Авербух отреагировал на многомиллионный иск в свой адрес

Серебряный призер Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду, хореограф Илья Авербух заявил, что ему неизвестно о судебном иске на 17 миллионов рублей против его компании «ММГ Скейтинг». Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на комментарий самого Авербуха.
«Вообще не понимаю, о чем вы говорите. Не в курсе, не знаю [про иск в 17 млн рублей]», — рассказал хореограф. Его слова приводит РИА Новости.
Согласно данным картотеки Арбитражного суда Республики Татарстан, строительная фирма ООО «МС Билдингс» из Набережных Челнов обратилась с иском к компании ООО «ММГ Скейтинг», занимающейся организацией ледовых шоу и принадлежащей Илье Авербуху. В рамках иска истец требует взыскания задолженности в размере 14,1 миллиона рублей за выполненные работы, а также около 3 миллионов рублей в качестве неустойки. Арбитражный суд Республики Татарстан зарегистрировал данное заявление и назначил рассмотрение дела на 25 ноября 2025 года.
Ранее Авербух поделился своим мнением относительно сообщений о возможном возвращении Камилы Валиевой в профессиональное фигурное катание. По его словам, спортсменке предстоит непростой путь, поскольку с момента ее последнего выступления прошло значительное время, и за этот период Валиева существенно изменилась. Тем не менее, Авербух подчеркнул, что фигуристка по-прежнему является одной из наиболее одаренных спортсменок мирового уровня, передает RT.
