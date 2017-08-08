В челябинском путинском поселке готовятся к голодовке

14:31 08 августа 2017 0

В Коркинском районе эсеры готовятся к радикальной акции протеста Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пятеро кандидатов-эсеров, участвующих в выборах совета депутатов поселка Роза Коркинского района заявили о намерении начать голодовку протеста. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе Челябинского регионального отделения «Справедливой России», поводом для радикальных мер стало давление на кандидатов со стороны районных и поселковых властей. В администрации района претензии эсеров опровергают.

Голодовку планируется начать 17 августа. Заявления отправлены в ЦИК РФ, избирательную комиссию Челябинской области, прокуратуру региона, Госдуму РФ. «Тем, кто работает в муниципальных компаниях, угрожают увольнением. Независимых сильных кандидатов пытаются подкупить, предлагая руководящие должности. Всё ради того, чтобы они сняли свои кандидатуры с выборов, открыв дорогу в совет для кандидатов-единороссов. На сегодняшний день свою готовность участвовать в голодовке подтвердили Вадим Никитин, Виктор Еловсков, Нина Колотушкина, Галина Зайцева и Наталья Лаврова. Каждому из них поступали „предложения“ отказаться от участия в выборах», — говорится в сообщении пресс-службы челябинских эсеров. Экс-глава поселка Дмитрий Андреев, он также баллотируется в совет депутатов Розы, пообещал о каждом факте давления рассказывать в СМИ.

Глава Коркинского района Евгений Валахов в разговоре с «URA.RU» опроверг все претензии справедливороссов. «Из пятерых, заявивших о голодовке, двое не работают в поселковых МУПах. Наталья Андреева является помощником депутата ЗСО Анатолия Еремина. Вадим Никитин — предприниматель, руководит коммерческой организацией. На их увольнение мы никак повлиять не можем, — заявил Валахов. — Обиды Еловского тоже можно понять. Он руководит МУП „Водоканал Роза“, предприятие на стадии банкротства». По словам Валахова, со стороны эсеров была попытка через суд сделать нелегитимным действующий совет депутатов Розы, но все иски проиграны в судах. Экс-руководитель поселка Дмитрий Андреев также требовал через суд признать незаконными выборы главы Розы.

Отметим, Коркинский городской суд отказал в иске Андрееву 3 августа. Выборы главы Розы состоялись 21 июля. Андреев отказался в них участвовать и снял свою кандидатуру. Главой избрали предпринимателя Андрея Власова. 1 июня в администрации поселка, когда муниципалитетом руководил Дмитрий Андреев, прошли обыски. Правоохранительные органы проводят проверку по факту хищения бюджетных средств в сфере ЖКХ. У силовиков есть претензии к Дмитрию Андрееву, а также к директору поселкового УК «Уют» Вадиму Никитину. Ранее Никитин уже был судим за мошенничество и незаконное хранение огнестрельного оружия. На выборах в Розе основная борьба идет между кандидатами-эсерами и единороссами. «СР» выставила сотрудников структур, близких к Андрееву и Никитину. Кандидаты от «ЕР» — врачи и педагоги поселка.

В избирательной комиссии Челябинской области подтвердили, что получили заявление от кандидатов в совет депутатов Розы. «Мы озабочены данной ситуацией и уже направили запросы в правительство области, районную администрацию и главе Розы. Просим проверить факты, изложенные в заявлении», — сообщил «URA.RU» председатель облизбиркома Сергей Обертас.

В апреле 2012 года в Розе уже проходила голодовка, связанная с выборами. В ней принимали участие Дмитрий Андреев и Вадим Никитин. Участники акции протеста добивались назначения выборов главы поселка. Голодовка состоялась через два месяца после того, как в поселке побывал в рамках предвыборного президентского турне Владимир Путин. С тех пор Роза получила неофициальный статус путинского поселка.