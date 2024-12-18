В Кольцово остановили челябинку при попытке незаконно провезти 20 тысяч долларов

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинке вернут сумму после уплаты штрафа и декларации валюты
Челябинке вернут сумму после уплаты штрафа и декларации валюты Фото:

В аэропорту Кольцово (Екатеринбург) в багаже у челябинки обнаружили незадекларированные 20 тысяч долларов США. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Челябинской таможни, половина суммы была изъята.

«Челябинка прилетела из Турции с другом. Со слов женщины, в целях сохранности, денежные средства сложили в ее сумочку. При таможенном досмотре инспекторы, обнаружив деньги, вернули девушке только разрешенную к перемещению сумму», — сообщили в пресс-службе.

Возбуждено дело об административном правонарушении по ст.16.4 КоАП. Чтобы вернуть изъятые средства, женщине необходимо уплатить штраф и задекларировать валюту.  

Как уточнили в пресс-службе, валюта должна быть задекларирована, если сумма превышает десять тысяч долларов США на одного пассажира. Деньги друга, оказавшиеся в сумке женщины, также расцениваются как ее собственность. Совместное перемещение допустили бы, если пассажиры были супругами.

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В аэропорту Кольцово (Екатеринбург) в багаже у челябинки обнаружили незадекларированные 20 тысяч долларов США. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Челябинской таможни, половина суммы была изъята. «Челябинка прилетела из Турции с другом. Со слов женщины, в целях сохранности, денежные средства сложили в ее сумочку. При таможенном досмотре инспекторы, обнаружив деньги, вернули девушке только разрешенную к перемещению сумму», — сообщили в пресс-службе. Возбуждено дело об административном правонарушении по ст.16.4 КоАП. Чтобы вернуть изъятые средства, женщине необходимо уплатить штраф и задекларировать валюту.   Как уточнили в пресс-службе, валюта должна быть задекларирована, если сумма превышает десять тысяч долларов США на одного пассажира. Деньги друга, оказавшиеся в сумке женщины, также расцениваются как ее собственность. Совместное перемещение допустили бы, если пассажиры были супругами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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