Россияне будут брать ипотеку по немыслимым ставкам

Брокер Ракута: спрос на ипотеку вернется при ставке ниже 20%
© Служба новостей «URA.RU»
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Три-четыре года назад по ставке 20% брать ипотеку россияне были не готовы
Три-четыре года назад по ставке 20% брать ипотеку россияне были не готовы Фото:

Спрос на ипотеку на вторичном рынке вернется, когда Центробанк начнет смягчать денежно-кредитную политику, и ставки на жилищные кредиты в банках опустятся ниже 20%. Это может произойти в 2025 году, отметил в интервью URA.RU ипотечный брокер и эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.

«Снижение ставки, если оно начнется в следующем году, будет медленным. Если уменьшить ее резко, произойдет скачок цены квадратного метра. Поэтому ЦБ будет аккуратно прощупывать рынок и постепенно, взвешенно снижать этот показатель. Рынок начнет оживать, когда ипотека подешевеет до 20%, — тогда пойдут сделки со „вторичкой“. Хотя еще три-четыре года назад такая ставка казалась чем-то немыслимым, сейчас люди к этому готовы», — сказал собеседник URA.RU.

В начале следующего года Ракута ожидает продолжения стагнации на рынке жилья. В январе и феврале и без того всегда затишье, а ставка, которую Центробанк наверняка в очередной раз повысит, еще больше охладит спрос.

Ключевая ставка ЦБ с 25 октября составляет рекордные 21%. Аналитики уверены, что 20 декабря совет директоров регулятора в очередной раз повысит показатель. По различным прогнозам, его установят на уровне 23-25%.

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Спрос на ипотеку на вторичном рынке вернется, когда Центробанк начнет смягчать денежно-кредитную политику, и ставки на жилищные кредиты в банках опустятся ниже 20%. Это может произойти в 2025 году, отметил в интервью URA.RU ипотечный брокер и эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута. В начале следующего года Ракута ожидает продолжения стагнации на рынке жилья. В январе и феврале и без того всегда затишье, а ставка, которую Центробанк наверняка в очередной раз повысит, еще больше охладит спрос. Ключевая ставка ЦБ с 25 октября составляет рекордные 21%. Аналитики уверены, что 20 декабря совет директоров регулятора в очередной раз повысит показатель. По различным прогнозам, его установят на уровне 23-25%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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