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03 мая 2017
08:50  03 мая 2017 0

Тренер «Локомотива» рассказал, какие эмоции испытал во время драки подопечных с футболистами «Урала»

Футбольный матч
Главный тренер "Локомотива" немало понервничал во время матча с командой из ЕкатеринбургаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин считает, что не стоит искать виновных в массовой драке футболистов на финале Кубка России. Наставник признался, что во время стычки игроков своей команды с футболистами екатеринбургского «Урала» тоже дал волю эмоциям, о чем сейчас сожалеет.

«Это эмоции. Не стоит искать виноватых в данном инциденте. Я тоже проявил эмоции во время данного эпизода, это было неправильно. Хотелось увести своих игроков, чтобы избежать удалений. В футболе большую роль играет человеческий фактор. Снизить его нам поможет введение видеоповторов», — цитирует Семина «Советский спорт».

Новость по теме
Финал Кубка России с «Уралом» закончился массовой дракой и четырьмя удалениями. ВИДЕО

В финальном матче Кубка России, который прошел накануне вечером в Сочи на стадионе «Фишт», «Локомотив» выиграл у «Урала» со счетом 2:0. Под конец встречи футболисты устроили массовую драку на поле.

Марина Мотылева
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