21:04 12 октября 2017 0

Ректору Бублику дали испытательный срок до ноября 2018 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ректор Уральского государственного юридического университета Владимир Бублик провалил аттестацию министерстве образования и науки РФ. Своим решением от 3 октября федеральное ведомство не допустило Бублика и директора института заочного и ускоренного обучения УрГЮУ Сергея Милицина до выборов ректора, которые должны были состояться в ноябре 2017 года — 11 октября приказом ректора они досрочно прекращены. При этом полномочия Владимира Бублика продлены на год — до ноября 2018 года.

«Мы, признаюсь, в легком шоке, — поделился эмоциями представитель попсовета института юстиции УрГЮУ. — Сейчас, по всей видимости, ректор вернется в вуз и за следующий год вместе со всей командой они постараются исправить ситуацию, которая помешала пройти аттестацию. Какие именно аспекты повлияли на решение комиссии, мы можем только догадываться».

Получить официальные комментарии в вузе сегодня не удалось — телефон пресс-секретаря молчит. Дозвониться до президента вуза Виктора Перевалова и до самого ректора Бублика также не удалось.

По информации «URA.RU» на аттестационной комиссии Владимир Бублик провел всю прошлую неделю. Уже тогда в чиновничьих кулуарах прокатилась информация о том, что Минобрнауки РФ намерено сменить руководство вуза на «своего человека». Тем не менее, никаких подробностей на эту тему с тех пор не появилось, а в самом федеральном министерстве на письменный запрос редакции пока не ответили.

Владимир Бублик был избран на должность ректора УрГЮА в 2007 году. Первого февраля 2012 года Совет ректоров высших учебных заведений Свердловской области принял решение об избрании его заместителем председателя Совета ректоров вузов Свердловской области (возглавляет совет ректор УрФУ Виктор Кокшаров).