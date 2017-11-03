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03 ноября 2017
21:26  03 ноября 2017 0

Экс-главред РИА «Новости» ушла в крупнейшую международную компанию

Бренды ПМЭФ, pwc
Она возглавила отдел маркетинга и развития бизнеса в PwCФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Медиавойны и перестановки в СМИ
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Бывший главный редактор РИА «Новости» Светлана Миронюк возглавила отдел маркетинга и развития бизнеса в международной компании PwC. Организация занимается консалтингом и аудитом, и является одним из крупнейших игроков в своей сфере.

Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу компании. Когда именно произошло назначение, не уточняется.

Миронюк возглавляла РИА «Новости» с 2003 по 2013 год. В 2013 году президент России Владимир Путин подписал указ о ликвидации ФГУП РАМИ «РИА „Новости“», после чего было создано информационное агентство (МИА) «Россия сегодня». Его гендиректором стал тележурналист Дмитрий Киселев, а место главного редактора заняла Маргарита Симоньян.

С 2016 по 2017 год Миронюк работала в Сбербанке на посту старшего вице-президента — директора департамента маркетинга и коммуникаций, напоминает «Национальная служба новостей». Президент Сбербанка Герман Греф высоко оценил ее вклад «целый ряд важных задач в области управления репутацией и коммуникаций».

Семен Гринберг
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