Власти отложили треть расходов бюджета на конец 2024 года

На конец 2024 года прогнозируются рекордные расходы в IV квартале, которые составят 13,9 триллиона рублей, или 34,8% от общих затрат. Эти данные были озвучены в докладе Счетной палаты о выполнении бюджета за период с января по сентябрь 2024 года.
«Расходы бюджета в IV квартале текущего года составят рекордные 13,9 триллиона рублей. Из всего объема расходов бюджета это 34,8%», — передает содержание доклада газета «Известия». Отмечается, что к середине декабря расходы достигнут 35,5 триллиона рублей, что составит 88,6% всех планируемых затрат. В конце года традиционно увеличиваются траты на зарплаты, пенсии и обслуживание госдолга.
Пересмотр бюджетных параметров летом привел к увеличению расходов на 2,7 триллиона рублей. Доцент РЭУ имени Г. В . Плеханова Анна Чалова отметила, что неравномерное расходование негативно влияет на бюджет и цены, поскольку в экономику поступает большой объем денег, что приводит к инфляции. Экономист Андрей Бархота добавил, что это может способствовать повышению ключевой ставки.
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