20:49 25 мая 2017 7

В Госдуме не готовы отдавать полномочия роботам Фото: Антон Белицкий © URA.RU

В Госдуме обсудили замену депутатов роботами. Неожиданный вопрос поднял полпред правительства РФ при Госдуме Александр Синенко.

Политик рассказал, что побывал на лекции об искусственном интеллекте. По его словам, уже через 5 — 10 лет вполне возможно заменить всех депутатов роботами.

«У меня вопрос: можно робота научить законы писать?» — спросил Синенко у председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.

«Нет, конечно. Теоретически, это можно сделать, но ничего хорошего явно не получится. Профессии отпадут, а люди куда денутся? Людей-то все больше и больше», — приводит Интерфакс слова главы думского комитета.

Ранее премьер Медведев предложил заменить роботами членов российской сборной по футболу, сообщает Национальная служба новостей. Так сильно Медведеву понравились игра кибернетических футболистов во время посещения IT-лицея в Казани.