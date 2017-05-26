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26 мая 2017
25 мая 2017
21:00  25 мая 2017 0

Уральских дальнобойщиков задержали на МКАДе, у уборщицы «Газпрома» украли часы за миллион, ветклиника ищет «обнимателя котов». Главное за день — в подборке «URA.RU»

Масленица, народный бунт, чучело масленицы, синий кит, глонасс, император Николай второй , кит, касатка
"Китовые группы" стали еще опаснееФото: depositphotos.com © URA.RU

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Вот главное к этому часу:

Полиция задержала уральских дальнобойщиков, бастовавших на МКАДе. При этом в момент задержания водители даже не проводили никаких акций. Помимо мужчин силовики также забрали двух женщин, которые в этот момент просто подошли к парковке.

«За каждый детский суицид куратору платят 75 тысяч рублей». После поимки администратора первых «групп смерти» Филиппа Лиса «китовые группы» мутировали, а их кураторы ушли в подполье. Теперь они используют ботов и заставляют одних детей склонять к суициду других. От самоубийств не спасает даже переезд. Профайлер Дмитрий Рассохин рассказал нам, как «синий кит» сегодня охотится на подростков.

Жуткая история. На Среднем Урале женщину с коляской сбила машина, после чего водитель и его супруга полчаса издевались над пострадавшей, избивали и унижали ее. Малыш тоже пострадал. Сейчас в деле разбираются полиция и Следственный комитет.

У уборщицы «Газпрома» из коттеджа украли часы за миллион рублей. Пострадавшая, к слову, заявила, что дорогое украшение ей подарили и она вообще не знала, сколько оно стоит.

Работа мечты! Ветклиника ищет специалиста по «обнимашкам» с котиками. «Обниматель» должен любить кошек, иметь ласковые руки, уметь «нашептывать нежности» и понимать язык животных. В общем, мы побежали отправлять резюме.

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