21:51 01 ноября 2017 0

По словам писательницы, актер хлопал ее по заду Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

После шквала обвинений в сексуальных домогательствах в адрес Кевина Спейси, аналогичные заявления начали звучать и в отношении других актеров Голливуда. Жертвой нового разоблачения стал Дастин Хоффман, которому пришлось извиняться за свое поведение.

Писательница Анна Грэхам Хантер заявила, что Дастин Хоффман приставал к ней на съемках фильма «Смерть Коммивояжера», когда ей был всего 17 лет, а ему — 48, сообщает Nation News. По ее словам, она там работала ассистентом режиссера. Актер попросил будущую писательницу сделать ему массаж ног, после чего он похлопал ее по заду и отпустил пошлую шутку о своей любви мягким интимным частям женского тела.

После заявления писательницы актер принес ей извинения, заявив, что уважает женщин и данный поступок не отображает его на самом деле.