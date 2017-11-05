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05 ноября 2017
15:30  05 ноября 2017 0

Пьяная школьница пробила молотком череп кондуктору в Петербурге

Гуляющие по городу выпускники в день Последнего звонка. Екатеринбург, последний звонок, школьницы, выпускники, школьники, бантики
Школьница и кондуктор были знакомыФото: Анна Майорова © URA.RU

В Санкт-Петербурге 17-летняя школьница несколько раз ударила молотком по голове кондуктора автобуса. Инцидент произошел вечером 4 ноября.

Девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения, передает Life. Известно, что 66-летнюю женщину госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, вдавленным переломом лобной кости и ушибленной раной лба.

Школьницу также доставили в больницу. По данным СМИ, кондуктор и молодая девушка были знакомы.

Юрий Викторов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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