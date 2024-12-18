В Кольцово остановили челябинку при попытке незаконно провезти 20 тысяч долларов

В аэропорту Кольцово (Екатеринбург) в багаже у челябинки обнаружили незадекларированные 20 тысяч долларов США. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Челябинской таможни, половина суммы была изъята.
«Челябинка прилетела из Турции с другом. Со слов женщины, в целях сохранности, денежные средства сложили в ее сумочку. При таможенном досмотре инспекторы, обнаружив деньги, вернули девушке только разрешенную к перемещению сумму», — сообщили в пресс-службе.
Возбуждено дело об административном правонарушении по ст.16.4 КоАП. Чтобы вернуть изъятые средства, женщине необходимо уплатить штраф и задекларировать валюту.
Как уточнили в пресс-службе, валюта должна быть задекларирована, если сумма превышает десять тысяч долларов США на одного пассажира. Деньги друга, оказавшиеся в сумке женщины, также расцениваются как ее собственность. Совместное перемещение допустили бы, если пассажиры были супругами.
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