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14 ноября 2017
13 ноября 2017
Главные новости Москвы
07:45  14 ноября 2017 0

На квартиры чиновникам выделят почти 10 млрд рублей

Москва, министерства, ведомства, герб РФ, госдума, вечер, здание
С 2009 года на «улучшение жилищных условий госслужащих» было потрачено более 30 млрд рублейФото: Владимир Андреев © URA.RU

В ближайшие три года — в 2018-м, 2019-м и 2020-м — российские гражданские федеральные госслужащие получат 9,5 миллиарда рублей из бюджета на приобретение жилья. Каждый год на эти цели будет выделяться по 3,16 млрд.

Это стало возможным благодаря поправкам к проекту федерального бюджета. Их подготовили ко второму чтению для принятия в Госдуме. Всего с 2009 года на «улучшение жилищных условий госслужащих» было потрачено более 30 млрд рублей. Однако, как отмечает РБК, очередь на получение средств продолжает расти.

Ранее был обновлен действующий закон о бюджете на 2017 год. Его подстроили под изменившиеся макропоказатели. Дополнительные средства получили предприятия оборонной промышленности и несколько госкорпораций и госкомпаний. Общая сумма составила 274 миллиарда рублей.

Семен Гринберг
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© Служба новостей «URA.Ru»
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