Отборные слухи о лучших людях России

22:53 09 февраля 2018 1

Коллаж «URA.RU»

Из очередного выпуска «Слухов» вы узнаете, что Рогозин попросил Роскосмос ответить на ракету Маска. — Мутко запретили давать интервью. — К ЧМ-2018 подбирают певицу. — Настя Рыбка напрягла олигархов всех мастей. — Детченю вынудили сливать секреты губернатора Куйвашева, он не сам такой. — Свердловские власти купят голоса избирателей за 50 рублей. — Зачем быстро сносят телебашню: «Медный король в Екатеринбурге должен быть только один». — Дубровский недоволен Тефтелевым. — Комарова провела рекордное количество секретных встреч. — VIP Ханты-Мансийска перестали ездить пьяными за рулем. Их напугал мэр. — Решетников разнес аэропорт Перми. И многое другое. Приятного чтения!

Слухи Свердловской области

Слухи Челябинской области

Слухи Тюменской области

Слухи ХМАО

Слухи ЯНАО

Слухи Пермского края

Слухи Курганской области

Слухи России

Главы регионов ждут дату послания

Губернаторы ждут послание президента и каждую пятницу сверяются с Кремлем при составлении своих графиков на следующую неделю, чтобы быть готовыми выехать в Москву и не назначать на это время важных встреч и мероприятий. По слухам, выступление Владимира Путина могут назначить после 8 марта, чтобы сформировать повестку после праздничных выходных и накануне выборов.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Рогозин попросил Роскосмос ответить на ракету Маска

На этой неделе Илон Маск запустил американскую ракету-носитель сверхтяжелого класса семейства Falcon. Такой успех американского инженера-миллиардера на фоне падающих ракет Роскосмоса создал проблемы для российского ведомства. По слухам, вице-премьер Дмитрий Рогозин звонил руководителю Роскосмоса Игорю Комарову и требовал немедленно что-то придумать, чтобы в медийном поле не выглядеть неудачниками. Говорят, что выполнять эту задачу — нивелировать успех Маска — была брошена вся пиар-служба ведомства.

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Мутко запретили давать интервью

В медийных кругах говорят, что вице-премьеру Виталию Мутко на этой неделе запретили давать интервью и активно присутствовать в публичном поле. Так, продюсеры сразу нескольких российских федеральных каналов получили отказ от пресс-службы Мутко по поводу его участия в ТВ-программах, хотя ранее вице-премьер подтверждал запланированные интервью.

К ЧМ-2018 подбирают певицу

Главной звездой на открытии чемпионата мира по футболу на стадионе «Лужники» в Москве может стать российская оперная дива. По слухам, переговоры ведутся с Анной Нетребко и Хиблой Герзамава. Организаторами рассматриваются и другие концепции торжественного открытия: от приглашения Земфиры до Полины Гагариной.

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Бизнесмен Сулейман Керимов не смог дозвониться до Васильева

В окружении Сулеймана Керимова говорят, что бизнесмен хотел обсудить лично с главой Дагестана Владимиром Васильевым ситуацию в республике: массовые отставки и обыски в министерствах. Но, по слухам, Васильев не захотел говорить с Керимовым даже по телефону, сославшись через помощников на отсутствие времени и интересы следствия.

Правительство РФ спустило в трубу 50 млн рублей — скоро про них просто забудут

Минкомсвязи, МинстройЖКХ РФ и «Почта России» в очередной раз сорвали сроки ввода в эксплуатацию ГИС ЖКХ (система, где собрана вся информация о жилфонде и его обитателях). Этот факт был особенно отмечен на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака. Выделенные ранее 50 млн рублей, как выяснилось, оказались не совсем эффективно освоенными. Перед профильными министерствами был поставлен очередной срок — 1 июля 2018 года. Впрочем, специалисты уже сейчас прогнозируют провал и предлагают ориентироваться на дату не ранее 1 января 2019 года. Вот только один вопрос так и остается без ответа: к тому времени сменится правительство и уже не будет ясно, кто же ответит за освоение бюджетных миллионов.

Настя Рыбка напрягла олигархов всех мастей

Откровения работницы эскорт-услуг Насти Рыбки по поводу отдыха с известным олигархом, которого в своей книге она называет Русланом, вылились боком всему деловому сословию. Знакомые олигархи пересказывают разговоры влиятельных друзей о том, что каждый второй, узнав об откровениях вышедшей в люди юной уроженки Бобруйска, постарался связаться со своей «второй половинкой на время». «Выясняют, как у дела у пассии, не одолевают ли ее пагубные мысли о каминг-ауте, который может порушить судьбы, семьи и бизнес — все напряглись враз, мало ли рыб таких на Лазурный берег выброситься может».

Слухи Свердловской области

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Детченю вынудили сливать секреты губернатора, он не сам такой

Новоиспеченный замминистра международных связей Иван Детченя, оказывается, совсем не по своей воле стал разглашать закрытую информацию отдельным журналистам. В зависимость к медиа молодой преуспевающий чиновник попал еще в 2013 году, когда трудился незаметным сотрудником в министерстве внешнеэкономических связей. И тут на просторах Сети появилась статья, в которой журналист, ведомый неравнодушной жительницей Тюмени, обличал коррупционные схемы в администрации города. Героями публикации стали глава МКУ «Комитет по рекламе» Ирина Сагадеева и ее супруг, директор тюменского ООО «Газсервис» Леонид Детченя, приходящийся отцом Ивану Детчене.

«Их семейный бизнес выстроен по следующей схеме: жена выдавливает конкурентов мужа, не согласовывая им аренду рекламных конструкций. Госпожа Сагадеева возглавила комитет по рекламе вскоре после назначения нового сити-менеджера Тюмени, с которым она до того работала в администрации Тобольска», — было указано в статье со ссылкой на письмо тюменки. В какой-то момент статья с того самого ресурса пропала, оставшись лишь на просторах Глобальной Сети (и в пересылках между чиновниками), а у журналистов появился эксклюзивный поставщик информации о жизни губернатора.

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Свердловские власти купят голоса избирателей за 50 рублей

Свердловские власти придумали, кто из уральских бизнесменов поможет им поднять явку на выборах. По информации «URA.RU», функционеры администрации губернатора обратились к другу Артема Бикова Виталию Кочеткову. К его оператору подключены 63% свердловчан. По задумке, за несколько дней до 18 марта всем абонентам придет СМС-рассылка с предложением прийти на свой избирательный участок, проголосовать и зачекиниться. Всем, кто примет участие в акции, на баланс зачислят 50 рублей.

Гайда внес раздрай в понимание расстановки сил и душевное равновесие чиновников

Члены свердловского кабмина в некотором замешательстве. До сих пор у всех них в голове складывалась понятная картина, разделенная на три части: лагерь губернатора Евгения Куйвашева, лагерь главы его администрации Владимира Тунгусова и лагерь промструктур, а точнее единолично УГМК. Сумятицу внесла ситуация с Сергеем Гайдой, которого назначили главным в межведомственной рабочей группе по созданию «Единой социальной карты свердловчанина» и прочат место чуть ли не вице-премьера. Кто стоял за неожиданным и крайне успешным продвижением малоизвестного доселе чиновника, неизвестно, а потому каждая из группировок сейчас думает на противоположную и придумывает, как пожестче ответить на волюнтаризм.

Маслов пришел сменить Рапопорта

Начинающий работать с 12 февраля новый замминистра спорта Александр Маслов пришел в министерство вовсе не для работы в «режиме слепого подчинения» главе ведомства Леониду Рапопорту. Как утверждают слухачи, Маслова готовят на замену министру — одному, если не последнему, из долгожителей свердловского кабмина. Для продвижения кандидатуры Маслова губернатор даже проведет переговоры в Москве с вице-премьером Мутко, считающимся покровителем Рапопорта. В кабмине уверены, что глава региона найдет аргументы, которые устроят федерального чиновника.

Фото: Анна Майорова © URA.RU

У Ковальчика обнаружился центр притяжения в правительстве

Сплетники и завистники рассказывают, что у нового министра экономики Александра Ковальчика в органах свердловской власти вовсе не один друг, как считалось ранее. В качестве такового назывался вице-губернатор Александр Высокинский, который протежировал попадание экс-директора МУП «Водоканал» в кабмин. Выяснилось, что близкой подругой Ковальчика является Наталья Змеева — нынешний директор сети многофункциональных центров Свердловской области. История знакомства двух чиновников источниками пока не обнаружена, но в том, что оба друг другу «совсем не чужие люди», интриганы не сомневаются.

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Казакова наводит свои порядки в мининвесте. Ее партнерам будет непросто

Все активнее члены правительства обсуждают стиль работы нового министра инвестиций и развития Виктории Казаковой. Его она принесла с собой, как считают чиновники, из министерства промышленности. Особенность стиля заключается в многочисленных совещаниях с обсуждением всего чего угодно, но без какого-либо итога и решения. Затем вопрос выносится на совещание к первому вице-губернатору Алексею Орлову, а тот на совещании принимает эффективнейшее из решений: проработать вопрос в течение месяца. Все, естественно, запускается по кругу. Еще один нюанс в работе главы МИР заключается в специфике подхода: если вдруг любое из предложений от тех, кто контактирует с Казаковой (но ниже ее рангом), не укладывается в личную логику министра или же не является плодом мыслительной деятельности министерства, то сотрудники МИР начинают старательно искать в предложенном недостатки, игнорируя всякую возможную проработку вопроса.

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Тушин попытался угодить Куйвашеву. Вышло не очень ловко и потому смешно

Подчиненные заместителя главы администрации Екатеринбурга Сергея Тушина иронизируют над начальником. Тот крайне неумело и оттого излишне вычурно попытался угодить свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву. Во время программы «Открытая студия» на прогородском телеканале «Студия 41» он внятно оговорился, назвав улицу Куйбышева улицей Куйвашева. Подобные параллели в Екатеринбурге не проводил только ленивый, но субъект подачи и место произнесения, тем не менее, вызвали легкий диссонанс даже у привыкших ко всему наблюдателей.

Бывший свердловский министр не может найти работу

Экс-руководитель свердловского министерства внешнеэкономических связей Андрей Соболев до сих пор не определился с работой. Дело в том, что он принципиально не стал обращаться за помощью к свердловскому губернатору, понадеявшись на свои связи. Но их оказалось недостаточно.

Как рассказывают источники, Соболев обращался за помощью к Андрею Козицыну, с которым у него сложились хорошие взаимоотношения. Но у главы «УГМК-холдинга» не нашлось для него подходящего места. Рассматривался вариант, что экс-министр может сменить главу местного МИДа Александра Харлова, которому давно прочат место в Москве. Но назначения не происходит. Соболев, по слухам, рассматривает еще несколько вакансий.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Медный король в Екатеринбурге должен быть только один

Свердловские олигархи уверены: компания УГМК спешит взорвать недостроенную екатеринбургскую телебашню не просто так. Представители истеблишмента, хорошо знакомые с гендиректором холдинга Андреем Козицыным, заверяют, что в этой спешке больше идеологии, нежели практической надобности. «Для Козицына это демонстрация всем, в том числе младшим партнерам: медный король только один, и главный человек в Екатеринбурге — тоже один. Кого-то общественное мнение может сломать, а его — нет. Он не стал дожидаться разгорания недовольства и демонстрации через все эти обнимашки — просто взял и стал молча ломать башню», — делится логикой знакомый с гендиректором УГМК бизнесмен.

Свердловские единороссы работают на последнем издыхании, и даже пожаловаться некому

Исполком свердловского отделения «Единой России» бьется в истерике и утопает в абсурде. Чего только стоит предложение не просто обучать наблюдателей (и не по одному на участок, а минимум — по два), но набирать их на конкурсной основе. Апофеозом стало требование отправить наблюдателей и руководителей УИК агитировать за кандидата от власти точечно по квартирам. Всеобщий шок и беспамятство творятся на фоне требований по заполнению базы сторонников «Вся Россия» и установок «пять плюс один» для единороссов и, уверены слухачи, свидетельствуют о том, что установка по явке становится все жестче. Все это усугубляется ссорой лидера свердловских единороссов Виктора Шептия и главы регионального исполкома партии Александра Косинцева. Последний пребывает в печали, ни с кем не общается, тогда как еще недавно был единственной «приятной отдушиной», «жилеткой» и «отпускающим грехи» для всех работников реготделения.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Главный свердловский тюремщик может остаться в кресле начальника

Задержка (ставшая уже неприличной) с назначением варяга Александра Федорова из Тамбовского ГУФСИН начальником свердловского исправительного главка породила слухи о том, что местный зам, полковник Александр Шек, в настоящее время «временно исполняющий полномочия», все-таки может быть назначен на эту должность. Слухмейкеры сообщают, что в Москву в последние недели неоднократно уходили предложения утвердить Шека и руководство федерального ведомства притормозило назначение Федорова в Екатеринбург. Но гарантий, что Шек будет назначен, никаких: москвичам очень не нравятся местные товарищи в руководящих креслах: считается, что это способствует коррупции.

Зампрокурора Свердловской области понизят в должности

В руководстве прокуратуры Свердловской области предсказывают кадровые перестановки. С должности уходит заместитель главы надзорного ведомства Вадим Чукреев. По окончанию контракта он займет место начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области. По утверждению слухмейкеров, понизить Чукреева решили после проверки Генеральной прокуратуры, в ходе которой выяснились серьезные нарушения в его деятельности. Куда отправится Андрей Курьяков, возглавляющий управление по надзору в настоящее время, неизвестно. Инсайдеры рассказывают, что его работой начальство также не очень довольно.

В Березовском заменили полицейскую «верхушку»

В городе-спутнике Екатеринбурга поменяли полицейское начальство. Рассказывают, что это связано со скандалом, разразившимся вокруг реабилитационного центра для наркоманов «Ключи», в котором держали не только алкоголиков и наркоманов, проходящих реабилитацию, но и людей, ни имеющих никаких зависимостей, которых просто «заказали». По слухам, смена руководства произошла после того, как родственники пропавших неоднократно обращались в полицию, но не получили там поддержки и в итоге нашли этот центр и удерживаемых в нем людей самостоятельно. Якобы ситуация, когда полиция не среагировала на жалобы о незаконном лишении свободы, очень не понравилась прокурору, который и поспособствовал кадровым перестановкам.

Сурьмяной завод не пустили, теперь придется воевать с мусором

Вслед за сурьмяным заводом в Свердловской области может возникнуть новая горячая экологическая точка, которая охватит значительную численность населения. Речь о продолжении планов Ростеха, который после Москвы и Подмосковья планирует строительство нескольких мусоросжигающих заводов и в Свердловской области. Строящиеся вокруг крупнейших городов области перерабатывающие комплексы иезуитски названы «экотехнопарками». Впрочем, население на Урале, вопреки давним заявлениям Владимира Жириновского, не такое уж и тупое, а потому есть риск, что уральцы воспротивятся такому решению мусорной проблемы и никакие общественные обсуждения не изменят ситуацию.

Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Вслед за телебашней Екатеринбург может лишиться озера Шарташ

Сотрудникам УФСБ по Свердловской области придется встать на защиту окружающей среды, а параллельно, возможно, распутать целый клубок коррупционных связей чиновников. Говорят, что в «контору» обратились жители поселков Шарташ и Изоплит. Люди борются с кафе «Каспий», которое контролирует глава азербайджанской диаспоры Шахин Шихлинский. Это заведение вместе с прилегающей к нему автомойкой расположено прямо на побережье легендарного городского водоема. Утверждается, что владельцы построек незаконно сваливали строительный мусор и нечистоты в заводь, где водились карпы, и уничтожили место нереста рыбы. Многочисленные жалобы жителей в различные инстанции остались без ответа. Как уверены слухачи, отчасти причиной тому, что сквозь пальцы на происходящее смотрит глава Кировского района Александр Лошаков. Возможно, включение силовиков в процесс заставят главу действовать активнее.

Домашним арестантам разрешат нарушить условия ареста, чтобы проголосовать

Свердловчанам, которые находятся под домашним арестом, разрешат нарушить условия ареста. Но всего один раз — 18 марта, рассказывают источники в силовых ведомствах. Инициатива призвана поднять цифры свердловского ГУФСИН (и без того достаточно высокие) на голосовании по выборам президента РФ. Правда, у некоторых людей из числа руководителей исправительного главка есть сомнения в том, что это стоит делать: для каждого человека условия домашнего ареста устанавливает суд, а получить решения всех судов, чтобы арестанты сходили на участки и проголосовали, уже не успеть, Да и кто будет выходить в суд с такой инициативой? Но служба по надзору за домашними арестантами готова закрыть глаза на это разовое, хоть и массовое нарушение.

Слухи Челябинской области

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Дубровский недоволен Тефтелевым

Говорят, что между губернатором Борисом Дубровским и мэром Челябинска Евгением Тефтелевым пробежала черная кошка. На закрытых совещаниях губернатор все чаще стал делать градоначальнику замечания по тому или иному вопросу. Еще говорят, что Дубровский стал реже обсуждать с Тефтелевым важные вопросы. Элита всерьез обсуждает снижение влияния челябинского мэра на политическую повестку. Но кое-кто говорит, что все это временно: претензии есть, но о конфликте говорить рано.

Лесная «зачистка» продолжится

Арест за мелкие взятки начальника одного из подразделений главного управления лесами области Эльдара Гайнутдинова очень встревожил чиновников ведомства. Лесами никто из правоохранительных органов всерьез не занимался с начала двухтысячных. По слухам, все попытки возбудить дела, причем даже когда фактура была очень серьезной, гасились вышестоящим начальством. Особенно теми силовиками, что увлекаются охотой. Но похоже на то, что негласный запрет снят. Кстати, в основу материалов очередной уголовки могут лечь результаты ревизии ведомства, проведенной по поручению губернатора. Проверили расходы субсидий, выделенных лесничествам на ремонт зданий. Оказалось, что почти все оплатили фактически невыполненные работы. Где-то это банальная замена одних материалов более дешевыми. А где-то работы, указанные в актах, не проводились совсем.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мякуш не стал клясться кровью…

Секретарь регионального отделения «Единой России» Владимир Мякуш встретился с партактивом Курчатовского района Челябинска. Говорили о том, как партия должна работать над явкой на выборах президента и о поддержке Владимира Путина. Напомнили депутатам райсовета о личной ответственности. Встреча была бы рядовым мероприятием, которые проводятся чуть ли не ежедневно.

Но тут поднялся депутат Илья Мительман и поставил перед Мякушем вопрос ребром: «Вот мы тут будем стараться, дадим на своих округах хороший процент. А тех, кто справился с поручением, точно поддержат на выборах в 2019 году?». «Мне что, тебе кровью расписаться?» — возмутился в ответ Мякуш. После чего вновь призвал всех работать на результат.

… встречу испортила массовка

Курчатовский политсовет «ЕР» чуть перестарался, когда готовил эту встречу партийного актива с Владимиром Мякушем. Чтобы заполнить зал, позвали местных жителей из числа бабушек-активистов. Бабушки вводные поняли неправильно и стали задавать Мякушу вопросы: когда в подъезде заменят сгоревшую лампочку и подобные. Мякуш сразу перестал улыбаться, после чего сказал, что сейчас идет встреча с партактивом, а такие вопросы надо обсуждать в формате встречи с избирателями. Он попросил остаться только партактив, и половина зала опустела.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Голикова стало много

На встрече Владимира Мякуша в Курчатовском районе присутствовал председатель комитета по промышленности Заксобрания Олег Голиков. «Как много стало Голикова, — шепчутся в кулуарах. — На всех мероприятиях вместе с Мякушем!». Уже появились слухи, что Олег Голиков «подсиживает» секретаря регионального отделения «ЕР». Но сплетники возражают: мол, именно Мякуш настаивает на том, чтобы Голиков был на таких встречах. Теперь говорят, что Мякуш просто решил «разбавить» свое окружение — ввести и усилить новую фигуру, представителя другой элиты. Чтобы своя чуть напряглись.

Бабушки не знают слова «мессенджер»

Программа «Мобилизатор», по которой надо собрать сторонников «Единой России» к выборам президента, споткнулась о неожиданные проблемы. При заполнении анкет выяснилось, что опрашиваемые не знают значений многих слов. К примеру, пожилые женщины впадают в ступор при слове «мессенджер». С трудом читая по слогам, бабушки взрываются: «Господи, неужели нельзя было по-русски написать!». Депутаты терпеливо объясняют им, о чем идет речь, рассказывают о соцсетях. Бабушки же отвечают, что знают только «Одноклассников».

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мотовилов активизировался

Экс-председатель Челябинского регионального исполкома «Единой России», депутат Заксобрания Александр Мотовилов резко активизировался. Болтают, что он пытается взять на себя руководство выборами президента от «ЕР» в регионе. Его стало так много, что даже Мякушу это стало надоедать. Мотовилов же вновь пытается рулить исполкомом, намекать всем на «крышу» в генсовете партии и спускать в СМИ «инсайды» о своей незаменимости. Силовики, которым эта активность не нравится, подумывают, не напомнить ли Мотовилову о том, что к нему есть вопросы. Например, в истории с первым дипломом о высшем образовании. Легитимность диплома вызывает сомнения.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Над Чебыкиным тучи сгущаются…

В Законодательном собрании вновь заговорили о том, что у депутата Владимира Чебыкина серьезные проблемы. Правоохранительные органы проявляют большой интерес к его персоне. Хотя изначально Чебыкин им был нужен просто как свидетель по другим делам. И хотя он дал все нужные показания, в покое депутата не оставляют. Болтают, что у Чебыкина оказалось слишком много врагов по бизнесу и в политике. Недоброжелатели будут изо всех сил топить конкурента.

… — ему не дают агитировать на выборах

А пока в областном политсовете «Единой России» решили вычеркнуть Владимира Чебыкина из списка тех, кто мог бы выступать на встречах перед избирателями, рассказывать о важности участия в выборах и тому подобное. Единороссы подстраховались на тот случай, если с «говорящей головой» произойдут неприятности. По этой же причине не дали возможности агитировать еще нескольким политикам-бизнесменам, у которых есть подобные проблемы.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Никто не хочет вписываться за Пязока

Еще в январе ходили слухи, что депутата гордумы Челябинска Андрея Пязока вот-вот выпустят из СИЗО, где он находится по уголовному делу о хищении средств дольщиков «Речелстроя». Болтали, что Пязока решили пожалеть, что за него «просят сверху». Что страдания владельца «Речелстроя» не нужны никому. Но суд продлил срок содержания под стражей, после чего стало ясно — никто не желает вписываться за Пязока. А решение суда взбодрило силовиков, расследующих уголовные дела по другим обманутым дольщикам. У всех фигурантов стали забирать иностранные паспорта, чтобы те не смогли уехать из России. Говорят, пара директоров строительных фирм даже побывала в ИВС, откуда их спустя сутки отпустили домой.

За Грудинина агитируют дети?

На ролике, выложенном на странице челябинского штаба Павла Грудинина, девочка в красном галстуке читает стихи за кандидата от КПРФ. Звучат слова про «человека огромной русской воли», который идет вперед, а в его совхозе нет «пустого поля». «Грудинин есть гроза капитализма, дрожи, дрожи буржуйское ворье!» — декламирует школьница. Удивительно, но ни один из челябинских штабов кандидатов-конкурентов не воспользовался возможностью написать жалобу в избирком за использование при агитации несовершеннолетних. Говорят, все видели, но махнули рукой.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Васьков нарушил «режим тишины»

Общая вводная по всем территориям — снизить напряженность до 18 марта и не допускать взрывных ситуаций. Для Миасса таким взрывом может стать отчет главы. Мэр Геннадий Васьков решил перенести свой отчет перед городским собранием с мая на самое ближайшее время.

В 2017 году ему уже поставили «неуд», а вторая двойка обернется автоматической отставкой. Говорят, что Васьков рассчитывает на то, что депутаты, а большинство из них состоят во фракции «Единая Россия», не рискнут нарушать партийную дисциплину. Поэтому откажутся от «бучи». Васьков уже уговорил шестерых подконтрольных ему депутатов инициировать принятие отчета главы до конца февраля. Но «бучи», по слухам, не избежать, и Миасс перед выборами вновь станет «горячей точкой».

Морозов идет в суд

В Златоусте говорят, что руководитель местного следственного отдела СК РФ Андрей Морозов готовится к квалификационному экзамену на должность мирового судьи. Сплетники уверяют, что Морозов неспроста решил податься в служители Фемиды. Якобы к нему проявляет повышенный интерес ФСБ. Другие слухмейкеры полагают, что главный следователь Златоуста просто захотел спокойной жизни. К тому же все еще болтают, что грядет объединение Генпрокуратуры с СК и не все следователи будут переведены в новую структуру. Поэтому лучше позаботиться сразу о возможном обеспечении тыла.

Слухи Тюменской области

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Моор пойдет по пути Ельцина

В городской администрации и в правительстве области последние недели не раз были замечены представители «тайного» инвестора, желающего профинансировать возведение «Башни Моора», строительство которой пока заморозили по конъюнктурным соображениям. Поговаривают, что к руководству города и области инвесторы пришли не с пустыми руками, а с конкретными предложениями отдать часть этажей в будущем небоскребе под размещение городских и областных чиновничьих структур, которым давно перестало хватать места в отведенных им помещениях. Заказчики строительства считают, что такое предложение должно ускорить повторное согласование разрешения на увеличение этажности здания. Наблюдатели не преминули напомнить, что со строительства небоскреба в Свердловске для размещения еще советских чиновников начинал свой путь к вершинам власти в стране Борис Ельцин, подчеркнув, что второй раз история если и повторяется, то уже в виде фарса.

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Депутат попиарился за счет бизнес-омбудсмена

Депутат-единоросс Богдан Богославец на заседании Тюменской областной думы усомнился в эффективности работы бизнес-омбудсмена Ларисы Невидайло. После ее выступления с докладом он практически предложил ликвидировать ее ведомство и резко высказался о состоянии предпринимательского сообщества в регионе, сравнив тюменских коммерсантов с человеком, который с петлей на шее стоит на табурете и вот-вот потеряет его из-под ног. Слухачи смеются, что Богославец за полтора года работы в думе не внес ни одного законопроекта, поэтому советуют Ларисе Невидайло не обращать внимание на его претензии, потому что, по мнению сплетников, это заявление не более чем повод попиариться.

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Аносов теперь нерукопожатный

В Тюменской областной думе многие депутаты не здороваются с единороссом Алексеем Аносовым, который прославился своей идеей о снижении депутатских зарплат. Напомним, что осенью 2017 года Аносов, которому в думе нынешнего созыва зарплаты не досталось, хотя он ее неоднократно просил, предложил поделить зарплатный фонд народных избранников на всех 48 депутатов (сейчас в думе получают денежное вознаграждение за труды 24 человека). При этом Аносов в своем законопроекте предлагал не увеличивать расходы бюджета на фонд оплаты труда депутатов, а буквально отказаться своим коллегам от половины денег в пользу менее удачливых депутатов. В итоге вопрос о снижении зарплат рассмотрен не был, но такого вероломного посягательства на свои финансы многие не могут простить ему до сих пор.

Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Ягудин снялся в креативном клипе ОНФ, правда, он сам об этом не знает

Слухачи со смехом рассказывают очередной анекдот из жизни местной элиты — якобы, потерпев фиаско в продвижении своего клипа во всемирном флешмобе на композицию Satisfaction Challenge, главный креативщик из местного ОНФ Александр Пересторонин не сдался, решив создать новую «лайтовую» версию клипа. Новый клип был смонтирован из видеороликов, снятых на льду с участниками тренировок под руководством олимпийского чемпиона Алексея Ягудина, посетившего Тюмень в рамках проекта Народного фронта «Легенды спорта — детям». Более целомудренное исполнение основных па из флешмоба Satisfaction Challenge, надеется Пересторонин, и мелькание в кадре известного фигуриста позволит наконец-то пройти чиновничью цензуру и вывести ролик в публичный просмотр. Правда, пока неизвестно, знает ли сам Алексей Ягудин о смонтированном клипе.

Застройщики Тюмени воюют против себя

В Тюмени застройщики решили объявить тайную войну риелторам. Якобы под флагом гильдии управляющих и риелторов застройщики решили объединиться и создать коалицию, которая не позволит риелторам рулить на тюменском рынке недвижимости. Слухачи поговаривают, что даже программа мероприятий уже разработана. Застройщики предполагают запретить продавцам квартир создавать собственные сайты, снизить процент за услугу, и вообще вывести риелторов на отдельный неизвестный портал, где бы их искали покупатели. Дескать, так риелторы перестанут отбирать хлеб у отделов продаж застройщиков. Слухачи смеются, что объявить войну не проблема, да только 70% всех сделок застройщикам приносят именно риелторы.

Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Руки оппозиционеров из Югры дотянулись до Тюмени, но их укоротили

В Тюмени прекратил работу оппозиционный телеграм-канал «Одиночный пикет». Как сообщают слухачи, по непонятным причинам канал закрылся на следующий день после публикации поста о школьных годах губернатора Владимира Якушева. Говорят, что представители власти бросились на поиски автора канала и нашли его. Им оказалась некая Я. Вознюк, жительница Ханты-Мансийска, которая, по словам югорских слухачей, занимается благотворительностью.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тобольске назревает парковочный бунт, а начальник ГИБДД этого не видит

Говорят, в Тобольске грядет крупный скандал из-за парковок. Слухмейкеры уверяют, что начальник городской ГИБДД Лукьянов не обращает внимания на эту сферу, а там творится полный бардак. «Порядок никто не наводит, машины паркуют на тротуарах и прямо на дорогах — например, постоянно забиты автомобилями оба выезда из МЧС, — говорят слухачи. — В этом году пожарная машина не могла выехать на возгорание, такой же случай был в прошлом году». Злопыхатели уверяют, что сами спасатели настолько злы на Лукьянова и власти, игнорирующие проблемы, что уже готовы протаранить пожарным автомобилем мешающие машины. «Скандал будет на всю область — может, хоть тогда Лукьянова заставят работать», — якобы возмущаются пожарные.

Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Тобольск разочарован Михельсоном

Тоболяки, по слухам, крайне раздосадованы отменой визита 6 февраля совладельца холдинга «Сибур» Леонида Михельсона. «На тобольской площадке его так ждали, готовились еще с середины января, — смеются слухачи. — Руководство даже приказало всем подрядчикам на два дня исчезнуть с территории „Сибура“. Люди уже нашли себе халтуру, чтоб времени зря не терять, а тут — бац! — и все отменилось».

Фото: Ростислав Журавлев © URA.RU

Чиновникам Тобольска испортили вид из окна

Жители Тобольска недоумевают: рядом со зданием администрации и местной думы возвышается жуткой остов сгоревшего дома. Когда-то в этом одноэтажном деревянном здании была больница. «Пожар был давно, остов никто не убирает — и это безобразие украшает Тобольск на самом туристическом месте, — якобы возмущаются тоболяки. — Когда чиновники выглядывают из своих окон и упираются взглядом в сгоревший дом — им не стыдно?». Не исключено, что чиновники ждут богатого инвестора, который купит участок за большие деньги. А пока пусть всех пугает остов здания. Видимо, чиновничьи окна задернуты плотными шторами.

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Депутата КПРФ не любят ни в Тобольске…

Сильное недовольство высказывают члены тобольского горкома КПРФ по работе депутата Юрия Юхневича. Он, ссылаясь на загруженность депутатской работы, появляется в Тобольске только на выходных, а в воскресенье уезжает на работу в областную думу в Тюмень. Слухачи шепчутся о том, что в Тюмени на рабочем месте его тоже практически не видно. Это уже породило локальный мем о том, что Юхневич с понедельника по пятницу пребывает в другом измерении.

… ни в Тюмени

В свою очередь, тюменские коммунисты уже готовы поднять бунт — Юхневич единственный депутат, который работает на непостоянной основе и при этом получает деньги из партии. Сплетники, обсуждая размер зарплаты, сходятся на цифре в 110 тысяч рублей в месяц. Поговаривают, что депутат может лишиться этого заработка сразу после президентских выборов — тюменские коммунисты считают, что высвободившиеся партийные средства эффективнее будет направить в районные отделения.

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

О том, как мэр с ЛДПР мирился

Слухачи рассказывают о том, что в здании ишимской администрации появилась стойка с агитационными материалами ЛДПР. Некоторые уже расценивают это как жест лояльности со стороны главы Федора Шишкина и первый шаг к примирению. Несмотря на это, одиночных пикетчиков с плакатами у ишимской администрации меньше не стало — они все так же регулярно заступают на свой пост и «радуют» чиновников призывами к эффективной работе.

Тюменские совхозы благодарны американцам

Ретейлеры Тюменской области поговаривают, что после того, как совхоз Червишевский попал в санкционный список казначейства США, спрос в магазинах на его продукцию существенно вырос. Эксперты считают, что основным драйвером роста спроса на сельхозпродукцию этого совхоза стали патриотизм тюменцев и широкое распространение антиамериканских настроений в России. Шутят даже, что сельхозпроизводители Тюменской области и соседних регионов теперь прорабатывают вопрос: как бы и им попасть под санкции правительства США и через это повысить спрос на свою продукцию.

Слухи ХМАО

Комарова провела рекордное количество секретных встреч

Говорят, во время визита в Сургут губернатор Югры провела сразу несколько закрытых от СМИ совещаний и встреч. По слухам, глава региона в режиме видео-конференц-связи пообщалась с мэрами ХМАО, а затем встретилась с силовиками, где был поднят вопрос о безопасности детей во дворах. Рассказывают также, что Наталья Комарова приватно поговорила с гендиректором «Сургутнефтегаза» Владимиром Богдановым. Слухачи предполагают, что речь могла идти о предстоящих кадровых перестановках в администрации Сургута.

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Силовики вызвали Павла Сидорова на серьезный разговор

Как шепчутся в правоохранительных органах ХМАО, директора департамента экономического развития Югры, вице-губернатора Павла Сидорова вызвали силовики для дачи объяснений по уголовным делам в его департаменте. По версии слухачей, ранее чиновника еще не вызывали на прямой разговор с правоохранителями. Любопытно, что слухмейкеры разделились во мнении, кто именно позвал в гости Сидорова — сотрудники югорского СУ СКР или работники прокуратуры.

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Правительство Индии пытается переманить югорского чиновника

Как судачат в правительственных кабинетах ХМАО, генерального директора Фонда поколений Югры Анатолия Киселева пригласили работать в правительственное учреждение Индии. По версии слухачей, Киселев имеет большой опыт работы за рубежом и свободно говорит на иностранных языках. По словам слухмейкеров, Киселев еще не согласился на предложенную вакансию, но и с отказом решил не торопиться.

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Важенин ищет источник слива

Говорят, якобы сенатор Юрий Важенин был неприятно удивлен, что информация о его возможной скорой отставке стала достоянием гласности. По слухам, член Совета Федерации намерен найти источник и разобраться с ним. Рассказывают, что Важенин уже начал обзванивать людей из своей телефонной книжки, с которыми обсуждал отставку, и прямо спрашивать — «не ты ли рассказал журналистам?». «Зная взрывной характер Юрия Ивановича, можно предположить, что никто не рискнет признаться, даже если случайно где-то сболтнул без злого умысла», — обсуждают слухачи.

Фото: Pixabay.com

Элита ХМАО подсела на таблетки

Как шепчутся в кулуарах Белого дома ХМАО, в югорской столице набирает обороты новая мода: представители элиты отказываются пить алкоголь. Теперь, по версии слухачей, они снимают стресс с помощью легальных медикаментозных препаратов. Заменив алкоголь на антидепрессанты, югорские VIP стали чаще ходить в тренажерные залы и вести активный образ жизни.

Работники прокуратуры пришли в «Открытый регион»

Говорят, якобы сотрудники прокуратуры начали проверку бюджетного учреждения «Открытый регион». По словам слухмейкеров, силовики нашли нарушения в госзакупках организации, а именно возможную аффилированность директора учреждения Оксаны Макеевой с одним из подрядчиков, который выполняет социологические исследования для правительства ХМАО.

Югорские полицейские должны охранять плакаты Путина, но игнорируют приказ

Говорят, что в нескольких городах ХМАО полицейских отправили охранять предвыборную агитацию президента Владимира Путина. По слухам, вводился даже специальный график. Рассказывают также, что реальное патрулирование велось буквально пару дней, а потом полицейские стали отлынивать от дежурства возле баннеров. «Это какая-то странная инициатива, скорее всего, на местах решили перестраховаться. Но четкого контроля нет, поэтому возле плакатов чаще всего пусто — а в первые дни стояли полицейские машины», — делятся слухачи.

Фото: Алексей Григорьев © URA.RU

VIP Ханты-Мансийска перестали ездить пьяными за рулем. Их напугал мэр

По слухам, влиятельные чиновники Ханты-Мансийска перестали садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения. По словам слухмейкеров, раньше законы РФ не останавливали автолюбителей, но сейчас ситуация изменилась из-за жесткой позиции главы города Максима Ряшина, который пообещал каждому попавшемуся за подобное нарушение чиновнику моментальное увольнение в самой жесткой форме. «Ряшин лично разговаривал с руководством ГИБДД и обозначил свою позицию. Теперь садиться пьяными за руль боятся даже влиятельные силовики», — судачат сплетники.

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Мэру Сургута приказали закрыть все конфликты

В Сургуте обсуждают новые действия местной администрации. Жители отмечают, что команда главы Вадима Шувалова начала идти на диалог в конфликтных ситуациях. Самый популярный слух гласит, что градоначальнику приказали немедленно урегулировать все споры, которые негативно воспринимают в обществе. «Ботанический сад уже не снесут, как и ледовую арену „Титан“. Еще месяц назад позиция мэрии была непоколебимой, явно что-то изменилось», — удивляются слухачи.

Шувалов не хочет озвучивать результаты прокурорской проверки

Говорят, якобы мэр Сургута уже получил из прокуратуры результаты проверки, которую сам же инициировал в отношении своей команды. По слухам, у силовиков нашлось немало претензий к администрации, поэтому документ решили не публиковать, пока не устранят все нарушения. «Обещали, что результаты проверки сразу же покажут людям, но, судя по всему, этот пиар-ход оказался неудачным. Видимо, рассчитывали, что прокуратура постесняется указывать мэру на недоработку», — смеются сплетники.

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Директор главных воздушных ворот ХМАО готовится к отставке

По слухам, бессменный гендиректор сургутского аэропорта Евгений Дьячков в ближайшее время может лишиться своей должности. Говорят, сейчас новый акционер — холдинг «Аэропорты регионов» группы «Ренова», купившей 20% акций предприятия, — решает, кто именно будет управлять сургутским активом. По слухам, у «Реновы» есть свой кандидат, которого они предлагают в обмен на реконструкцию аэропорта.

Бывший мэр стал «хэйтером» действующей власти

В кулуарах обсуждают любопытную сплетню. Говорят, что бывший глава Сургутского района Дмитрий Макущенко освоил соцсети и местные порталы, где активно пишет негативные комментарии под различными псевдонимами. По слухам, экс-мэр критикует действующие районные и окружные власти. «У Макущенко особый стиль общения, есть слова, которые использует только он. И факты, которые мог знать только он. Ну, а чем еще на пенсии заняться», — шутят сплетники.

Известный либерал-демократ продался за коммунальные долги

В кулуарах обсуждают странную активность лидера ЛДПР в Сургутском районе Игоря Волкова. Говорят, якобы политик сейчас мелькает в оппозиционных СМИ чаще, чем лидеры окружного отделения. По слухам, это связано не только с партийной деятельностью. Рассказывают, что недавно Волков сумел погасить несколько сотен тысяч рублей, которые он был должен за коммуналку. Слухачи судачат, что спонсором оказалась совсем не ЛДПР, а якобы некоторые местные бизнесмены, которым выгодно создать социальное напряжение для последующего шантажа власти. «Волков, если и продался, то не в первый раз. Год назад он в соцсетях материл Жириновского, а теперь гордо несет статус либерал-демократа», — смеются слухмейкеры.

Слухи ЯНАО

Полицейским, который заморозил насмерть заключенного, заинтересовалось ФСБ

Замерзший насмерть дебошир в Тольке стал главной новостью прошедшей недели на Ямале. Среди жителей поселка этот жуткий случай оброс множеством слухов. Большую часть из них силовики уже опровергли.

Пока проверяется информация о том, что полицейский, забывший заключенного на несколько дней в ледяной камере, оказался близким другом сожительницы погибшего. Говорят, что женщина просила проучить дебошира. Полицейский явно перестарался.

Слухмейкеры отмечают, что расследование набирает обороты. К делу, по неофициальным данным, подключилось местное управление ФСБ. В силовых структурах уже ждут, что полетят погоны.

Фото: Александр Константинов © URA.RU

Раскол в команде Романова. Пропасть между чиновниками двух кланов растет

Говорят, что сити-менеджер Ноябрьска Алексей Романов устал от противоборства в своей команде. С одной стороны — заместители, которыми округ усилил команду мэра Ноябрьска, с другой — городские старожилы находятся в постоянном противоборстве. Одной из жертв противостояния, которая не выдержала накала борьбы, называют недавно ушедшего на пенсию Александра Боткачика.

По версии наблюдателей, мэр остался недоволен таким поворотом событий, которое заставляет его пересмотреть подход к формированию всего своего аппарата. Романов готов к решительным мерам. Но этому, с одной стороны, мешает ответственная предвыборная кампания президента, а с другой — она может оттенить громкие отставки и приход новых людей в местную власть.

Говорят, что под ударом находятся абсолютно все заместители главы города. И скоро город может услышать новые имена не только на освободившихся после ухода из замов Боткачика и Бездомникова местах, но и увидеть смену других заместителей, как новичков, так и старожилов городской администрации. Ходят слухи, что даже судьба ставленника губернатора Алексея Ардышева сейчас на волоске и он может лишиться поста уже в ближайшие месяцы.

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Известный оппозиционер и защитник оленеводов Ямала остановился

Говорят, что известный на Ямале активист из числа коренных народов, оппозиционер, а с недавних пор еще и доверенное лицо кандидата Грудинина, оленевод Ейко Сэротэтто прекратил свою деятельность. Слухачи утверждают, что после поездки на встречу с кандидатом в Екатеринбург и общением с руководством КПРФ в Салехарде Ейко вернулся на родину грустный. Версии разные. Наблюдатели не исключают, что он взялся за работу слишком рьяно и перешел все разумные границы. Руководство его осадило и велело сократить количество «нефильтрованной чуши» от его имени в соцсетях и публичных выступлениях.

Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Газпромовский медиахолдинг поглощает ямальские СМИ

Медиарынок Ямала на пороге грандиозных сдвигов. Пока окружные власти строят планы по захвату Интернета и реформируют свои региональные СМИ, в муниципальных уже происходят кардинальные перемены.

По слухам, муниципальное «Муравленко ТВ» перешло под управление известного местного медиаменеджера Алексея Сафонова. Инсайдеры говорят, что газпромовский медиахолдинг, которым руководит Сафонов, после недавнего ребрендинга замахнулся и на другие местные средства массовой информации.

Среди аппетитных кусков для Сафонова — Ноябрьский муниципальный медиахолдинг НТИА «МИГ». Городская администрация с приходом нового куратора информационного пространства из округа не смогла сохранить влияние на собственный ресурс, раздираемый изнутри. Говорят, что удачливый медиаменеджер Сафонов уже ждет, когда сможет по частям прибрать под свой контроль муниципальный ресурс.

Ямальские единороссы обиделись, что их оставили без внимания

Единороссы Ямала, привыкшие быть в центре на любых предвыборных кампаниях, обижены отсутствием внимания. Все из-за того, что Владимир Путин пошел на выборы как самовыдвиженец. Слухачи судачат, что особенно страдают активисты, привыкшие активно работать во время выборов, гордиться результатами и получать причитающиеся за хорошую работу премии. Эту кампанию на Ямале, как и везде, доверили только самым проверенным и верным солдатам, и только в теневой ее части — обеспечение требуемой высокой явки, но без создания лишнего фона. Все прочие остались даже без привычного внимания корреспондентов местных СМИ. Верным партийцам остается с завистью читать комментарии региональных представителей конкурирующих партий, которых вынуждены разыскивать представители СМИ, и слушать телевизионные соловьиные трели, ехидничают в оппозиции.

Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Депутатам посоветовали написать отчеты «не для галочки»

Депутаты ямальского Заксобрания уже скоро должны обнародовать свои отчеты о проделанной работе в 2017 году. Обычно эти документы просто появляются в нужном разделе сайта, и, как правило, их никто не читает. Поэтому и составлены они обычно по шаблону. В этот раз «сверху» спустилось указание, отнестись к работе серьезно. Подначивает коллег и депутат Иван Вершинин, который разместил свой отчет не формально, на сайте, а на своей страничке в соцсети и призвал своих подписчиков требовать таких же отчетностей от их депутатов.

Инсайдеры подмечают, что некоторые из парламентариев в региональной думе взялись за голову. В течение года они не раз пропускали заседания, не участвовали в разработке законодательных инициатив, да и работу с избирателями вели очень посредственно. Есть опасения, что в отчетах им похвастаться снова будет нечем. Например, в прошлом году единственным заметным достижением одного из депутатов стала помощь избирателю в транспортировке аквариумных рыбок.

Слухи Пермского края

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Решетников успокоил спортсменов…

По слухам, губернатор Пермского края Максим Решетников не зря лично занялся темой спорта. На этой неделе прошло заседание профильного совета, на котором глава региона вроде бы достиг взаимопонимания с общественностью. Причем это касается как массового спорта, так и профессионального. Не секрет, что спортсмены крайне недовольны министром спорта Олегом Глызиным. Что им предложит губернатор, какое будущее ждет «Амкар» и «Молот-Прикамье» — станет понятно в ближайшее время.

… и рассердился на аэропорт

Ходят слухи, что Максим Решетников лично убедился, что пермяки не случайно жалуются в социальных сетях на плохое обслуживание в новом аэропорту Перми. Говорят, губернатор, в очередной раз прилетев из столицы, лично столкнулся со всеми неудобствами комплекса.

Слухачи утверждают, что глава региона взял на заметку объект и поставил своей команде задачу довести объект «до ума». А руководство аэропорта теперь ждет серьезный разговор.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Полиция долго готовилась к задержанию Нелюбина…

Поговаривают, что задержание экс-депутата Заксобрания Владимира Нелюбина, взволновавшее элиту Прикамья, имело длинную предысторию. Политика-бизнесмена обвиняют в мошенничестве (это продолжение дела «Экопромбанка»). Но, по слухам, задержание не имеет ничего общего с кампанией по борьбе с коррупцией, развернутой в регионе в прошлом году.

Слухачи утверждают, что силовики за пару дней до задержания начали обсуждать «стоимость» этой операции. Якобы звучали многомиллионные суммы.

Как известно, Нелюбина отпустили после того, как за него внесли залог — 20 млн рублей. Но слухачи настаивают, что силовики обсуждали вовсе не эти деньги и готовы возбудить в отношении политика еще пару-тройку дел.

… и получила неприятности

Как утверждают слухмейкеры, задержание Владимира Нелюбина в итоге обернулось тем, что в столичных кабинетах без конца обсуждают начальника краевого главка МВД Виктора Кошелева и руководителя управления экономической безопасности и противодействия коррупции Вячеслава Еговцева. История наделала немало шума.

В Москве оказались в курсе того, что дело Нелюбина может иметь политическую подоплеку — ведь в 2012 году он поддержал главу региона Виктора Басаргина и вступил в открытый конфликт с командами экс-губернаторов. Поэтому теперь за Пермским краем вновь пристально наблюдают.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Цветков становится все активнее

Шептуны сообщают, что после Нового года активной политикой вновь занялся главный федеральный инспектор (ГФИ) Игорь Цветков. Как говорят, он встречается с многими людьми, обсуждает социально-экономическое положение региона и риски. Уезжать из Перми он явно не намерен — а именно отъезд предсказывали Цветкову слухачи весь прошлый год.

Наблюдатели вспоминают, что активность Игоря Цветкова достигла пика год назад — тогда он решал многие политические вопросы, пока глава региона Виктор Басаргин мечтал о выборах. И Цветкова называли кандидатом на пост губернатора. И вот, пермский ГФИ снова в деле.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Самойлов рассердил администрацию губернатора

По слухам, в краевой администрации нарастает недовольство главой Перми Дмитрием Самойловым. Якобы градоначальник злоупотребляет добрым отношением губернатора. Во всех непонятных или конфликтных ситуациях звучат ссылки на «Максима Геннадьевича».

Судачат, что от Самойлова сейчас ждут как раз самостоятельности — все-таки намечается ряд крупных проектов в столице Прикамья. «Ручное» управление губернатором — не лучший метод реализации масштабных задумок. Поэтому упоминание Максима Решетникова сейчас скорее вредит мэру, чем помогает.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Уткин тоже вызывает недовольство

Поговаривают, в администрации губернатора недовольны и спикером Пермской городской думы Юрием Уткиным. Тот факт, что он постоянно хвалит главу, региона, мало кого смущает. К тому же Уткин явно ведет в аппаратном противостоянии с Дмитрием Самойловым — просто не участвует в решении хозяйственных вопросов. В итоге мэрия всегда виновата, а дума ни при чем.

Как говорят, претензия к Уткину заключается в том, что он проявляет мало активности относительно развития города. Депутаты гордумы могли бы почаще и публично выступать с какими-то предложениями, ведь Пермь готовится к юбилею. Но этого не происходит. В итоге инициатором всего и вся становится губернатор.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Проблемы Заворохина — блеф

На этой неделе telegram-каналы обрушились на бывшего исполнительного директора Машзавода им. Ф.З. Дзержинского (ЗиДа), депутата Заксобрания Егора Заворохина. Пишут, что скоро он лишится мандата, а расследование уголовного дела о растрате средств ЗиДа в отношении экс-директора резко ускорится.

Но слухачи утверждают, что ничего подобного не произойдет. Заворохин регулярно знакомится с материалами уголовного дела, но до суда оно дойдет нескоро. Якобы следователи просто опасаются, что когда резонансное дело увидит кто-то кроме них, то это обернется скандалом и преследованием самих пермских силовиков.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Окунев сознался в поддержке дольщиков

По слухам, лидер движения «Выбор» Константин Окунев в частных беседах признал, что координирует протест пермских обманутых дольщиков. Якобы на политика нажаловалась мэрия (дольщики развесили на улицах и в автобусах плакаты, обращенные к президенту). А Окунев и не стал отрицать, что помогает дольщикам.

Впрочем, говорят, Окунев сообщил, что ни копейки своих денег на акции дольщиков не потратил. А помогать взялся потому лишь, что «за державу обидно».

Пермское правительство отвлекают от передела ЖКХ

По слухам, в Перми управляющая компания «Районная жилищная служба» (генеральный директор — Иван Пешков) развернула странную деятельность. Якобы распространяются фальшивые протоколы о сменах УК в домах, бумаги расклеиваются в подъездах. История уже привлекла внимание Государственной жилищной инспекции (входит в структуру правительства Пермского края).

Слухачи утверждают, что кампания с протоколами имеет одну цель — отвлечь внимание чиновников от клонирования «знаменитой» УК «ТехКомфорт» (генеральный директор — Анатолий Пешков). Эта компания пыталась ликвидироваться, но безуспешно — теперь идет процедура банкротства. При этом десятки домов готова «подхватить» УК с абсолютно таким же названием.

Наблюдатели гадают, как долго братья Пешковы смогут водить за нос инспекцию.

Слухи Курганской области

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Предвыборных скандалов будет больше

Чем ближе к выборам, тем больше напряжение, поэтому вполне возможно, что скандалы в предвыборном штабе еще выбьются в публичное пространство, предупреждают слухачи. «Действительно, ситуация в Зауралье необычная, уже месяц остался до голосования, а никаких плакатов, листовок. Одни встречи-разговоры», — рассуждают сплетники. «Может быть, основной упор будет на последнюю волну? А может, в штабе надеются, что выедут на рейтинге Путина», — прикидывают они варианты.

Коммунистам не удались митинги

Сплетники рассказывают, что митинги, которые на этой недели провели коммунисты в Кургане, выглядели довольно жалко. Вместо заявленной скромной цифры в 30 человек на них пришло вдвое меньше. «Да там полиции и наблюдателей больше было задействовано», — смеются слухмейкеры.

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Певица Цыганова приедет не только петь

20 февраля в Кургане состоится концерт Вики Цыгановой. Однако сплетники считают, что она приедет не только петь, но и агитировать за действующего президента, доверенным лицом которого является. «Кроме того, что она наверняка будет агитировать на концерте, не исключено, что она проведет встречи», — говорят слухачи.

Сбербанк зря отпирается

Слухачи уверены, что в курганском отделении Сбербанка отрицают, что выдали рискованный кредит нефтеперерабатывающему производству Сергея Пузанова только для того, чтобы сохранить свое лицо. «Все знают, что их перед Новым годом за эту сделку лишили премии», — судачат злые языки.

Жена курганского начальника РЖД имеет редкий талант

Пойманная на взятках жена заместителя начальника ЮУЖД (по территориальному управлению) в Курганском регионе Сергея Домосканова Людмила обладает редким талантом и могла бы служить в разведке, злословят курганские слухачи. Говорят, в ее деле есть и другие злоупотребления, совершенные на рабочем месте. Однако обо всех нарушениях супруг Домоскановой оставался в неведении. «Не знал, бедняга, откуда у жены такой хороший заработок», — шепчутся за его спиной сплетники.

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Команда руководства КГУ в Кургане надолго

Исполняющий обязанности ректора Курганского госуниверситета Константин Прокофьев и его команда решили обосноваться в Кургане, рассказывают сплетники. «Некоторые уже обзавелись квартирами, другие хотят приобрести недвижимость в ближайшее время, — судачат в вузе. — Пока научные работники считают копейки, ректор уже смог себе дорогую иномарку купить. Молодец, не пропадет».

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Менщиков не помогает бизнесу

Депутат областной думы Игорь Менщиков, по мнению сплетников, не планирует выдвигаться на новый срок, поскольку совсем забросил свои обязанности. «Он же в „Опоре России“. Должен помогать предпринимателям, но даже и виду не пытается сделать, что работает», — возмущаются слухмейкеры.

Учителей из Зверинки обманули

Сплетники рассказывают, что бунт учителей в Звериноголовском районе, который закончился громкими отставками, так и не приблизил учителей к намеченной цели — недоплаченные деньги им никто не вернет. «Сейчас протянут время с проверками силовиков, а после выборов президента — хоть трава не расти. Никакие протесты уже не страшны», — предупреждают слухачи. Они предсказывают, что учителя будут долго судиться, но только ничего не получат.

Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем слухи, которые носят оскорбительный характер.