она может сделать в программе у Юрия Дудя.

Губернаторские посты светят не только СР и КПРФ

Федеральные слухмейкеры задаются вопросом: когда кто-то от ЛДПР получит пост губернатора вслед за коммунистом Андреем Клычковым, возглавившим Орловскую область, и справороссом Александром Бурковым, пришедшим в Омскую. Ответ найден в недрах АП — как оказалось, здесь действительно рассматривают сразу троих представителей ЛДПР в Госдуме РФ как потенциальных кандидатов в кресло одного из руководителей региона. Какого конкретно — слухмейкеры не сознаются и фамилий либерал-демократов не раскрывают, предлагая дождаться назначений.

Слухи Свердловской области

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

PR-блок может оказаться между двумя структурами власти

Не только кандидатуры министров сейчас согласовываются в региональном правительстве, но и даже сложившаяся система отношений.

По словам инсайдера, в настоящее время обсуждается вариант двойного подчинения департамента — администрации губернатора и кабмину, возможно на условиях курирования кем-то из первых вице-губернаторов. При этом есть серьезное основание для такого шага: в этом случае ведомство сможет взять на свой баланс областные типографии, в том числе и «Уральский рабочий», которые получат финансирование из бюджета на обслуживание деятельности правительства и будут тем самым спасены от банкротства.

В свердловском правительстве готовятся к переделу ГУПов

Рассказывают, что к возвращению свердловского губернатора из отпуска в правительстве готовится важное постановление. Оно будет определять, кто из членов кабмина какое из контролируемых регионом акционерных обществ будет курировать.

Как ожидается, постановление наделает немало шума. После его подписания в области начнется волна перестановок в ГУПах и обществах — новые кураторы постараются расставить по местам своих руководителей.

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Расулову — на Стуликова, Стуликова — на Левочкину, Левочкину…как получится

Глава администрации Владимир Тунгусов задумал целую полномасштабную реформу всего медийного пространства. И выглядит придуманная им схема грандиозно. Согласно ей, директор «Четвертого канала» Элеонора Расулова скоро пересядет в кресло гендиректора ОТВ Антона Стуликова. Последнего, как все понимают, удастся убрать только на новое почетное место и оно, как утверждается, уже найдено — это АТН. Директора этого телеканала Галину Левочкину, в свою очередь, подвинет УГМК, в котором, как выяснилось, далеко не все довольны работой блестящего менеджера. «Возникает вопрос, а кто же займет место Эли? Не давайте себя обмануть: пустая рокировка „Путинцев-Енин“ (ведущие телеканалов поменялись местами) призвана убедить всех, что именно Путинцев станет руководить „Четверкой“. Нет, ею будет руководить Злоказов, дела которого пойдут хуже уже со следующего года, когда он потеряет сетевого партнера — телеканал „Домашний“», — растолковывают источники.

В администрации свердловского губернатора выбирают главного специалиста по религии

В резиденции решают, кому доверить работу с представителями различных религиозных организаций и конфессий. В связи с грядущим приездом патриарха вопрос о главном специалисте по религии становится все более актуальным.

При этом, по слухам, вопрос возник достаточно неожиданно и сейчас в администрации губернатора думают, как лучше поступить. С одной стороны — можно назначить ответственного из числа вице-губернаторов. С другой — можно остановиться из имеющихся специалистов по религиозным организациям, но тогда, с учетом ранга ожидающихся гостей, ему необходимо повысить аппаратный уровень.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Областным телевизионщикам даны указания повысить эффективность

Гендиректорам главных медиарупоров Свердловской области — Антону Стуликову (ОТВ) и Элеоноре Расуловой («Четвертый канал») даны указания повысить телесмотрение среди свердловчан. Поскольку распоряжение, как утверждают слухачи, поступило от главы администрации губернатора Владимира Тунгусова — оба медиаменеджера восприняли его как испытание на прочность. Ровно для этой цели Расулова инициировала свой «социальный эксперимент» с фейковой «смертью канала» и соответствующими билбордами. Что предложит Стуликов — наблюдателям пока не очень понятно. В любом случае задача увеличить эффективность работы телеканалов поступила, а как ее будут выполнять лучшие медиауправленцы региона — никого в администрации губернатора особенно не волнует.

Региональные власти списали телевидение со счетов

Свердловские телекомпании пытаются разнообразить жизнь местного ТВ, меняясь ведущими. Тем временем в уральской столице нет ни одного социологического замера, как телекомпании влияют на массовое сознание зрителей и влияют ли вообще. Как утверждает источник «URA.RU», замеры не стали делать даже перед выборами губернатора, которые прошли в сентябре. «Это говорит о том, что региональная власть не воспринимает местные каналы, как качественный рупор и способ агитации», — говорит собеседник.

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Протеже Орлова провалила проверку на эффективность

Говорят, первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов отчитал замминистра промышленности Викторию Казакову за ненадлежащую работу фонда поддержки промышленности. Ей вместе с директором фонда досталось «на орехи» якобы за неэффективное расходование средств, которые выделяются на поддержание ключевых предприятий региона. Освоение, утверждают слухачи, на уровне 20% и деньги выделяются только проверенным и работающим, в то время как проблемные предприятия, остаются не у дел. Если Казакова не исправится, уверены чиновники, не быть ей министром инвестиций и развития.

Свердловских справороссов возглавит банкир из Воронежа

Появилась версия, что президент Московского индустриального банка Абубакар Арсамаков может получить не только оставленный свердловским экс-депутатом Госдумы Александром Бурковым мандат, но и принадлежавший ему пост руководителя свердловского регионального отделения «Справедливой России». Свердловских справедливороссов и ранее пугали тем, что их новым боссом станет ресурсный бизнесмен. Но они надеялись на приход московского варяга. Арсамаков же избирался в Госдуму в 2016 году по Воронежской области.

Фото: Анна Майорова © URA.RU

В ЕР выбирают нового главу исполкома. Кто в списке?

В течение месяца руководство «Единой России» должно определиться с новым составом свердловского реготделения. Главная интрига в том, что, по слухам, с Александром Косинцевым так и не удалось договориться — он решительно настроен вернуться на ЗИК, и нужно выбрать нового главу исполкома.

В списке наиболее вероятных претендентов, как передают инсайдеры, бывший глава исполкома Иван Корякин и действующий замглавы Андрей Мозолин. Причем Иван Корякин, по слухам, уже успел заявить, что ни при каких условиях не будет работать в ЕР, пока секретарем отделения остается Виктор Шептий.

Евгений Енин уходит из исполкома «Единой России»

Известный телеведущий, начальник отдела свердловского исполкома «Единой России» Евгений Енин, по слухам, собирается покинуть партийный пост. Есть версия, что он хочет посвятить все свое свободное время работе на «Областном телевидении». Партийная деятельность не позволяет ему в полной мере сконцентрировать силы на решении этой задачи. Якобы Енина также не устраивает и получаемая им в «ЕР» зарплата, размер которой заставляет желать лучшего.

Праймериз «Единой России» в гордуму Екатеринбурга на грани срыва

Продолжающаяся задержка с согласованием в Кремле законопроекта об изменении системы избрания депутатов Екатеринбургской гордумы начала сильно беспокоить свердловских единороссов. Ожидалось, что документ будет внесен в Заксобрание еще на этой неделе. Если бы это случилось, то до конца 2017 года действующий состав Гордумы внес бы в Устав города все необходимые изменения. Однако разрешение от Кремля до сих пор не получено и когда оно появится, не знает никто. Но представителям «ЕР» в марте 2018 года нужно будет запускать праймериз по подбору партийных кандидатов. Если к этому моменту не вступит в силу новый Устав Екатеринбурга и не будут утверждены новые границы одномандатных округов, предварительное голосование будет фактически сорвано.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бурков сделал опальному тагильскому эсеру интересное предложение

Недавно назначенный и. о. губернатора Омской области Александр Бурков набирает себе команду сподвижников. Рассказывают, что при этом неожиданное предложение поступило депутату гордумы Нижнего Тагила от «Справедливой России» Андрею Муриновичу, с которыми они поссорились во время избирательной кампании в свердловское Заксобрание.

Тогда лидер тагильского списка эсеров Андрей Муринович снял свою кандидатуру, причем объявил, что делает это из-за разногласий с Александром Бурковым. После этого депутат получил предложение возглавить курируемую уральским полпредством телекомпанию «Ермак».

Но, по словам, инсайдеров, с новым назначением старые конфликты ушли. Зато Александру Буркову нужен свой человек в области, который будет контролировать местные СМИ. И Андрей Муринович, на его взгляд, вполне подходящая кандидатура.

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Виктор Кокшаров вспомнил, что хотел быть губернатором

История Александра Буркова воодушевила многих политиков. У кого-то она вызывает зависть, у кого-то — надежду. Так, по слухам, ректор УрФУ Виктор Кокшаров в настоящее время предпринимает серьезные усилия, чтобы попасть в президентский список возможных губернаторов. Тем более что к нему накопилось множество претензий по управлению вузом, в том числе и от профессорского корпуса.

Амбиции Виктора Кокшарова подпитывает и то, что однажды он уже был в шаге от губернаторского кресла — его называли одним из возможных преемников главы Свердловской области, когда уходил Эдуард Россель. Но тогда не сложилось — отправили руководить университетом.

Сергею Тушину нашли помощника

По администрации Екатеринбурга уже не первый день ходит сплетня, что известный уральский интернет-пиарщик Платон Маматов заключил контракт с командой первого заместителя губернатора области Владимира Тунгусова. Якобы первым заданием для него стала покупка долгов телеканала «Малина-ТВ» перед «4 каналом». Говорят, что этим заказом дело не ограничится. Якобы Маматов неофицально станет «правой рукой» вице-мэра Сергея Тушина. Он будет консультировать на выборах в гордуму группу кандидатов в депутаты, представляющих интересы екатеринбургских властей.

Фото: читатель «URA.RU»

Алексей Парфенов требует себе обратно «макулатурные деньги»

Есть версия, что скандал, разгоревшийся вокруг обнаруженного на Уралмаше склада предвыборных газет КПРФ, может завершиться кадровыми чистками в региональном отделении партии. По слухам, на складах хранится до 6 тонн агитпродукции в нераспечатанных типографских упаковках, за печать и распространение которых заплатили структуры экс-кандидата в губернаторы области, банкира Алексея Парфенова. Не исключено, что Парфенов уже потребовал от организаторов его кампании вернуть потраченные средства либо оставить руководящие партийные посты. Может потерять должность даже первый секретарь обкома КПРФ Александр Ивачев, который якобы находится в конфликте с экс-губернатором.

Коммунист начал пиарить УГМК

Необычную пиар-акцию провел на этой неделе депутат Заксобрания Вячеслав Вегнер. Сначала он раскритиковал выделение 24 миллионов рублей на инновационное развитие аффилированного с УГМК ревдинского кирпичного завода. Затем все СМИ переполошило сообщение, что в ответ руководство предприятия пообещало принести ему кирпич.

По слухам, год назад завод испытывал серьезные проблемы с качеством своей продукции. Брать их кирпичи строители отказывались даже с серьезным дисконтом — те разваливались в руках. После прошедшей же пиар-акции, когда все иронично порассуждали про крепость инновационных кирпичей и головы Вячеслава Вегнера — строители как минимум узнали, что на предприятии прошла модернизация оборудования, и будут готовы пересмотреть свое отношение к продукции предприятия.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Уходу куратора «дела МУГИСО» обрадовались не обвиняемые, а следователи

Как ни странно, но уходу с должности следователя Егора Колесникова обрадовались совсем не фигуранты «дела МУГИСО», которое он вел, а сами следователи 4 следственного управления СКР. Среди силовиков, занимающихся расследованием, ходят слухи, что именно Колесников обещал некоторым фигурантам дела, сотрудничающим со следствием, минимальное наказание или и вовсе освобождение их от ответственности в обмен на показания против Пьянкова и Богачева. Но теперь Колесникова нет, а стало быть, и обещание исполнять некому. Вероятно, что и отвечать придется тем, кто давал признательные показания. А делал это, в основном, Константин Никаноров.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На самый крупный студенческий фестиваль в Сочи Ольга Глацких отправила «своих»

В Сочи стартовал Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Свердловскую область на нем представляет делегация из 175 участников. По словам инсайдеров «URA.RU», кого отправить на фестиваль, решала лично директор департамента молодежной политики региона Ольга Глацких. Источники утверждают, что молодая чиновница отбирала молодежь слишком предвзято. В прошлом Глацких — олимпийская чемпионка по художественной гимнастике. Поэтому приоритет и наибольшее количество путевок в Сочи получили свердловские молодые спортсмены, знакомые с Глацких лично. Например, на фестиваль отправились 10 воспитанников спортивной школы, где директор департамента занималась гимнастикой.

Каюмова могут попросить с поста вместе с Берчуком и из-за него

Первым главой муниципалитета, который покинет свою должность при недавно избранном губернаторе, рискует стать глава Невьянска Александр Берчук. Он избрался только весной, но основание для отставки уже заработал — серьезнейший провал в подготовке к отопительному сезону. Невьянск оказался единственным в области городом, в котором до настоящего времени не подано тепло во все объекты. Без отопления здесь остаются 15 жилых домов и два объекта социальной сферы.

Слухачи утверждают, что главу оправдывает отсутствие опыта — он побоялся проводить работы по ремонту сетей до прихода финансирования, хотя более опытные коллеги советовали ему начинать «под честное слово». Теперь из-за Берчука рискует пострадать и глава Горнозаводского управленческого округа Евгений Каюмов — он вроде бы и настаивал на том, чтобы Берчук не бездействовал, но ведь кому это сейчас докажешь.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бусахин рассчитывает сохранить покровительство Гайды

Слухмейкеры заверяют, что глава Дегтярска Игорь Бусахин, подавший документы на переизбрание главой, руководствуется вовсе не благородными мотивами противостояния «варягу» — бывшему пермскому министру Сергею Пономареву. Все куда прозаичнее — на прежнем посту он надеется сохранить покровительство заместителя министра энергетики и ЖКХ Сергея Гайды и его отца — советника губернатора Анатолия Гайды. Последний параллельно является еще и советником руководителя УК «Ремстройкомплекс», которая, говорят, получила в Дегтярске значительный объем жилищного фонда именно во время правления Бусахина. Зачем портить такие хорошие отношения отставкой, если можно их сохранять и быть взаимополезными друг другу.

Мэр Ирбита передумал уходить на пенсию

Пошли слухи, что один из наиболее неоднозначных свердловских мэров — глава Ирбита Геннадий Агафонов —передумал уходить на пенсию по состоянию здоровья. В городе ожидали, что уже этой осенью он сложит полномочия, после чего будут назначены выборы градоначальника по новой «советской» схеме. Однако Агафонов мог получить некий позитивный для себя сигнал от областного руководства, после чего стал вести себя гораздо более уверенно и жизнерадостно. Якобы он в любом случае собирается доработать до весны, после чего избраться на очередной срок.

Свердловские промышленники пожаловались Шептию на победу «Единой России»

Слухмейкеры в областном отделении «Единой России» рассказывают байку о пришедшей к ним из Новой Ляли абсурдной жалобе. Якобы находящиеся в конфликте с администрацией Новой Ляли представители градообразующего целлюлозно-бумажного комбината до сих пор не хотят смириться с итогами сентябрьских выборов в местную думу. В связи с этим, по слухам, промышленники написали лидеру свердловских единороссов Виктору Шептию письмо, в котором… жалуются на слишком уверенную победу местных единороссов, в результате которой в думе оказалось слишком много представителей правящей партии.

Уральская инженерная школа пострадала из-за трусости

Говорят, директор «Межрегионального центра компетенций», входящего в проект «Уральской инженерной школы», Алексей Пахомов уволился вовсе не из-за аппаратного давления или интриг вокруг его кресла. Все произошло по его единоличному желанию. Связано оно, как объясняют слухачи, с простым проявлением слабохарактерности. «Специалист он хоть и квалифицированный, — сочувствуют интриганы, — но смелости нести ответственность за [выделяемые на проект] федеральные средства почему-то не хватило».

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Долги Ольги «Малины» Чебыкиной погасит кто-то из УГМК

Многомиллионные долги ООО «Малина Медиа», выкупленные екатеринбургским пиарщиком Платоном Маматовым за 3 млн рублей — имеют все шансы быть погашенными. Слухачи рассказывают, что экс-владелице ООО «Малины Медиа» Ольге Чебыкиной не составит особого труда найти те самые 20 млн рублей, которые необходимо вернуть Маматову. По версии интриганов, долгами может заняться бизнесмен-покровитель Чебыкиной, которого молва связывает с компанией УГМК и тесно аффилированными с ней структурами. О характере этих взаимоотношений злые языки умалчивают, ссылаясь на элементарную неосведомленность.

В покушении на Шарафиева ищут след обиженной женщины

Странную информацию рассказывают слухмейкеры о том, как идет расследование дела по делу артемовского депутата и журналиста Агзама Шарафиева, внезапно умершего неделю назад. ходят упорные слухи, что его отравили, собеседники агентства вспоминают и том, что весной этого года к его дому подложили гранату. Хотя и сам Шарафиев, и его окружение говорили о том, что это месть за принципиальную журналистскую и депутатскую позицию, но следствие сейчас якобы отрабатывает бытовой вариант. По рассказам слухмейкеров, сейчас пытаются «пришить» к делу одну из уволившихся от Шарафиева журналисток. Весной у нее из армии пришел сын, и теперь его и мать подозревают в организации покушения. Следствие пытается доказать, что сотрудница газеты якобы была уволена и потому затаила месть, которую реализовал ее сын. Пока доказать ничего не удалось.

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Торг идет за пост гендиректора МРСК Урала — и Дрегваль устоит

Слухмейкеры говорят, что якобы сейчас, спустя месяц после смены гендиректора Россетей, обострился торг за пост гендиректора МРСК Урала. Компанией около четырех лет руководит Сергей Дрегваль, его контракт заканчивается в ноябре. К нему, как и ко всякому управленцу, были разного рода претензии, однако, как говорят слухмейкеры, «они вообще не критические», и якобы решение о продлении ему контракта уже принято.

Сбежавшая от экс-министра здравоохранения жена поставила его бизнес под угрозу

Говорят, что от одного бывшего министра здравоохранения недавно ушла жена, при этом прихватила с собой часть бизнеса. «Женился он недавно, на очень упакованной женщине — она обеспеченная и хорошо устроена по работе — чуть ли не в администрации президента. Экс-министр пользовался ее связями, как умел и как мог. А теперь ни жены, ни связей, ни бизнеса», — сокрушаются слухмейкеры. Впрочем, за экс-министра предлагают не переживать: у него наверняка осталось еще немало дел, о которых жена могла даже и не знать.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

ГИБДД раздала номера «блатной» серии ААА, чтобы прикрыть власть

Слухмейкеры в силовых структурах рассказали, зачем свердловская ГИБДД выдает всем желающим номера «красивой» серии ААА с номером региона 196. Сегодня в Екатеринбурге с такими номерами может попасться и Maserati, и простое вольнонаемное такси. Оказалось, что глава свердловского УГИБДД Юрий Демин таким образом отреагировал на постоянную критику от граждан и руководителей разных уровней. Есть, как утверждают интриганы, и вторая причина такой «щедрости» госавтоинспекторов: разбавить номера серии 96, которые используются преимущественно на машинах чиновников. Дело в том, что на любые ДТП с участием автомобилей с госномерами ААА 96 общественность реагирует слишком бурно, а водители стремятся побыстрее скрутить номер перед тем, как поднимется громкий скандал, все попадет в объективы фото- и видеокамер и хозяев машины идентифицируют. В случае, если номеров ААА станет больше, решили в ГИБДД, то и повышенного внимания к ним не будет.

Вор в законе Гия Свердловский собирает «на патроны»

Коронованный лидер преступного мира Георгий Акоев, более известный как вор в законе Гия Свердловский, проявляет небывалую активность. Слухачи рассказывают, что «законника» видят на постоянных «деловых встречах» с представителями бизнеса разного калибра. Гия, осмотревшийся после недавнего освобождения из колонии, предлагает легенду. В соответствии с «бизнес-планом» коммерсанты должны скинуться для «законника» на войну с его врагами. Каких-то конкретных выгод Гия не сулит, но обещает обогатить спонсоров когда-нибудь в будущем. Кто-то ему верит и дает «на патроны».

Слухи Челябинской области

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинцы меряют «вес» Бурматова

Одна из самых обсуждаемых тем челябинской политтусовки — переход депутата Госдумы Владимира Бурматова из кресла главы центрального исполкома «Единой России» на пост председателя комитета по экологии Госдумы. Всем понятно, что он ушел за своим шефом Сергеем Неверовым. Однако неочевидно, понижение это или перемещение по горизонтали. Все-таки ЦИК дает влияние на все региональные отделения партии власти. А комитет — более локальная структура. С другой стороны, Госдума — это гарантия сохранения себя на высшем уровне минимум на четыре года. То же правительство РФ уйдет в отставку сразу после президентских выборов, и кто-то может выпасть из кабмина. Кроме того, у Бурматова отличные отношения с новым секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком. Новый секретарь генсовета партии — первый работодатель челябинского депутата, когда тот только переехал в Москву. Кроме того, Бурматов остался в президиуме Генсовета «ЕР». А это является своего рода «политическими погонами» — все решения проходят через ПГС. Поэтому сейчас все в Челябинске внимательно следят, останется ли Владимир Бурматов в президиуме Генсовета и в дальнейшем, это считают самым ярким маркером его «политического веса».

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Дубровский побывал в Росатоме…

В южноуральских запретках обсуждают встречу гендиректора Росатома Алексея Лихачева с губернатором Борисом Дубровским. Беседовали о новом федеральном законе, позволяющем ЗАТО получать статус ТОСЭР. Этот закон «продавили» в Госдуме челябинцы. А еще говорят, что Дубровский смог договориться, чтобы корпорация поучаствовала в софинансировании ряда социальных объектов в ЗАТО.

…и поедет в Сколково

Кстати, на будущей неделе Борис Дубровский вновь будет в Москве. Примет участие в пленарном заседании в правительстве РФ. Его подчиненные готовят, по слухам, еще одну встречу. Дубровский побывает в Сколково. Там планируется подписание двух соглашений с областью.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор послал метку Тефтелеву

Все гадают, кому конкретно был адресован гнев Дубровского во время выездного совещания по подготовке к саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске. Замечания за медлительность и несогласованность действий были высказаны вроде бы всем. Но в кулуарах толкуют, что претензии были адресованы конкретно мэру Евгению Тефтелеву. Градоначальник лично должен следить за тем, как идут работы на набережной Миасса.

На Дубровского повесили грехи предшественников

В Челябинске удивились тому, что арест бывшего сити-менеджера Сергея Давыдова записали в «минус» Дубровскому, понизив его позиции в рейтингах. Давыдов точно никогда не считался членом нынешней команды. Но сработала негативная информационная повестка региона на федеральном уровне, и область оказалась в центре очередного скандала.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Давыдов пытался договориться

Говорят, что за день до задержания бывший сити-менеджер Челябинска Сергей Давыдов был в мэрии. К кому заходил, неизвестно, но потом его видели в коридоре вместе с бизнесменом Александром Карелиным. Судя по всему, разговор был очень эмоциональный, Давыдов казался очень взволнованным и даже злым. Карелин, вероятно, в чем-то оправдывался. В итоге разошлись оба очень недовольные друг другом. Болтают, Давыдов, чувствуя, что кольцо вокруг него сжимается все теснее, пытался с кем-то договориться.

Лобанов уже собрал вещи для СИЗО

Челябинские депутаты рассказывают, что ближайшим фигурантом дела о выводе бюджетных денег, по которому арестован Сергей Давыдов, станет депутат гордумы и директор МУП «ЧКТС» Сергей Лобанов. Причем народный избранник сам уже все понимает. Коллеги говорят, что он уже собрал специальную сумку на случай ареста в следственный изолятор. Впрочем, другие слухмейкеры уверяют, что Лобанову ничего страшного не грозит. Он всего лишь менеджер, который следовал указаниям вышестоящего начальства, и есть шанс, что в этой истории он будет только свидетелем. Хотя и потеряет должность директора МУП.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Чебыкину припомнили котельные…

Еще одним возможным фигурантом уголовного дела называют депутата Заксобрания Челябинской области Владимира Чебыкина, который является директором и соучредителем ООО «Тэсис» вместе с бывшим первым вице-губернатором Сергеем Комяковым и его пасынком Максимом Тушенцовым. Последние двое, вероятно, будут проходить по делу экс-главы мэрии Челябинска Сергея Давыдова. Владимира Чебыкина тоже записывали в фигуранты. Однако силовики говорят, что с депутата ЗСО особый спрос. Ему могут предъявить претензии за его котельные, которые обслуживают несколько территорий области. Якобы фирма Чебыкина долгое время выставляла жителям двойные счета за тепло. Это может быть квалифицировано как мошенничество. Но, если на то будет правоохранительная санкция. Заявление от потерпевших есть. Сейчас силовики изучают, есть ли вина депутата.

…, а депутатам запретили за него заступаться

В Заксобрании Челябинской области говорят, что проводилось целое совещание, на котором решалось, как можно помочь своему коллеге Владимиру Чебыкину. Предлагались варианты выхода на силовиков, юридическое сопровождение. Однако в правоохранительных органах заявили, что если будут предприниматься какие-то попытки влиять на ситуацию, то это срикошетит по самим же депутатам. В ЗСО подумали и решили пока никуда не вмешиваться.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Литовченко хочет зайти в стояночный бизнес?

В администрации Челябинска говорят, что в последнее время все чаще видят депутата Госдумы Анатолия Литовченко. Чиновники шепчутся, что парламентарий хлопочет за дружественного предпринимателя, который хочет зайти на рынок платных стоянок. Однако рынок только-только в очередной раз переделили, и новые конфликты нежелательны. Литовченко пообещали помочь, но пока не предпринимают никаких шагов.

Сандаков возвращается в политику

Говорят, что бывший вице-губернатор Николай Сандаков решил подключиться к избирательной кампании в райсоветы Челябинска в 2019 году. Он, как и депутаты Госдумы Андрей Барышев и Владимир Бурматов, хочет вести свои пулы кандидатов. Слухмейкеры рассказывают, что Сандаков уже предложил услуги нескольким знакомым VIP. Мол, ничего личного, только бизнес. VIP сомневаются. В декабре Сандакову будут выносить приговор, который может стать обвинительным. Да и без административного ресурса возможности бывшего вице-губернатора достаточно скромные. Экс-чиновник же говорит, что может пока составить планы кампаний. Правда, в социальных сетях Сандаков пишет, что ему постоянно поступают предложения поработать на выборах, но он категорически отказывается, так как решил с политикой завязать.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Кремлев ссорится с МЧС

В южноуральских больницах прошли традиционные проверки МЧС, посвященные готовности к зиме. В медицинском сообществе говорят, что в очередной раз самые большие претензии высказаны службе скорой помощи. Автомобили продолжают ездить на летних покрышках, большая часть из них не застрахована даже по ОСАГО, машины «сыплются». Инспекторы МЧС грозят предписаниями и суровыми санкциями, а медики кивают на главу областного минздрава Сергея Кремлева и просят предъявлять все претензии чиновнику.

В управлении лесами большие проблемы

Завершилась аудиторская проверка Главного управления лесами региона. Говорят, ревизоры наши массу нарушений. Но самое любопытное состоит в том, что точно такие «косяки» пару лет назад были зафиксированы в одном из подведомственных управлению учреждений. А возглавлял тогда учреждение нынешний заместитель начальника ГУ лесами области. Руководитель управления Виктор Блинов откровенно волнуется и не знает, чем закончится вся эта история.

Московскому представительству выпишут штраф

Проверка представительства Челябинской области в Москве также благополучно завершилась. Грубых нарушений нет, но есть много финансовых недочетов. Ревизоры передают материалы для возбуждения административного дела. Руководителям представительства придется выплатить штраф. Аудиторы строго проследят, чтобы штрафы чиновники платили из собственного кармана.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Гаврилова боится «видгофозависимости»

В Тракторозаводском районе Челябинска сложилась парадоксальная ситуация. Глава муниципалитета Галина Гаврилова настроена против спикера райсовета Сергея Карелина, публично критикующего ее работу. Того же, что и она, хочет семья депутата райсовета Бориса Видгофа и его сына, депутата Заксобрания области Михаила Видгофа. У них даже есть свой кандидат на пост спикера — Владимир Горбунов. Он уже руководил районом, знает все хозяйство муниципалитета от и до. Однако Гаврилова не хочет видеть своего предшественника теперь уже на посту спикера. Горбунов будет видеть все ее недочеты и сообщать Видгофам. Это может сыграть против нее. Гаврилова уже начала «торпедировать» будущих кандидатов в райсобрание от Видгофов, намекая, что не потерпит второго «медведя» в своей «берлоге». В то же время она прекрасно понимает, что оказалась в сложной ситуации — хочет сменить Карелина, но выступает против Горбунова.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Васьков выдохнул

Говорят, что мэр Миасса Геннадий Васьков, когда сидел в собственной приемной, а в его кабинете губернатор Борис Дубровский разговаривал с депутатами, был похож на выжатый лимон. Перед этим на совещании Дубровский откровенно «троллил» мэра за его неумение выступать без бумажки. Васьков не знал, что скажет ему губернатор после встречи с представителями горсобрания. Миасский градоначальник даже был готов к тому, что ему скажут писать заявление об отставке. Не услышав такого предложения, Васьков буквально выдохнул от счастья.

Ревякин просился на работу к Литовкину

Начальник полиции Озерска Сергей Ревякин в ответ на слухи о его отставке заявил, что никуда уходить не собираются. Хотя в Озерске ни для кого не секрет, что Ревякин после получения предупреждения о неполном служебном соответствии действительно решил уволиться. Болтают, он даже провел переговоры с бизнесменом Игорем Литовкиным на предмет работы в службе безопасности. Но Литовкин заявил, что «в стране кризис, лишних денег нет».

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Крехтунов расстроился из-за новой должности Бурматова…

Начальник управления экологии и природопользования Челябинска Евгений Крехтунов оказался в числе пострадавших после назначения Владимира Бурматова председателем профильного комитета Госдумы. Во-первых, именно по инициативе депутата этого чиновника уволили с поста главы Тракторозаводского района. Он провалил организацию праймериз «Единой России».

Сейчас Владимир Бурматов договорился, что на уровне региона контролирует вырубку деревьев, компенсационные высадки и ликвидацию несанкционированных свалок. Есть подозрение, что Крехтунов за какой-то интерес выдавал разрешения на вырубку деревьев. Его бизнесом, предполагают, были и компенсационные высадки — саженцы же надо где-то покупать и оплачивать работу. В администрации говорят, что Крехтунов с ужасом ждет ближайшую региональную неделю. Всем известен стиль работы «молодогвардейцев» Бурматова. Они уже заходили на рынок автопарковок и в другие сферы, где вели себя довольно агрессивно. Теперь грозятся пересчитать каждое спиленное и заново посаженное дерево. Так что позиции Крехтунова очень ослабли.

…, а ему уже прочат повышение

Другие сплетники утверждают, что покровители Владимира Бурматова нацеливают его на переход в исполнительную власть уже через год. К тому времени будет необходимый опыт руководства комитетом. Ранее он был главой центрального исполкома «Единой России», занимался общественными и политическими проектами. С таким бэкграундом его называют перспективным руководителем. Правда, пока неизвестно, на какой уровень власти готовят челябинца — региональный или федеральный.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутаты хотят закрыть давыдовское МБУ

Комиссия по бюджету гордумы Челябинска рекомендовала мэрии ликвидировать МБУ «Челябинский городской фонд энергоэффективности и инновационных технологий». Эту структуру, как говорят, создали во время руководства в мэрии Сергея Давыдова, арестованного ныне по обвинению в коррупции. Она ежегодно получает примерно по 50 млн рублей и должна на эти деньги следить за энергоэффективностью школ — устанавливать и снимать показания со счетчиков, менять лампочки на энергосберегающие и тому подобное. Однако проверки показывают, что большую часть работ выполняют школьные слесари и электрики. А свыше половины денег, выделяемых на МБУ, тратится на зарплаты сотрудникам. Депутаты считают это МБУ бесполезным и поставили вопрос об его целесообразности.

Закиров сдал бывших замов

Бывший глава Кунашакского района Вадим Закиров в апелляционой жалобе на приговор суда, признавшего его виновным в получении откатов, «сдал» кучу компромата на своих бывших заместителей. Дескать, они тоже участвовали в коррупционных схемах и должны понести солидарную ответственность. Самое интересное, что многие из его команды до сих пор остались при власти. Да еще и на высоких должностях вроде заместителя главы. Сейчас они сильно занервничали и ждут, чем закончится рассмотрение апелляции Закирова.

Слухи Тюменской области

УФСБ ищет новых сотрудников

По Тюмени ползут слухи, что УФСБ по Тюменской области лихорадочно ищет новых сотрудников. Чекисты готовы взять на работу едва ли не любого, не замеченного в воровстве, кандидата, уверяют слухмейкеры. «Действующие сотрудники массово пишут рапорты на перевод в другие регионы, — шепчутся слухачи. — Они не понимают требований, которые выдвигает их новый начальник Игорь Кочнев, у которого, к тому же, теперь два новых зама».

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Генерал Ястребов уходит из полиции

Говорят, что заместитель начальника УМВД по Тюменской области генерал Юрий Ястребов уходит в отставку. Якобы этот вопрос уже согласован, и последний из «старожилов» областного полицейского главка в скором времени покинет свою должность. Новым местом работы Ястребова станет металлургический завод «УГМК-Сталь», где генерал займет должность начальника службы безопасности.

Тюменские студенты отчитываются за ядерные технологии

Рассказывают, что преподавателей и студентов одного из тюменских вузов «нагрузили» новыми требованиями. Якобы теперь все авторы опубликованных научных работ должны писать объяснения, что в их трудах нет никакой секретной информации и сведений, связанных с ядерными технологиями. Особенно интересно, считают сплетники, что такие объяснения требуют не только с физиков и других «технарей», но и со студентов совершенно гуманитарных специальностей.

В правительстве ищут «козла отпущения» за крамолу на губернаторских чтениях

Говорят, после последних губернаторских чтений с подачи научной общественности Тюмени среди чиновников правительства региона разгорается тихий скандал. Якобы чиновники ищут, кого бы назначить «крайним» — ответственным за приглашение на мероприятие основного докладчика, Алексея Миллера. «„Европейское светило“ на голубом глазу на официальном мероприятии за счет средств областного бюджета в присутствии первых лиц региона вещает о том, что Россия потеряла свой шанс на развитие ещё в 1917 году, причем потеряла его окончательно и бесповоротно, — удивляются сплетники. — Это несколько не вписывается в государственную политику и разговоры о перспективах развития государства и светлом будущем». Последней каплей, шепчутся слухачи, стало заявление Миллера на встрече со студентами, что Россия не имела и не имеет никаких исторических прав на Крым.

Коммунисты оторвались от клерков

Говорят, коммунисты в Тюменской облдуме окончательно оторвались от народа. «Красные» больше не едят в основном зале столовой со всеми клерками, предпочитая питаться в вип-зале. «Традицию коммунистов кушать в общем зале ввел еще Александр Черепанов в свою бытность депутатом, — говорят в думе. — А сейчас среди простых клерков можно иногда увидеть только Тамару Казанцеву, а Юрий Юхневич и Иван Левченко избегают стоять в общих очередях».

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Юхневич «пододвинул» собственных комсомольцев

Рассказывают, что тюменские комсомольцы затаили обиду на депутата областной думы Юрия Юхневича. Дело в том, что на Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи вместо комсомольцев поехали Юрий Юхневич и двое его помощников. «Партийную молодежь просто „подвинули“, — возмущаются сплетники. — А депутат областной думы поехал в Сочи за бюджетные деньги. При том, что Юхневичу 37 лет, и под понятие молодежи он точно не подходит».

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Бизнес-омбудсмен поссорилась с налоговой

Ходит слух, что уполномоченный по правам предпринимателей Лариса Невидайло сильно поссорилась с начальницей областной налоговой инспекции Тамарой Зыковой. Сплетники утверждают — Зыкова прямо сказала Невидайло, что у той конфликт интересов: Лариса Кирилловна одновременно владеет крупнейшим ресторанным холдингом и работает бизнес-омбудсменом. «К тому же, Зыкова обложила рестораны Невидайло налогами», — шепчутся слухачи.

У бывшего сопредседателя ОНФ нашли «серые» закупки

Ходят слухи, что активисты проекта ОНФ «За честные закупки» обнаружили ряд сомнительных тендеров, проведенных департаментом по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области. Якобы «фронтовики» были сильно удивлены, ведь замдиректора этого департамента Ирина Широкова сама входит в штаб местного ОНФ и стояла у его истоков, будучи его сопредседателем. «Широкова сама должна заботиться о чистоте закупок, — удивляются сплетники. — Интересно, замглавы департамента просто не заметила сомнительные закупки или это сознательное решение?»

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Чемезов стал сфинксом

В областной думе шепчутся, что появившийся в Тюмени после долгого отсутствия посвежевший и загорелый депутат Олег Чемезов длительное время провел в Гималаях, где регулярно общался с просветленными махатмами, от которых получил ряд весьма полезных прикладных духовных советов. Якобы Чемезов пытался таким образом прервать цепь преследовавших его последний год неприятностей. «Теперь Олег Леонидович спокоен, как сфинкс, — смеются сплетники. — Он уверен, что все зло, чинимое его недругами, вернется им сторицей». Слухмейкеры уверяют, что коллеги даже стали обращаться к Чемезову за рекомендациями, кого из духовных учителей Непала лучше посетить.

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Афанасьев пролоббировал «своих» эвакуаторщиков

Рассказывают, что контракт городской администрации Тюмени на эвакуацию машин с компанией «Транзитспецстрой» был расторгнут по личной инициативе заместителя главы администрации города Максима Афанасьева. Якобы Афанасьев изначально намеревался отдать эту сферу компании «Ветеран». «„Транзитспецстрой“ обвинили в том, что у них нет техники, потому что слишком мало эвакуаторов по городу ездят, а им просто не хватало объемов работы», — озвучивают слухачи альтернативную версию событий.

Единороссы разозлились на «молодогвардейцев»

Говорят, что идея тюменских «молодогвардейцев» с поздравлением президента вызвала неоднозначную реакцию в «Единой России». «МГЕРовцы додумались поставить на улице пластиковую фигуру президента с правой рукой на шарнире, и объявили акцию „Дай пять!“, — рассказывают слухачи. — Идея вызвала массу шуток в соцсетях, что крайне не понравилось старшим братьям „молодогвардейцев“». Злопыхатели шутят, что с такими друзьями «Единой России» врагов не надо.

Белявского ждет тяжелый понедельник

Слухмейкеры уверяют, что грядущий понедельник выдастся очень жарким для главы областного департамента общественных связей Павла Белявского. «Дело в том, что исполняется ровно год с того момента, как Белявский был назначен директором департамента, — шепчутся слухачи. — В понедельник под его дверями выстроится целая очередь из жаждущих поздравить и напомнить об обещаниях».

Слухи ХМАО

Новая «труба» «Газпрома» оказалась сюрпризом для топ-менеджеров корпорации

В скандале с рекордной охранной зоной конденсатопровода «Газпром Пераработки» в Сургуте неожиданный поворот. Рассказывают, якобы в руководстве компании даже не знали об этой зоне. Говорят, сейчас топ-менеджеры «дочки» газовой монополии пытаются разобраться, кто и когда установил охранную зону, которая по факту сделала незаконной треть Сургута, в том числе и федеральный международный аэропорт.

Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Адвокаты угрожают югорскому СКР разоблачением

Как сплетничают в адвокатских кругах региона, суд над бывшим вице-мэром Лангепаса Андреем Миниахметовым, который обвиняется в получении взятки, должен стать одним из самых жарких судебных процессов Югры. По версии слухачей, адвокаты Миниахметова нашли серьезные нарушения в работе сотрудников следственного комитета, которые вели уголовное дело. Слухачи шепчутся, якобы озвученные на суде доказательства могут стоить работы не только рядовым сотрудникам, но и руководителям югорского управления СКР.

Telegram-канал «Бабушка Югры» продается

Как сплетничают в правительстве ХМАО, скандально известный телеграм-канал выставлен на продажу. По словам слухачей, у авторов и спонсоров канала произошел конфликт, на почве которого контент-площадка ищет нового хозяина. Цена канала пока не называется. «Бабушка Югры», это telegram-канал, запущенный этим летом и регулярно критикующий действующую власть округа. Ранее слухачи заявляли, что финансированием проекта могут заниматься члены партии ЛДПР.

Аристова будет защищать адвокат Смиренко

Если верить слухам, директор нижневартовской «Управляющей компании №1» Валерий Аристов может скоро оказаться на скамье подсудимых. Причиной внимания следователей к Аристову стали махинации с фиктивными работами, на которые списывались деньги. Любопытно, что предшественник Аристова — Владимир Смиренко — покинул свой пост, после того как был осужден за похожие махинации. При этом Смирнову удалось избежать реального срока. По сведениям слухмейкеров, Аристов планирует воспользоваться услугами того же адвоката, что и его удачливый предшественник.

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Сургутские чиновники из-за Ботанического сада вспомнили «День радио»…

По слухам, вице-мэр Сургута по строительству Роман Меркулов сравнил Ботанический сад с несуществующим лайнером «Доктор наук профессор Шварценгольд» из комедии «День радио». Говорят, якобы чиновник, приехавший из Москвы, искренне не понимает, почему вокруг вырубки уникальных для ХМАО деревьев поднялся такой шум. «Наверное, если бы он здесь подольше пожил, то мог бы понять, почему парк в центре города так важен в наших климатических условиях. Посмотрим, что москвич скажет после первой зимы», — иронизируют сплетники.

…и признали свои ошибки при вырубке уникальных деревьев

Говорят, якобы вице-мэр Алексей Жердев в кулуарных разговорах с общественниками Сургута признал ошибки мэрии при вырубке Ботанического сада. По слухам, чиновник согласился, что администрация поспешила и зря не согласовала работы по благоустройству с Сургутским госуниверситетом. Любопытно, что официальная позиция мэрии не изменилась — чиновники собираются продолжить свои работы, ссылаясь, что необходимо освоить выделенные из бюджета деньги.

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В новой пиар-акции мэра Сургута усмотрели бизнес-интересы

В Сургуте обсуждают новую инициативу мэра Вадима Шувалова, который планирует пересадить чиновников на такси, а служебные машины продать. Фирму, которая будет перевозить муниципальных служащих, определят через торги, и сплетники судачат, что к победителю аукциона нужно будет внимательно присмотреться, вдруг там найдутся интересы людей из окружения градоначальника. «А еще надо посмотреть, за сколько и кому продадут служебные машины администрации», — считают слухачи.

«Ростелеком» ХМАО заподозрили в недобросовестности

Работники IT сферы Ханты-Мансийска шепчутся о недобросовестности регионального «Ростелекома». По мнению слухачей, «Ростелеком» является «распильной» площадкой для бюджетных средств, а проекты, в которых он участвует, им не исполняются. Слухачи считают, что контракты «Ростелекома» по факту реализуют другие подрядчики, с которых берутся откаты до 80 процентов от цены контракта. «Вокруг „Ростелекома“ ХМАО всегда много сомнительных подрядчиков, необходимых чиновникам только для „обнала“ денег», — считают сплетники.

Чиновники ХМАО «прописались» в доме, где жил Медведев

Как шепчутся жители Ханты-Мансийска, югорские чиновники зачастили отдыхать в построенных к саммиту «Россия-ЕС» коттеджах. По слухам, самой большой популярностью пользуется именно тот коттедж, где непродолжительное время жил Дмитрий Медведев. Слухачи шепчутся, якобы здание не бывает без гостей ни единого дня. «Все от депутатов до окружных чиновников регулярное заезжают, даже парилку, где сам Медведев парился, уже раз пять сломали», — судачат сплетники.

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В югорских мечетях стало меньше прихожан. Мусульмане боятся радикалов

По слухам, исламское духовенство Югры встревожено падением числа прихожан, приходящих на молитвы в мечети. Говорят, в основном с такой проблемой столкнулись в крупнейших городах ХМАО — Сургуте и Нижневартовске. Рассказывают, якобы по версии самих священнослужителей, мусульмане после резни в Сургуте, произошедшей 19 августа, боятся приходить в храмы из-за возможных радикальных исламистов. «Как муфтий Тагир Хазрат мог пропустить, что у него под боком есть последователи радикального ислама. Здесь что-то явно не так, вот и люди стали задумываться. А для молитвы мечеть не обязательное условие. Кстати, и пожертвований тоже стало заметно меньше», — считают сплетники.

В югорской столице появилась секта кришнаитов

Как шепчутся жители Ханты-Мансийска, в городе становится популярной секта кришнаитов. Слухачи считают, что количество адептов этого религиозного течения увеличивается с каждым днем. По одной из версий, в числе уверовавших уже есть несколько чиновников и силовиков. Также сплетники утверждают, что участники культа используют для коммуникации свой Telegram-канал и другие популярные мессенджеры.

Конфликт среди медиков Югры набирает обороты

В медицинских кругах ХМАО обсуждают конфликт между департаментом здравоохранения Югры, и ассоциацией частной медицины. По слухам, директор депздрава Алексей Добровольский не желает делить нишу с еще одной медицинской организацией, и создает свой аналог ассоциации частных клиник. «В подачи Добровольского в ХМАО открывают новые медучреждения, а возглавляют их бывшие директора депздрава из ОКБ Ханты-Мансийска, где он долгое время был главврачом», — судачат сплетники.

Слухи ЯНАО

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Кобылкин попал в «список неприкосновенных»

Ходит мнение, что включение губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина в список наставников проекта АП «Лидеры России» на пару с Владимиром Якушевым подарило главе арктического региона политическую индульгенцию. Теперь, как считают слухачи, в ближайшие годы Кобылкину не будут грозить никакие ротационные риски. «Это очень важный сигнал. Он значит, что Дмитрий Николаевич все делает правильно», — сочли в кабинетах в Салехарде.

Коррупционный скандал в правительстве ведет в южные ворота Ямала

По слухам, спортивные функционеры администрации Ноябрьска не на шутку обеспокоены. Поговаривают, что по следам экс-директора департамента по физической культуре и спорту ЯНАО Александра Эйриха, которого суд признал виновным в растрате, получении взятки и отмывании денег в особо крупном размере, люди в погонах могут нагрянуть и в мэрию южных ворот Ямала. «Местные чиновники от спорта были довольно близки с Эйрихом. Кто знает, что силовики смогут раскопать», — болтают в кругу ямальских журналистов.

На границе ХМАО и ЯНАО появится новый КПП

В кругу силовиков поговаривают, что на границе двух регионов — ХМАО и ЯНАО — в скором времени может появиться новый контрольно-пропускной пункт. Якобы новый блокпост силовиков появится на трассе Сургут-Новый Уренгой, и там будут вынуждены останавливаться все проезжающие авто без исключения. «Никто точно не может сказать, зачем это. По слухам, даже может быть связано с контртеррористическими мероприятиями», — поговаривают люди в погонах в курилках.

Слухи Пермского края

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Решетников ищет «разбазаренные» деньги…

Много разговоров стало о необходимости пополнять бюджет Пермского края, который и в следующем году будет дефицитным. Как-то надо уходить от долгов, но все понимают, что повышение налогов — это не решение проблемы.

По слухам, губернатор Максим Решетников намерен пойти другим путем. Якобы он уже дал своим подчиненным задание — подготовить анализ расходов бюджета. Возможно, на чем-то можно сэкономить. Как полагают шептуны, чиновники очень быстро поймут, что за счет бюджета втридорога закупаются медикаменты. Дороги, например, тоже могут стать намного дешевле. И эту систему сверхтрат неизбежно придется ломать — иначе регион не выберется из долгов.

… и прячет свой суперпроект

Ходят слухи, что Максим Решетников дал команду своему окружению не рекламировать амбициозный суперпроект по переносу из центра Перми железнодорожных путей. Более того, якобы рекомендовано эту историю пока вообще не упоминать.

Судачат, что федеральные власти очень высоко оценили идею команды нового пермского губернатора. Тогда почему же ее не поддерживают в информационной повестке? Как говорят, в проекте переноса ж/д путей довольно скоро ожидаются принципиальные изменения. С этим и связано молчание.

Администрация губернатора придумала, как разбить оппозицию…

Слухмейкеры утверждают, что в кабинетах администрации губернатора созрел нехитрый план, как разбить и даже стравить друг с другом представителей пермской оппозиции. Так, якобы «на крючке» уже оказались условные либералы и правозащитники, которые, между прочим, сумели сорвать планы Виктора Басаргина по строительству зоопарка в Черняевском лесу.

Судачат, что пермские либералы уже получили многомиллионные бюджетные контракты. К примеру, занимаются проверкой работы пермских поликлиник. Ну, а наблюдатели с удивлением отмечают, что вчерашние правозащитники теперь активно «троллят» в интернете обманутых дольщиков.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

… и сделать из Окунева «страшилку»

По слухам, чиновники краевой администрации задумали также публично поссорить либералов с лидером движения «Выбор» Константином Окуневым, после чего на этого политика начнут навешивать ярлык радикала и пермского Навального.

Поговаривают, авторы этой идеи не получали какого-либо задания на войну с Окуневым. Просто отдельные чиновники хотят показать себя. Впрочем, слухачи не сомневаются, что руководитель администрации Рустем Юсупов в курсе задумки и готов усиливать давление на «пермского Навального».

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Зубарев теряет минздрав

Слухачи утверждают, что неформальный советник губернатора, бывший вице-премьер Анатолий Зубарев стремительно теряет влияние на происходящее в пермском здравоохранении. И связано это с усилением директора территориального Фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Татьяны Мельниковой и и. о. министра Дмитрия Матвеева.

Говорят, в частности, что Матвеев взялся готовить стратегию развития медицины в Прикамье и получил одобрение губернатора. Медицинское сообщество также позитивно оценивает деятельность и. о. министра. И в этой ситуации Зубарев, который еще недавно контролировал минздрав, в любой момент может «отпасть» — ведь у него даже нет реальной должности.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Миролюбову кто-то пытается подставить

Пермская политическая элита увлеченно обсуждает, кому понадобилось подставить Татьяну Миролюбову — председателя комитета Заксобрания по промышленности, экономической политике и налогам, декана экономического факультета Пермского госуниверситета. В telegram-каналах продолжают «наезжать» на министра образования Раису Кассину по любому поводу. И тут же следуют ремарки, что Миролюбова-то в университете каких только прекрасных образовательных проектов не реализовала, пока чиновники убивают отрасль.

Как говорят, у наблюдателей уже даже не возникает мысли, что кто-то пытается пролоббировать назначение Миролюбовой на пост министра образования. Слишком топорно. Скорее, работает идея дискредитировать обе персоны.

Впрочем, как говорят, ситуация вызвала серьезный интерес окружения губернатора, которое вполне позитивно относится к Миролюбовой и недовольно провокациями в е адрес. Скоро кое-кто, похоже, получит по рукам.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Скриванов присмотрелся к Айтаковой…

Как сообщают слухачи, вероятность того, что бывший лидер фракции КПРФ в Заксобрании Ксения Айтакова в ноябре сменит во главе регионального отделения Владимира Корсуна, составляет 80%. И пермские олигархи уже присмотрелись к «красным», ведь коммунисты наверняка будут искать себе спонсоров — на что-то надо жить до следующих выборов.

Говорят, интерес к теме проявил депутат Госдумы, единоросс Дмитрий Скриванов, бравший под контроль пермскую «ячейку» КПРФ в прошлом году. Политику коммунисты якобы были неинтересны. Но сами «красные» опять стали приписывать депутату желание «купить» партию. Скриванов якобы подумал и решил: а почему бы и нет?

На сегодняшний день КПРФ остается значительной силой в Прикамье. Поэтому новый неформальный владелец реготделения запросто сможет торговаться с губернатором.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

…, а Бурнашов подумывает вступить в КПРФ

Слухачи из пермского Заксобрания почему-то всю неделю шутят, что депутат Госдумы от «Единой России» Алексей Бурнашов явно обрадуется, если Ксения Айтакова возглавит отделение КПРФ. Якобы парламентарий непременно даже вступит в ряды коммунистов и будет активно помогать новому руководителю. Конечно, на правду не похоже.

Почему вдруг вспомнили имя Бурнашова в связи с этой историей — непонятно. Можно отметить, однако, что оба политика работали в прошлом созыве Заксобрания.

Пермские тепловики начали «черную» пиар-компанию

Ходят слухи, что «Пермская сетевая компания» (ПСК, дочернее предприятие «Т Плюс» миллиардера Виктора Вексельберга) внедряет новые методы войны с противниками перевода жителей на прямые платежи за тепло (многие считают действия ПСК откровенно противоправными). Долгое время «сломать» управляющие компании пытались при помощи чиновников администрации Перми. Но кампания провалилась.

Как говорят, ПСК предприняла попытки дискредитировать своих противников в глазах жителей. Так, по подъездам домов в Перми начали распространять листовки с рассказами о том, к какой группе влияния на рынке ЖКХ якобы относится тот или иной общественник и сколько он «украл» у пермяков. На этой неделе досталось в том числе правозащитникам из «Пермского городского центра консультаций по вопросам ЖКХ», которых приписали к знаменитой «группировке Морозова».

Наблюдатели отмечают, что раньше подобным образом доставалось разве что лидеру ассоциации ТСЖ «Пермский стандарт» Александру Зотину. Теперь же «мочить» стали всех подряд.

Пермские медики ругаются на Москву

Как докладывают слухачи, в медицинском сообществе почему-то последние несколько недель то и дело возникают злые шутки о том, что Пермь стала «помойкой» Москвы. Говорят, медики получили некий «подарок» из столицы, которому теперь совсем не рады.

Шутники рассуждают, что скоро все узнают, о чем речь. А самое страшное — вдруг Москва еще чего-нибудь подарит Прикамью.

Число обманутых дольщиков в Прикамье может резко возрасти

Шептуны доносят, что в кабинетах чиновников активно обсуждается тема возможного банкротства одного из крупнейших девелоперов региона — «Камской долины». Если вдруг подобное произойдет, и застройщик не закончит возведение своих объектов, то в Прикамье появится еще порядка двух тысяч новых обманутых дольщиков и пайщиков.

А самое неприятное — как говорят, власти на сегодняшний день выполнили далеко не все обязательства перед «Камской долиной». Поэтому рискует не только девелопер, но и высокопоставленные чиновники.

Слухи Курганской области

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

«Серый кардинал» развил активность

Небывалая активность вице-спикера Курганской областной думы Марата Исламова в последние дни стала поводом для пересудов сплетников. На прошлой неделе депутат оказался замешан в скандал с поздравлением сельчан, кроме того, от него ушел пиарщик Тимофей Панченко. «Нервничает, старичок, что теряет вес», — предполагают злые языки региона.

Жижин набирает политический вес

Заместитель сити-менеджера Кургана все активнее вмешивается в решение различных вопросов в городе, рассказывают сплетники. При этом должность его оказалась очень выгодной, отмечают они. За все «косяки» и сложности отвечают нижестоящие замы, а Жижину достаются лишь лавры.

Московская проверка навела порядок в курганской полиции

Московская проверка, которая работала в полицейском ведомстве Зауралья в начале октября, по словам слухмейкеров, сыграла положительную роль. Мгновенно с места сдвинулись многие дела, которые раньше откладывали в долгий ящик. При этом слухачи рассказывают, что проверяющие интересовались именно негативом — хвалебные пассажи просто пропускали мимо ушей.

Из Кургана бегут предприниматели

Многие известные предприниматели в последнее время активно переводят свои активы в соседние города, это отмечают многие слухачи. В качестве примера они называют Эдуарда Богдасаряна, который перебрался в Тюмень и давно распродает оставшиеся в Кургане магазины. Не скрывает своего нежелания работать в Кургане и ресторатор Андрей Попов. «Непонятно, почему статистика не показывает оттока, — недоумевают слухачи. — Или нам нагло врут, или плачевные результаты мы увидим в ближайшее время».

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Рыжук вызвал недовольство коллег

Сплетники рассказывают, что из-за разбирательств с начальником курганской налоговой службы Владимиром Рыжуком проблемы появились и у его уральских коллег. Дескать, следственный комитет так и не смог добиться результатов проверок зауральских налоговиков, поэтому в окружное уральское управление нагрянули с обыском. Естественно, что «виновника» такого внимания силовиков Владимира Рыжука коллеги вспомнили недобрым словом.

Промышленники обиделись на организаторов праздника

Зауральские промышленники, которых неделю назад собрали на торжественное мероприятие, посвященное Дню машиностроителей, по данным слухмейкеров, остались очень недовольны организаторами. На собрание не явился ни губернатор Алексей Кокорин, ни его зам по промышленности Александр Константинов. Также директоров заводов не собрали после собрания на банкет. «Вот так относятся к главным налогоплательщикам области», — констатировали слухачи.

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кетово ждут нового руководителя

Глава Кетовского района Александр Носков готовится сложить свои полномочия. Как рассказывают слухмейкеры, у него нет никаких иллюзий в том, что областной суд отменит обвинительный приговор в его отношении. Ожидается, что выборы нового главы пройдут в короткие сроки, и уже через полтора месяца у «курганской рублевки» будет новый руководитель.

В Кургане все еще обслуживают троллейбусы

Сплкетники утверждают, что, хотя в Кургане давно нет троллейбусов и сняли электрические кабели со столбов, обслуживание их до сих пор продолжается. Якобы контракт у подрядчиков, которые должны обрезать деревья, до сих пор не завершен, поэтому они за бюджетные деньги делают эту бессмысленную работу.

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