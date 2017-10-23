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23 октября 2017
09:00  23 октября 2017 0

Лотерея с пенсиями, Навальный о Собчак и секс под «Nirvana». Главное за ночь — в подборке «URA.RU»

Пропаганда в интернете набирает оборотыdepositphotos.com © URA.RU

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Понедельник уже здесь! А это главные новости за ночь:

Россия может заморозить свое участие в Европейском Совете по правам человека (ЕСПЧ) и намерена сократить взносы в организацию. Мы знаем причину.

В уголовном кодексе РФ появится статья «за пропаганду терроризма». За вербовку и подстрекательство к терактам в России будут сажать на 7 лет. Могут ужесточить и существующую статью, связанную с террористической деятельностью.

«Я уж думал, не спросите». Навальный прокомментировал решение Собчак об участии в выборах. Политик вновь удивляет.

Уральский исследователь уверен, что нашел виновников гибели «Боинга» над Украиной. Даже фотодоказательства имеются.

Российское правительство на неопределенный срок отложило планы повышения пенсионного возраста в стране. Взамен чиновники готовят новый проект: поднять вместо этого минимальный стаж, необходимый для получения пенсии.

Зачем стесняться. В Нижнем Новгороде пара занялась сексом на танцполе под песню группы «Nirvana».

Полина Миклашевская
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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