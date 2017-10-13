{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,62
Динамика за 2 недели
Евро 68,14
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
13 октября 2017
20:13  13 октября 2017 0

Ядерная программа Ирана может сблизить ЕС и Россию

Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, Дональд Трамп
Трамп может остаться в изоляции по вопросу ИранаФото: Официальный сайт президента РФ

Глава германского МИД Зигмар Габриэль посоветовал президенту США Дональду Трампу сохранить ядерное соглашение с Ираном. Если этого не произойдет, то ЕС может объединить позиции с Россией и Китаем.

По словам Габриэля, если будет отказ от соглашения скажется на безопасности в мире. В этом случае позиция ЕС сблизится с Москвой и Пекином, пишет «Ридус».

По мнению научного сотрудника Центра евроатлантических и оборонных исследований Константина Блохина, Габриэль показал Трампу, что Германия не во всем поддерживает США, хотя у стран ЕС пока нет основного голоса в решениях вопросов безопасности. «Германия очень сильно зависит от Штатов. У нее нет своего ядерного оружия, там находится американская военная база. Тем не менее, иногда Берлин позволяет себе такие высказывания», — заключил Блохин.

В середине 2015 года Иран и шесть международных посредников, в число которых вошли Россия, США, Китай, Германия, Франция и Великобритания, достигли соглашения об урегулировании проблемы иранской атомной программы. Тогда был принят план действий, выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции со стороны Совбеза ООН, США и ЕС.

Эксперты опасаются, что Трамп, во время выступления 13 октября с масштабной стратегией в отношении Ирана, не подтвердит исполнения Ираном достигнутых договоренностей.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров