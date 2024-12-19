Власти отложили треть расходов бюджета на конец 2024 года

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К середине декабря расходы бюджета составят 35,5 триллиона рублей
К середине декабря расходы бюджета составят 35,5 триллиона рублей Фото:

На конец 2024 года прогнозируются рекордные расходы в IV квартале, которые составят 13,9 триллиона рублей, или 34,8% от общих затрат. Эти данные были озвучены в докладе Счетной палаты о выполнении бюджета за период с января по сентябрь 2024 года.

«Расходы бюджета в IV квартале текущего года составят рекордные 13,9 триллиона рублей. Из всего объема расходов бюджета это 34,8%», — передает содержание доклада газета «Известия». Отмечается, что к середине декабря расходы достигнут 35,5 триллиона рублей, что составит 88,6% всех планируемых затрат. В конце года традиционно увеличиваются траты на зарплаты, пенсии и обслуживание госдолга.

Пересмотр бюджетных параметров летом привел к увеличению расходов на 2,7 триллиона рублей. Доцент РЭУ имени Г. В . Плеханова Анна Чалова отметила, что неравномерное расходование негативно влияет на бюджет и цены, поскольку в экономику поступает большой объем денег, что приводит к инфляции. Экономист Андрей Бархота добавил, что это может способствовать повышению ключевой ставки. 

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На конец 2024 года прогнозируются рекордные расходы в IV квартале, которые составят 13,9 триллиона рублей, или 34,8% от общих затрат. Эти данные были озвучены в докладе Счетной палаты о выполнении бюджета за период с января по сентябрь 2024 года. «Расходы бюджета в IV квартале текущего года составят рекордные 13,9 триллиона рублей. Из всего объема расходов бюджета это 34,8%», — передает содержание доклада газета «Известия». Отмечается, что к середине декабря расходы достигнут 35,5 триллиона рублей, что составит 88,6% всех планируемых затрат. В конце года традиционно увеличиваются траты на зарплаты, пенсии и обслуживание госдолга. Пересмотр бюджетных параметров летом привел к увеличению расходов на 2,7 триллиона рублей. Доцент РЭУ имени Г. В . Плеханова Анна Чалова отметила, что неравномерное расходование негативно влияет на бюджет и цены, поскольку в экономику поступает большой объем денег, что приводит к инфляции. Экономист Андрей Бархота добавил, что это может способствовать повышению ключевой ставки. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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