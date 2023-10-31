ТАСС: Госдума заберет полномочия у депутатов за прогулы

31 октября 2023 в 13:48 Размер текста - 17 +

Депутаты Василий Власов и Вадим Белоусов не посещали заседания Госдумы около месяца Фото: Владимир Андреев © URA.RU Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики приняла решение о лишении полномочий Василия Власова и выходца из Челябинска Вадима Белоусова. Решение отправлено в мандатную комиссию. «Решения переданы в комиссию по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Государственной думы, и мандатным вопросам», — заявил источник в комиссии. Его слова передает ТАСС. По словам собеседника агентства, депутаты около месяца не посещали заседания комитетов и комиссий. Это является достаточным основанием для лишения. Ранее сообщалось, что комиссия по этике Государственной думы будет рассматривать вопрос о лишении полномочий депутата Вадима Белоусова. Процедура досрочного отзыва мандата началась с подачи комитета по защите конкуренции, где Белоусов работал до приговора суда и бегства из РФ.

Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики приняла решение о лишении полномочий Василия Власова и выходца из Челябинска Вадима Белоусова. Решение отправлено в мандатную комиссию. «Решения переданы в комиссию по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Государственной думы, и мандатным вопросам», — заявил источник в комиссии. Его слова передает ТАСС. По словам собеседника агентства, депутаты около месяца не посещали заседания комитетов и комиссий. Это является достаточным основанием для лишения. Ранее сообщалось, что комиссия по этике Государственной думы будет рассматривать вопрос о лишении полномочий депутата Вадима Белоусова. Процедура досрочного отзыва мандата началась с подачи комитета по защите конкуренции, где Белоусов работал до приговора суда и бегства из РФ.