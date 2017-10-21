Неизвестный с ножом напал на прохожих в центре Мюнхена

13:50 21 октября 2017 0

По предварительным данным, ранены четыре человека Фото: Twitter/Dave Abspoel

Полиция Мюнхена разыскивает злоумышленника, который утром 21 октября устроил резню в центре города.

О происшествии сообщили в Twitter представители полиции. По их данным, пострадали несколько человек. Злоумышленнику удалось скрыться. Полиция призвала жителей оставаться в своих домах, пока преступник не будет задержан, сообщает RT. «Мы ведем поиски всеми доступными для полиции средствами», — уверяют в полиции Мюнхена.

На месте происшествия сейчас находятся машины скорой помощи и полиция. По предварительной информации, у нападавшего был при себе нож, которым он наносил удары, передает агентство Nation News.

Как уточняет РИА «Новости», ранения получили четыре человека, сейчас их жизни вне опасности. ЧП произошло в районе Розенхаймерплац. Полиция уже распространила описание подозреваемого.