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01 января 2018
31 декабря 2017
Главные новости Москвы
14:50  01 января 2018 0

Пугачева и Галкин поразили соцсети шикарным интерьером замка. ФОТО, ВИДЕО

Пугачева и Галкин показали, как живут в своем замкеФото: аккаунт в Instagram Максима Галкина

Юморист Максим Галкин и певица Алла Пугачева на своих страницах в соцсетях частично рассекретили интерьеры своего замка, где они живут вместе с детьми. Звездная чета опубликовала семейный снимок с поздравлениями в Instagram.

Семья снята в шикарной гостиной. Дети Лиза и Гарри сидят в креслах., а из звездные родители стоят рядом. «Дорогие друзья, с наступающим вас 2018! Желаем вам счастья, любви и мира в ваших семьях! Пусть этот год принесёт вам много нежданной радости! Ваши Алла, Максим, Лиза и Гарри», — гласит подпись к снимку.

«Царская фотография)! Король, королева, принц и принцесса!!! Так держать! Слов нет. Красота!!!», — отмечают подписчики звездной пары.

Кроме того в своем аккаунте Instagram Пугачева разместила видео, как их гости поздравляют друг друга с наступлением нового года.

Ранее стало известно, что Галкин и Пугачева построили бункер под своим замком в подмосковной поселке Грязь. Построить такое сооружение звездная пара решила после того, как узнала, что бункеры есть у певицы Мадонны и актера Тома Круза.

Нина Калинина
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