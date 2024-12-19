Президенту РФ Владимиру Путину удалось восстановить важную роль России на мировой арене. Об этом рассказала лидер фракции правой партии «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен.
«Россия в 1990-х годах была опустошена, и Путину удалось восстановить ее важную роль на мировой арене», — передает слова Ле Пен газета El Pais. Она добавила, что сейчас Запад подталкивает Украину к продолжению конфликта с Россией, хотя победа для Киева возможна только при вмешательстве НАТО, а это уже прямой путь к мировой войне.
Ле Пен выразила надежду, что избранный президент США Дональд Трамп сможет способствовать разрешению конфликта между Москвой и Киевом. Она считает, что его дипломатические усилия будут важны для достижения мирного решения.
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