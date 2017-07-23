Супермодель из Перми Наташа Поли обнажилась ради съемок для сентябрьского номера глянцевого журнала Vogue Япония.
Фотосессию для девушки устроил дуэт фотографов Луиджи Мурену и Янго Хенци, а образы подобрала редактор и консультант японской версии журнала Анна Делло Руссо.
Новостью и снимками Наташа Поли поделилась на своей страничке в Instagram, собрав множество просмотров и комментариев. «Огонь!», «Жара!..», «Мне нравится это», — лаконично написали некоторые поклонники.
Отметим, что в 2017 году модель отметилась выступлением на неделе моды в Милане, представив с подиума Дом моды Мах Маrа. Также Поли снялась для обложки июньского номера русской версии журнала Vogue.