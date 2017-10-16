Владельцы «ГАЗели Next» обнаружили сюрприз от разработчиков бортового компьютера — игру «тетрис» на приборной панели. Один из водителей даже снял обучающее видео, как включить игру.
Видеоролик Василий Шептуля выложил на своем канале на YouTube, передает телеканал 360. По словам мужчины, чтобы запустить «тетрис», необходимо проделать ряд действий: завести авто, три раза включить правый поворотник, дважды моргнуть дальним светом, пять раз нажать сцепление, поднять обороты двигателя до трех тысяч и зажать кнопку на приборной панели влево, сообщает Nation News.
Под видео на YouTube скопилось немало язвительных комментариев. «Ради этого стоит купить новую модель „ГАЗ“», — иронизирует пользователь Эдуард Саркеев. «Все, теперь весь мир наш», — шутит Павел Караев.