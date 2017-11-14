На квартиры чиновникам выделят почти 10 млрд рублей

07:45 14 ноября 2017 0

С 2009 года на «улучшение жилищных условий госслужащих» было потрачено более 30 млрд рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В ближайшие три года — в 2018-м, 2019-м и 2020-м — российские гражданские федеральные госслужащие получат 9,5 миллиарда рублей из бюджета на приобретение жилья. Каждый год на эти цели будет выделяться по 3,16 млрд.

Это стало возможным благодаря поправкам к проекту федерального бюджета. Их подготовили ко второму чтению для принятия в Госдуме. Всего с 2009 года на «улучшение жилищных условий госслужащих» было потрачено более 30 млрд рублей. Однако, как отмечает РБК, очередь на получение средств продолжает расти.

Ранее был обновлен действующий закон о бюджете на 2017 год. Его подстроили под изменившиеся макропоказатели. Дополнительные средства получили предприятия оборонной промышленности и несколько госкорпораций и госкомпаний. Общая сумма составила 274 миллиарда рублей.