Тусовка Екатеринбурга в шоке от будущего пресс-секретаря Высокинского

Аверьянов — один из первых вызовов Тунгусова в мэрии Екатеринбурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

статья из сюжета Новая власть в Екатеринбурге

Победитель конкурса в пресс-секретари мэра Екатеринбурга Вадим Аверьянов еще не утвержден в должности, но уже вызывает раздражение и удивление медийной тусовки. Ярый сталинист, декларирующий борьбу с «вашингтонским обкомом» сегодня забанен у значительной части журналистов, а на прежних местах его работы — дают только отрицательные характеристики.

Одним из первых публично неприязнь высказал ведущий телеканала ОТВ Евгений Енин. «Этого персонажа я давно заблокировал в силу совершенной неадекватности: нудно докапывался под каждым постом. И он стал пресс-секретарем мэра? Никого не поздравляю», — написал телеведущий в Facebook, собрав приличные для своего аккаунта 70 лайков.

Первым делом, уверены в мэрии, Аверьянов устроит «войну» со ставленницей Чернецкого — Татьяной Ярошевской Фото: Алексей Колчин © URA.RU

Такая реакция объяснима. Вадим Аверьянов оказался в медийной тусовке в начале 90-х, когда работал у депутата Госдумы Валерия Язева в его медиахолдинге «Реал». «Когда между ними возникло серьезное недопонимание, Аверьянова рекомендовали [экс-мэру Екатеринбурга Аркадию] Чернецкому, который тогда воевал с [губернатором Свердловской области Эдуардом] Росселем. А поскольку советовал потенциальный союзник — человека взяли», — вспоминает знакомый чиновник.

Вадиму Аверьянову доверили управление главной медиапушкой мэрии — холдингом «Уральский рабочий» (газеты «Уральский рабочий» и «Вечерний Екатеринбург»). «Как только он получил в свои руки управление — тут же пришел к областным и предложил им купить городской холдинг. [Вице-мэру] Владимиру Тунгусову тут же была дана команда убрать управленца, и это была, пожалуй, первая серьезная проверка на прочность для Владимира Георгиевича», — вспоминает старожил городской политики.

«Немногие в свое время решались сказать Владимиру Тунгусову даже слово поперек, а Аверьянов оказался тем, кто открыто бросил вызов и спорил с ним в судах», — объясняет этим специфику победу Аверьянова политолог Андрей Русаков.

После нескольких судебных процессов Вадима Аверьянова уволили, заменив Татьяной Ярошевской, которая перешла в «Уральский рабочий» с должности председателя комитета по связям с общественностью администрации Екатеринбурга. «Естественно, переход был весьма эмоциональным с обеих сторон», — вспоминает события тех лет очевидец.

Собеседник агентства уверен, что попав в мэрию, Вадим Аверьянов первым делом развернет войну с Татьяной Ярошевской, ныне начальником городского управления культуры.

Каких только руководителей не было у Аверьянова — от мэра Аркадия Чернецкого до руководителя овощебазы Ивана Обухова (на фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

После работы на мэрию Аверьянов оказался в девелоперской компании «Общество Малышева-73». Сегодня его здесь помнят плохо. «Он у нас работал, когда вся компания представляла собой три стола и три стула (2006 год — прим. „URA.RU“). Помню только, что он не про деньги и бизнес. На своей волне, с проектами немного странными», — рассказал инсайдер в компании.

Проработав в бизнесе Вадим Аверьянов ушел в высшую школу. Журналист три года был помощником ректора Уральского горного университета, но стал «разменной монетой». Когда в 2011-м ректор Николай Косарев обратился за помощью к Тунгусову «по политическому вопросу» — увольнение Аверьянова, как утверждает знакомый с ситуацией источник, стало одним из условий сделки.

Тогда Вадим Аверьянов перешел в УрГЭУ, где стал начальником информационного управления. «Он сотрудницам рекламного отдела говорил, что у них, пардон, менструальные циклы должны совпадать. Придумал суперстранную рекламу для вуза со слоганом „Здесь учился Бажов“, и вообще рекламные бюджеты умело осваивал. Но погорел якобы на конфликте с проректором по молодежной политике Еленой Годовых (та считалась ставленницей ректора)», — вспоминает очевидец события 2012 года.

Аверьянов проработал в свердловском отделении ЛДПР несколько месяцев

В 2016 году Вадим Аверьянов был назначен заместителем координатора свердловского отделения ЛДПР — кресло и. о. координатора на тот момент занимал «хозяин» четвертой овощебазы Иван Обухов. Свой пост последний покинул через две недели после того, как в его квартире и в офисе прошли обыски по делу о незаконных махинациях с сысертской землей. Тем не менее, даже за этот короткий срок Аверьянов умудрился рассориться с пиарщицей Обухова — Валентиной Гофенберг — не сойдясь во взглядах на методы подачи руководителя и отделения.

Уволен со своей должности в партии Аверьянов был через несколько месяцев после назначения. В своей оценке будущего пресс-секретаря мэра свердловские либерал-демократы, впрочем, оказались лаконичны: «Мягко говоря, неожиданный выбор у Александра Геннадьевича [Высокинского, мэра Екатеринбурга]».

Последние несколько лет Аверьянов активничал в Новоуральске, откуда родом, и сегодня участвует в конкурсе на кресло местного главы. Житель Новоуральска, в прошлом известный политик, попросивший сохранить инкогнито, дал такую оценку земляку: «В армии он был завклубом — это исчерпывающая характеристика для него. Он верный и педантичный исполнитель воли руководителя, как солдат. Интриговать он при этом не умеет и если полезет в интриги — будет сожран».

Одна из немногих положительных характеристик Вадима Аверьянова, которую озвучивают знакомые с ним: «Он из хорошей семьи». Его брат Виталий Аверьянов — известный в городе журналист, второй брат — Олег — заведует Областной детской клинической больницей №1.

Сам Вадим Аверьянов, комментируя неоднозначную реакцию на свою победу в конкурсе, заверяет, что ни с кем воевать не намерен. «Я очень добрый и мирный человек — больше пяти минут ни на кого не злюсь. Я не граф Монте-Кристо. О какой войне сейчас можно вести речь — не знаю, я ведь пришел делать свою работу. Просто давно мечтал поработать в команде горадминистрации, но присутствие здесь Владимира Георгиевича Тунгусова, было препятствием определенным. Сейчас мне предоставился шанс и я прошел все испытания и экзамены», — объяснил возможный пресс-секретарь главы Екатеринбурга.

Аверьянов победил в конкурсе на должность пресс-секретаря мэра, справившись с письменным заданием прошел тестирование и индивидуальные собеседования. Однако источники в мэрии Екатеринбурга утверждают, что конкурс можно переиграть: назначение еще не состоялось, а мэр Александр Высокинский еще не вернулся из командировки в Кению и не вынес вердикт. По слухам, Аверьянову противостоят еще двое кандидатов, чьи фамилии в горадминистрации не разглашают.