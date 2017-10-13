Ядерная программа Ирана может сблизить ЕС и Россию

Глава германского МИД Зигмар Габриэль посоветовал президенту США Дональду Трампу сохранить ядерное соглашение с Ираном. Если этого не произойдет, то ЕС может объединить позиции с Россией и Китаем.
По словам Габриэля, если будет отказ от соглашения скажется на безопасности в мире. В этом случае позиция ЕС сблизится с Москвой и Пекином, пишет «Ридус».
По мнению научного сотрудника Центра евроатлантических и оборонных исследований Константина Блохина, Габриэль показал Трампу, что Германия не во всем поддерживает США, хотя у стран ЕС пока нет основного голоса в решениях вопросов безопасности. «Германия очень сильно зависит от Штатов. У нее нет своего ядерного оружия, там находится американская военная база. Тем не менее, иногда Берлин позволяет себе такие высказывания», — заключил Блохин.
В середине 2015 года Иран и шесть международных посредников, в число которых вошли Россия, США, Китай, Германия, Франция и Великобритания, достигли соглашения об урегулировании проблемы иранской атомной программы. Тогда был принят план действий, выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции со стороны Совбеза ООН, США и ЕС.
Эксперты опасаются, что Трамп, во время выступления 13 октября с масштабной стратегией в отношении Ирана, не подтвердит исполнения Ираном достигнутых договоренностей.