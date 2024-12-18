Наледь, грязь и снежная каша: как переживают снегопады Екатеринбург и другие столицы Большого Урала

Уральцы жалуются на некачественную уборку снега
© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург , уборка снега, железнодорожный район, лопата для снега
В крупных городах Урала коммунальщики не поспевают за осадками Фото:

Снегопады накрыли Урал, заставив коммунальные службы срочно мобилизоваться. Несмотря на регулярные отчеты городских администраций о вышедшей на уборку технике, люди местами жалуются на качество выполненной работы. Как справляются с наледью, сугробами и снежным месивом в крупнейших мегаполисах Большого Урала, сравнило URA.RU.

Агентство решило изучить опыт Екатеринбурга (потому что это крупнейший округ), соседнего Челябинска, Тюмени (считается образцом применения снегоуборочных технологий). И Пермь (потому что относится к другому федеральному округу).

Екатеринбург

Горожане после первых декабрьских снегопадов жалуются на гололед, неочищенные лестницы и снежные кучи посреди пешеходных улиц и возле остановок, которые делают тротуары уже. При этом люди замечают, что для автомобилей дороги вычищены нормально, хоть по обочинам и лежит грязный снег.

Тюмень

В Тюмени, судя по кадрам нашего корреспондента, тоже есть наледь, снежные заносы, кучи. При этом пешеходные зоны сначала расчищает техника, а затем за дело берутся дворники. Автомобилисты же отмечают, что на дорогах есть снежная каша и грязь. За ходом уборки следят не только управы административных округов и мэрия Тюмени, но и горожане. Они могут в режиме онлайн мониторить работу снегоуборочных машин: информация о технике обновляется каждые 10 секунд. Несмотря на то, что люди жалуются на вывоз снега, отмечают — дороги солью и реагентами посыпают.

Челябинск

Здесь больше всего от снегопада приходится страдать пешеходам: тротуары почищены минимально. А вот на дорогах техника работает активно — образовавшиеся на обочинах сугробы тут же собирает техника: визуально создается впечатление, что идеальные дороги для машин именно в Челябинске. Мэр Алексей Лошкин уверяет, что круглосуточно контролирует уборку снега, делает он это через видеоотчеты в чате с коммунальщиками.

Пермь

В соседнем Приволжском федеральном округе ситуация не лучше. В Перми снег частенько скапливается на обочине, а высота может доставать человеку до пояса. Как и в остальных крупных уральских городах, смешение снега и соли превращает тротуары и дороги в одну большую снежную кашу. Расчистку «до скрипа» можно встретить на некоторых улицах, но даже городская эспланада неидеальна, хотя тут же находится администрация губернатора.

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Снегопады накрыли Урал, заставив коммунальные службы срочно мобилизоваться. Несмотря на регулярные отчеты городских администраций о вышедшей на уборку технике, люди местами жалуются на качество выполненной работы. Как справляются с наледью, сугробами и снежным месивом в крупнейших мегаполисах Большого Урала, сравнило URA.RU. Агентство решило изучить опыт Екатеринбурга (потому что это крупнейший округ), соседнего Челябинска, Тюмени (считается образцом применения снегоуборочных технологий). И Пермь (потому что относится к другому федеральному округу). Горожане после первых декабрьских снегопадов жалуются на гололед, неочищенные лестницы и снежные кучи посреди пешеходных улиц и возле остановок, которые делают тротуары уже. При этом люди замечают, что для автомобилей дороги вычищены нормально, хоть по обочинам и лежит грязный снег. В Тюмени, судя по кадрам нашего корреспондента, тоже есть наледь, снежные заносы, кучи. При этом пешеходные зоны сначала расчищает техника, а затем за дело берутся дворники. Автомобилисты же отмечают, что на дорогах есть снежная каша и грязь. За ходом уборки следят не только управы административных округов и мэрия Тюмени, но и горожане. Они могут в режиме онлайн мониторить работу снегоуборочных машин: информация о технике обновляется каждые 10 секунд. Несмотря на то, что люди жалуются на вывоз снега, отмечают — дороги солью и реагентами посыпают. Здесь больше всего от снегопада приходится страдать пешеходам: тротуары почищены минимально. А вот на дорогах техника работает активно — образовавшиеся на обочинах сугробы тут же собирает техника: визуально создается впечатление, что идеальные дороги для машин именно в Челябинске. Мэр Алексей Лошкин уверяет, что круглосуточно контролирует уборку снега, делает он это через видеоотчеты в чате с коммунальщиками. В соседнем Приволжском федеральном округе ситуация не лучше. В Перми снег частенько скапливается на обочине, а высота может доставать человеку до пояса. Как и в остальных крупных уральских городах, смешение снега и соли превращает тротуары и дороги в одну большую снежную кашу. Расчистку «до скрипа» можно встретить на некоторых улицах, но даже городская эспланада неидеальна, хотя тут же находится администрация губернатора.
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© Служба новостей «URA.RU»
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