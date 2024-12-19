Путина похвалили за важную роль на мировой арене

Ле Пен: Путин восстановил значимость России на международной сцене
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Путин вернул Россию в число мировых держав, заявила Ле Пен
Путин вернул Россию в число мировых держав, заявила Ле Пен Фото:

Президенту РФ Владимиру Путину удалось восстановить важную роль России на мировой арене. Об этом рассказала лидер фракции правой партии «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен.

«Россия в 1990-х годах была опустошена, и Путину удалось восстановить ее важную роль на мировой арене», — передает слова Ле Пен газета El Pais. Она добавила, что сейчас Запад подталкивает Украину к продолжению конфликта с Россией, хотя победа для Киева возможна только при вмешательстве НАТО, а это уже прямой путь к мировой войне.

Ле Пен выразила надежду, что избранный президент США Дональд Трамп сможет способствовать разрешению конфликта между Москвой и Киевом. Она считает, что его дипломатические усилия будут важны для достижения мирного решения.

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Президенту РФ Владимиру Путину удалось восстановить важную роль России на мировой арене. Об этом рассказала лидер фракции правой партии «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен. «Россия в 1990-х годах была опустошена, и Путину удалось восстановить ее важную роль на мировой арене», — передает слова Ле Пен газета El Pais. Она добавила, что сейчас Запад подталкивает Украину к продолжению конфликта с Россией, хотя победа для Киева возможна только при вмешательстве НАТО, а это уже прямой путь к мировой войне. Ле Пен выразила надежду, что избранный президент США Дональд Трамп сможет способствовать разрешению конфликта между Москвой и Киевом. Она считает, что его дипломатические усилия будут важны для достижения мирного решения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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