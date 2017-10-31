Очевидцы утверждают, что актер находился в состоянии сильного алкогольного опьянения
Известного российского актера театра и кино Александра Балуева сняли с не пустили в самолет в аэропорту Калининграда. Причиной стало сильное алкогольное опьянение артиста.
Как сообщает Life, Балуев намеревался вылететь в Москву и уже прошел досмотр, однако в зоне ожидания посадки к нему подошли полицейские, и после непродолжительной беседы вывели из помещения.
Отметим, Александр Балуев за время своей кинокарьеры снялся более чем в 90 картинах. Зрителю актер известен по ролям в таких лентах, как «Спецназ», «Антикиллер», «В августе 44-го», «Благословите женщину», «Кандагар», «Турецкий гамбит» и многим другим.