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07 июня 2017
06 июня 2017
11:40  07 июня 2017 0

Совет Собчак услышали. Налог на туристов появится с августа

Российским туристам станет сложнее прикоснуться к экзотикеФото: Pixabay

Малайзия введет туристический налог с 1 августа. Сумма будет зависеть от того, насколько состоятелен гость и откуда он приехал, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Уточняется, что платить придется как иностранцам, так и внутренним туристам. Плату зафиксируют для каждой категории. К примеру, проживание в пятизвездочной гостинице обойдется в 20 ринггитов с человека (около 4,7 доллара). Постояльцы гостиниц с 3, 2 и 1 «звездочками» заплатят около 1,2 доллара.

Ранее телеведущая и журналистка Ксения Собчак писала, что в Монако давно пора ввести налог для туристов, которые приезжает поглазеть на «бохатую жизнь». что сейчас находится в Бутане

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.Ru»
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