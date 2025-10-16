В ФСБ назвали авторов операций с беспилотниками в Европе

Срочная новость
У специалистов не возникает сомнений относительно участия спецслужб стран НАТО в инцидентах, связанных с предполагаемым появлением российских беспилотников над территорией Европейского союза. Об этом сообщает председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников.
