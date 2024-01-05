Топ самых громких задержаний и приговоров в Челябинской области

Одних оправдали, других будут судить по второму кругу

05 января 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

Челябинская область всегда славилась громкими уголовными делами с участием представителей власти. 2023 год не стал исключением. На скамьях подсудимых находились сразу трое заместителей министров, главы городов и районов, крупные бизнесмены. Редакция URA.RU составила список самых громких дел и приговоров за минувший год, в том числе с неожиданными результатами. Бывший замминистра избежал колонии В феврале 2023 года Центральный райсуд озвучил приговор бывшему замминистра здравоохранения региона Александру Кузнецову. Он обвинялся в махинациях с поставками медоборудования. По версии следствия, Кузнецов намеренно оформил закупки томографов по завышенным ценам, чем причинил ущерб бюджету на сумму свыше 80 млн рублей. Из минздрава его уволили. После пяти месяцев в СИЗО Кузнецов стал сотрудничать со следствием, дал показания на коммерсанта Елену Селищеву — и его отпустили под домашний арест. На приговор экс-чиновник явился с вещами, поскольку готовился к реальному сроку и отправке в колонию. Но Кузнецов остался на свободе: его приговорили его к шести годам условного срока. В областном суде основное наказание для экс-чиновника не стали менять. Сам он теперь готовит медицинские кадры для СВО. Самый большой срок для экс-чиновника В феврале в Центральном райсуде Челябинска зачитали приговор другому экс-замминистра, только уже из министерства строительства области, Ивану Белавкину. Стороне обвинения удалось доказать причастность экс-чиновника к получению взяток при строительстве котельной в поселке Бердяуш. Белавкина приговорили к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 47 млн рублей. Своей вины он не признал. Адвокаты пытались — и до сих пор пытаются — вытащить его из колонии. Пока им удалось добиться снижения срока на год и суммы штрафа до 41 млн рублей. Но и после этого за весь постсоветский период приговор Белавкину остается самым суровым наказанием за коррупцию для представителя власти в Челябинской области. Экс-замминистра отбывает наказание в ИК-1 в Копейске. Ответственный за экологию добился полного оправдания Летом в Курчатовском райсуде Челябинска огласили приговор бывшему замминистра экологии региона Виталию Безрукову. Обвинение считало, что Безруков превысил свои должностные полномочия, организовав выезд СМИ на одно из предприятий города. Якобы он преподнес его как внезапную проверку, но заранее обо всем договорился с руководством завода. По итогам судебного процесса Безрукова приговорили к трем годам колонии. Решение многих ввергло в шок, так как все обвинения в превышении должностных полномочий в суде были перечеркнуты показаниями свидетелей. Потерпевшей стороной признали правительство региона, но его представители заявили, что потерпевшими себя не считают. Руководство минэкологии и вовсе просило Безрукова оправдать. Несмотря на это, экс-чиновник получил реальный срок. Однако суд апелляционной инстанции расставил все по местам. Безруков был оправдан и получил право на реабилитацию, но добиваться компенсации от государства он не собирается. Безруков также не хочет больше работать в органах власти и решил уехать из региона. Мэр Троицка рано расслабился Мэр Троицка Александр Виноградов, сумев избавиться от одной «уголовки», попал под другую. Почти сразу после оправдания по делу о превышении полномочий его обвинили в получении взятки. Под уголовное дело Виноградов попал еще в 2021 году. Его обвинили в незаконной передаче теплоснабжающего оборудования под контроль от одной фирмы другой. На суде мэр доказал, что действовал в интересах муниципалитета, чтобы не допустить коммунальной катастрофы. Градоначальника оправдали и даже принесли ему извинения. Виноградов подал иск к минфину РФ, требуя возместить ущерб, полученный из-за незаконного уголовного преследования. Сумму ущерба мэр оценил в 10 млн рублей. Однако вместо выплат в отношении него возбудили уголовное дело по факту получения взятки. Следствие полагает, что он помог местному бизнесмену Дмитрию Виноградову получить разрешение на ввод в эксплуатацию торговой точки. За это, по версии следствия, мэр получил беговую дорожку. Сейчас он вновь намерен добиваться оправдания. Однако Новый год мэр встретит в СИЗО. Депутат не успел уйти на СВО В октябре в дом депутата гордумы Челябинска Виталию Паутову нагрянули сотрудники УФСБ по региону. Народного избранника обвинили в пособничестве при передаче взяток в мэрию. За эти деньги, как считает следствие, было получено разрешение на строительство дома на улице Сулимова в областном центре. Первые обыски в доме Паутова прошли еще осенью 2022 года. Тогда их связывали с уголовным делом, возбужденным по факту превышения должностных полномочий бывшим вице-мэром Челябинска Владимиром Слободским. Паутов проходил по нему в качестве свидетеля. Но потом у следствия появились новые факты, теперь уже против самого депутата. Не дожидаясь когда за ним придут, чтобы надеть наручники, Паутов решил отправиться на СВО. Он даже прошел стажировку на Северном Кавказе и собирался ехать на фронт. Но рискнул ненадолго вернуться в Челябинск, чтобы решить дела, связанные с бизнесом. Здесь его и задержали. Также арестован предполагаемый сообщник Паутова — гендиректор компании «Челябинскавтотранс» Алексей Алексеенко. Паутов вины не признает. В СИЗО он помогает арестантам с оформлением документов для отправки на спецоперациюСВО и надеется, что следствие снимет все обвинения. Экс-директору нацпарка «Таганай» прервали карьеру В ноябре в Москве задержали бывшего директора нацпарка «Таганай» Алексея Яковлева, ныне занимающего пост замдиректора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых территорий Минприроды РФ. Его обвинили в получении взяток. Карьера уроженца Златоуста, выпускника ЧелГУ Яковлева складывалась на редкость удачно. Директором «Таганая» он стал в июле 2010 года. Нацпарк считается одним из лучших в России. Позже ему доверили руководство новым челябинским нацпарком «Зигальга». А 14 января 2021 года он получил пост в федеральном Минприроды и уехал в Москву. Задержание Яковлева стало шоком для его земляков. По версии следствия, он вступил в преступный сговор с нынешним руководством парка в лице Эльвины Новоселовой и Евгениея Пузанова. Они начисляли сотрудникам охраняемой территории премии, а после забирали их и передавали Яковлеву. Сейчас он и еще целый ряд сотрудников нацпарка проходят главными фигурантами по уголовному делу. Новоселова, как и Яковлев, находится в СИЗО. Пузанов стал сотрудничать со следствием и остался на свободе. Яковлев признал вину частично. Толкачеву подарили свободу на Новый год В октябре 2023 года экс-депутата челябинского заксобрания Константина Толкачева приговорили к трем годам лишения свободы. Сам процесс длился три года. Толкачева обвиняли в фиктивных сделках по аренде имущества ООО «Коркинский стеклотарный завод», которым управляло его ООО ПСМО «Пирамида». Кроме того, ему вменялся уход от налогов. Сам он настаивал на том, что стал жертвой конфликта своего бизнес-партнера Марка Широких, а дело было сфабриковано. Уголовное преследование помешало Толкачеву баллотироваться в новый состав ЗСО от «Единой России», и в выборах он не участвовал. От обвинения в мошенничестве и уходе от налогов адвокатам Толкачева удалось отбиться. В итоге экс-депутата обвинили в покушении на мошенничество и взяли под стражу в зале суда, что стало для него полной неожиданностью. 27 декабря облсуд отменил приговор и вернул дело в прокуратуру. Толкачева выпустили из СИЗО. Он уверен, что теперь дело будет закрыто. Дело о миллиардных взятках развалилось в Верховном суде РФ Летом 2018 года в отношении депутата Госдумы Вадима Белоусова и его тещи Маргариты Бутаковой возбудили уголовное дело. Обоих обвинили в получении миллиардных взяток с контрактов на дорожное строительство в Челябинской области. Белоусова лишили депутатской неприкосновенности. Ни он, ни Бутакова вину не признали. На протяжении всего процесса Белоусов оставался действующим депутатом Госдумы и не был взят под стражу. Мосгорсуд 3 августа 2022 года приговорил его к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 млн рублей. Такой же штраф присудили Бутаковой, но назначили 5 лет условного срока. Белоусов на приговор не явился и был объявлен в розыск. Мандата депутата его лишили за прогулы. Приставы наложили арест на 4 млрд рублей бывшего парламентария. Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил приговор в силе, и решение Верховного суда РФ от 27 декабря стало для всех полной неожиданностью. Высшая судебная инстанция отменила приговор и вернула в Мосгорсуд дело, которое начнут рассматривать заново.