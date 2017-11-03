Экс-главред РИА «Новости» ушла в крупнейшую международную компанию

21:26 03 ноября 2017 0

Она возглавила отдел маркетинга и развития бизнеса в PwC Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Бывший главный редактор РИА «Новости» Светлана Миронюк возглавила отдел маркетинга и развития бизнеса в международной компании PwC. Организация занимается консалтингом и аудитом, и является одним из крупнейших игроков в своей сфере.

Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу компании. Когда именно произошло назначение, не уточняется.

Миронюк возглавляла РИА «Новости» с 2003 по 2013 год. В 2013 году президент России Владимир Путин подписал указ о ликвидации ФГУП РАМИ «РИА „Новости“», после чего было создано информационное агентство (МИА) «Россия сегодня». Его гендиректором стал тележурналист Дмитрий Киселев, а место главного редактора заняла Маргарита Симоньян.

С 2016 по 2017 год Миронюк работала в Сбербанке на посту старшего вице-президента — директора департамента маркетинга и коммуникаций, напоминает «Национальная служба новостей». Президент Сбербанка Герман Греф высоко оценил ее вклад «целый ряд важных задач в области управления репутацией и коммуникаций».