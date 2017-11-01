{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Горожанам стыдно: мэр Екатеринбурга публично пошутил про 200 погибших корейцев
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,16
Динамика за 2 недели
Евро 67,71
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
01 ноября 2017
Главные новости Москвы
21:51  01 ноября 2017 0

Еще одного американского актера обвинили в домогательствах к несовершеннолетней

Занятие йогой в парке. Челябинск, попа, задница, целлюлит, женский зад, обтягивающая одежда, бедра
По словам писательницы, актер хлопал ее по задуФото: Вадим Ахметов © URA.RU

После шквала обвинений в сексуальных домогательствах в адрес Кевина Спейси, аналогичные заявления начали звучать и в отношении других актеров Голливуда. Жертвой нового разоблачения стал Дастин Хоффман, которому пришлось извиняться за свое поведение.

Писательница Анна Грэхам Хантер заявила, что Дастин Хоффман приставал к ней на съемках фильма «Смерть Коммивояжера», когда ей был всего 17 лет, а ему — 48, сообщает Nation News. По ее словам, она там работала ассистентом режиссера. Актер попросил будущую писательницу сделать ему массаж ног, после чего он похлопал ее по заду и отпустил пошлую шутку о своей любви мягким интимным частям женского тела.

После заявления писательницы актер принес ей извинения, заявив, что уважает женщин и данный поступок не отображает его на самом деле.

Виктор Жуков
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров