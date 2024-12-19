Бывший посол России в США Антонов назначен советником главы ВТБ Костина

Бывший посол России в США Анатолий Антонов назначен советником главы ВТБ Андрея Костина. Об этом рассказали в пресс-службе банка.
«Советником президента — председателя правления банка ВТБ назначен Анатолий Антонов», — передает сообщение банка ТАСС. Там добавили, что в своей новой роли он будет способствовать развитию международных контактов ВТБ с дружественными странами, а также координировать участие банка в экспертных советах и консультативных органах по связям со странами БРИКС.
В ВТБ отметили, что опыт Антонова окажется полезным в условиях растущего сотрудничества с партнерами из стран Глобального Юга. Это партнерство открывает новые возможности для развития и укрепления связей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.