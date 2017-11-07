После массовых задержаний в Москве возбудили уголовные дела

Во время выступлений пострадали стражи порядка
Следственный комитет России возбудил несколько уголовных дел после массовых задержаний в Москве, которые прошли 5 ноября.
Фигурантов подозревают в призывах к беспорядкам, терроризму и применении насилия к полиции. Часть задержанных раскаялась и сотрудничает со следствием.
Дела возбудили в связи с незаконной акцией, в ходе которой произошло нападение на сотрудника полиции. Также оказалось, что выступлению на улицах предшествовали незаконные действия в социальных сетях, пишет «Интерфакс».
Следователи просят арестовать 48-летнего мужчину, который при проверке документов ударил кулаком по голове полицейского. Всего по уголовным делам допрошены более 350 человек, среди которых есть несовершеннолетние.