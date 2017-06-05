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05 июня 2017
14:51  05 июня 2017 5

Топ-менеджер банка, обвиняемый в хищении 7,5 млрд рублей, скончался под арестом

Открытая лицензия на 04.08.2015. Тюрьма. Наручники. Криминал., сизо, клетка, тюрьма
Умерший фигурант уголовного дела страдал от наследственного заболеванияФото: Pixabay

Бывший председатель правления банка «Огни Москвы» Денис Морозов, обвиняемый в хищении 7,5 млрд рублей, умер, находясь под арестом. Морозов скончался из-за редкого генетического заболевания.

Об этом пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования уголовного, и также знакомых топ-менеджеров банка. По версии инсайдеров, Денис Морозов скончался в реанимации городской клинической больницы имени Боткина еще 12 мая, куда был госпитализирован 19 февраля из СИЗО-4 с острым нарушением мозгового кровообращения.

Морозов страдал наследственным заболеванием, связанным со свертываемостью крови — болезнью Виллебранда-Диана. Людям с этим диагнозом нужно периодически вводить препараты плазмы, однако за все время пребывания в СИЗО умершему ни разу не сделали переливание крови. Кроме того, как отметили источники, в конце августа прошлого года Морозов перенес полостную операцию, после которой его вернули обратно в СИЗО. «Даже швы снимали уже не в больнице», — добавил собеседник издания.

Банк «Огни Москвы» лишился лицензии в мае 2014 года и вскоре был признан банкротом. В 2015 году против руководства финансового учреждения было возбуждено уголовное дело. Следствие полагает, что обвиняемые сфальсифицировали документы о разрыве договоров с клиентами, а из деньги переводили подконтрольным фирмам. Как писали СМИ, такая схема работала в банке задолго до прихода Морозова, которому вменялись два эпизода. Помимо него в деле фигурируют еще семь человек.

Сергей Демин
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