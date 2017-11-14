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14 ноября 2017
13 ноября 2017
Главные новости Москвы
08:25  14 ноября 2017 0

Lada возглавила топ-5 кроссоверов с пробегом

Московский Международный Автосалон (ММАС-2016). Москва, lada, лада, автоваз, николя мор
Президент АвтоВАЗа Николя Мор доволен результатамиФото: Антон Белицкий © URA.RU

Аналитики назвали топ самых популярных кроссоверов с пробегом на российском рынке. Список возглавили Nissan, Chevrolet и Toyota. Lada 4×4 вошла в пятерку лидеров с лучшим результатом — 69 580 проданных машин за 2017 год.

Исследование провели эксперты компании «Автостан Инфо», пишет «Федеральное агентство новостей».

Внедорожники Chevrolet Niva и Toyota Land Cruiser продавались хуже: 49 тысяч 720 и 31 тысяча 640 машин соответственно. В десятку лучших также вошли Toyota RAV4, Kia Sportage, Nissan Qashqai, УАЗ Hunter, Nissan X-Trai и Mitsubishi Outlander, уточняет RT.

Ранее был опубликован рейтинг самых надежных и комфортабельных машин 2017 года. Его составили эксперты журнала Consumer Reports. Топ-десять возглавила японская машина Toyota Yaris iA.

Семен Гринберг
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© Служба новостей «URA.Ru»
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