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Понедельник уже здесь! А это главные новости за ночь:
Россия может заморозить свое участие в Европейском Совете по правам человека (ЕСПЧ) и намерена сократить взносы в организацию. Мы знаем причину.
В уголовном кодексе РФ появится статья «за пропаганду терроризма». За вербовку и подстрекательство к терактам в России будут сажать на 7 лет. Могут ужесточить и существующую статью, связанную с террористической деятельностью.
«Я уж думал, не спросите». Навальный прокомментировал решение Собчак об участии в выборах. Политик вновь удивляет.
Уральский исследователь уверен, что нашел виновников гибели «Боинга» над Украиной. Даже фотодоказательства имеются.
Российское правительство на неопределенный срок отложило планы повышения пенсионного возраста в стране. Взамен чиновники готовят новый проект: поднять вместо этого минимальный стаж, необходимый для получения пенсии.
Зачем стесняться. В Нижнем Новгороде пара занялась сексом на танцполе под песню группы «Nirvana».