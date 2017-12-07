12:34 07 декабря 2017 0

Официальный диллер по продаже билетов рассчитывает, что российские болельщики могут оказать сушественную поддержку нашим спортсменам Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Несколько тысяч россиян, купивших билеты на Олимпийские игры в южнокорейском городе Пхенчхане, не смогут вернуть их обратно. Как рассказал директор по развитию бизнеса компании Jet Set, являющейся официальным билетным агентом Олимпийского комитета России, Олеся Бежина, несколько клиентов уже интересовались возвратом билетов, но им отказали.

По словам Бежиной, билеты на зимние Олимпийские игры в Пхенчхане приобрели несколько тысяч россиян, пишет RNS. После решения МОК об отстранении сборной России от Игр в фирму поступило около десятка звонков с вопросом, можно ли вернуть билеты, но по условиям продажи возврат денег за эти билеты не предусмотрен. «Пока те, с кем из клиентов я разговаривала, достаточно спокойно отнеслись к этому», — заявила она. Бежина надеется, что российские болельщики в Южной Корее, наоборот, сплотятся, чтобы поддержать спортсменов, которым предстоит выступать под нейтральным флагом. «Мы все-таки рассчитываем, что наши болельщики не откажутся от них, свою поддержку им все-таки предоставят на этих играх», — заявил представитель компании. Он также допустил, что после отстранения сборной интерес российских болельщиков к Олимпийским играм может возрасти.

5 декабря МОК принял решение отстранить от Олимпийских игр сборную России. Это значит, что спортсмены не будут иметь права выступать под национальным флагом, а гимн Российской Федерации не будет звучать во время церемоний награждения.