Россияне будут брать ипотеку по немыслимым ставкам

Спрос на ипотеку на вторичном рынке вернется, когда Центробанк начнет смягчать денежно-кредитную политику, и ставки на жилищные кредиты в банках опустятся ниже 20%. Это может произойти в 2025 году, отметил в интервью URA.RU ипотечный брокер и эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.
«Снижение ставки, если оно начнется в следующем году, будет медленным. Если уменьшить ее резко, произойдет скачок цены квадратного метра. Поэтому ЦБ будет аккуратно прощупывать рынок и постепенно, взвешенно снижать этот показатель. Рынок начнет оживать, когда ипотека подешевеет до 20%, — тогда пойдут сделки со „вторичкой“. Хотя еще три-четыре года назад такая ставка казалась чем-то немыслимым, сейчас люди к этому готовы», — сказал собеседник URA.RU.
В начале следующего года Ракута ожидает продолжения стагнации на рынке жилья. В январе и феврале и без того всегда затишье, а ставка, которую Центробанк наверняка в очередной раз повысит, еще больше охладит спрос.
Ключевая ставка ЦБ с 25 октября составляет рекордные 21%. Аналитики уверены, что 20 декабря совет директоров регулятора в очередной раз повысит показатель. По различным прогнозам, его установят на уровне 23-25%.
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