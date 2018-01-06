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Главные новости Свердловской области
16:57  06 января 2018 3

Черная вода с червями из-под крана напугала уральцев. ФОТО, ВИДЕО

Вода также ужасно пахлаФото: Николай Владимиров

В одной из квартир на Уралмаше, в Екатеринбурге, в канун Нового года из крана потекла черная вода с червями. Глава семейства поделился фото и видео неприятной картины в соцсетях.

«Вода была такой черной недели три назад, пахла плохо и шла черной, — рассказал „URA.RU“ жилец квартиры Николай Владимиров. — После пропала чернота частично, а запах остался. И после этого пару раз при включении воды были заметны такие маленькие черви. Последний раз червяк выпал сегодня, шестого января».

«Да к это же „Кола“ вместе с секретным ингредиентом. Это закуска же, вы чего! Ванная сразу с рыбками) Решил попить, заодно и поел… Чистый белок, без химии, без ГМО, натуральный продукт)», — прокомментировал запись один из подписчиков.

В пресс-службе «Водоканала» Екатеринбурга «URA.RU» пояснили, что их организация обеспечивает поставку воды до ввода в дом, а по квартирам ресурс уже распределяется через внутренние сети здания, которые эксплуатирует либо управляющая компания, либо ТСЖ.

«Если возникли вопросы по качеству воды в конкретной квартире, все претензии жильцы должны направить в УК или ТСЖ, — сказали в пресс-службе „Водоканала“. — Жильцы вправе потребовать, чтобы представители УК или ТСЖ, в свою очередь, обратились в нашу организацию для проведения проб».

Сергей Снегирев
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