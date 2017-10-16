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16 октября 2017
14:10  16 октября 2017 1

Российский омбудсмен объяснил, почему Telegram заблокируют, даже если Дуров пойдет навстречу ФСБ

Открытая лицензия от 25.08.2015. Павел Дуров, дуров павел
Telegram будет заблокирован в ближайшее время. От Дурова ничего не зависитФото: TechCrunch /Flickr

Telegram в России будет заблокирован в самое ближайшее время, уверены эксперты. Это произойдет из-за того, что мессенджер не сможет передать предоставить ФСБ ключи шифрования для декодирования переписок пользователей, как того требует российской закон, считает уполномоченный по защите прав предпринимателей в интернете Дмитрий Мариничев.

«Я не вижу юридического выхода для мессенджера не быть заблокированным. Даже если Дуров захочет передать ключи шифрования, он вряд ли сможет это сделать. Ключи шифрования находятся не на серверах Telegram, а на устройствах самих пользователей. Архитектура мессенджера делает исполнение закона невозможным», — рассказал Мариничев «URA.RU».

Мещанский район Москвы 16 октября оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования для декодирования переписок пользователей. Это минимальный из возможных штрафов по статье «Неисполнение обязанностей организатором распространения информации в сети интернет», по которой судили Telegram. Однако, если представители мессенджера не обжалуют решение суда в течение 10 дней, у них останется две недели на то, чтобы передать ключи шифрования ФСБ. Если и этого не произойдет, закон предполагает блокировку Telegram на территории России.

В сентябре стало известно, что ФСБ потребовала от сервиса ключи к переписке пользователей сразу после регистрации мессенджера в России. В ответ основатель Telegram Павел Дуров заявил, что не намерен передавать спецслужбам какие-либо сведения о пользователях мессенджера.

Станислав Захаркин
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