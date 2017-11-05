Пьяная школьница пробила молотком череп кондуктору в Петербурге

Школьница и кондуктор были знакомы
В Санкт-Петербурге 17-летняя школьница несколько раз ударила молотком по голове кондуктора автобуса. Инцидент произошел вечером 4 ноября.
Девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения, передает Life. Известно, что 66-летнюю женщину госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, вдавленным переломом лобной кости и ушибленной раной лба.
Школьницу также доставили в больницу. По данным СМИ, кондуктор и молодая девушка были знакомы.