01:15 17 октября 2017 0

УрФУ, оказавшийся на 48 строчке рейтинга, стал лучшим среди уральских вузов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Московский и Новосибирский университеты стали лучшими среди вузов Восточной Европы и Центральной Азии. Таковы данные регионального рейтинга, распространенного в понедельник, 16 октября, британской компанией Quacquarelli Symonds (QS).

В общей сложности среди 300 университетов, попавших в этом году в рейтинг, Россию представляют 97 вузов.

Как сообщает ТАСС, Московский государственный университет набрал 100 баллов из 100 возможных. Следующим за ним оказался Новосибирский государственный университет (НГУ), получивший 96,7 баллов. А вот Санкт-Петербургский государственный университет, ранее занимавший третью строчку рейтинга, в этом году свои позиции сдал, оказавшись лишь четвертым. На третьей строке оказался Тартуский университет из Эстонии. Пятую строчку рейтинга занял Карлов университет (Чехия). Далее следуют Варшавский университет (Польша), Босфорский университет (Турция), Чешский технический университет, Ближневосточный технический университет (Турция). Замыкает Топ-10 Казахский национальный университет имени аль-Фараби (10).

Уральский федеральный университет оказался на 48 месте рейтинга. Южно-Уральский государственный университет на 132 месте, Пермский государственный университет на 139 месте. А вот Пермский политехнический университет стоит в списке уже под «размытым» номером 181-190. Магнитогорский государственный технический университет значится в рейтинге как «201-250». Точно так же составители рейтинга отметили и Тюменский государственный университет.

Между тем, стало известно, что только 5 российских вузов, в список 1000 лучших вузов мира по версии Центра всемирного рейтинга университетов, сообщает «Эхо Москвы». Среди них — Московский физико-технический институт (242 место), Петербургский госуниверситет (417 место), Национальный исследовательский ядерный университет (733 место) и Новосибирский госуниверситет (918 место). В соответствии с данным рейтингом, МГУ в этом году стал лучшим российским университетом, заняв 97-е место.