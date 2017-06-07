11:40 07 июня 2017 0

Российским туристам станет сложнее прикоснуться к экзотике Фото: Pixabay

Малайзия введет туристический налог с 1 августа. Сумма будет зависеть от того, насколько состоятелен гость и откуда он приехал, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Уточняется, что платить придется как иностранцам, так и внутренним туристам. Плату зафиксируют для каждой категории. К примеру, проживание в пятизвездочной гостинице обойдется в 20 ринггитов с человека (около 4,7 доллара). Постояльцы гостиниц с 3, 2 и 1 «звездочками» заплатят около 1,2 доллара.

Ранее телеведущая и журналистка Ксения Собчак писала, что в Монако давно пора ввести налог для туристов, которые приезжает поглазеть на «бохатую жизнь». что сейчас находится в Бутане