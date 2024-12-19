Бывший посол России в США Антонов назначен советником главы ВТБ Костина

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Антонов в ВТБ будет отвечать за укрепление контактов с дружественными странами
Антонов в ВТБ будет отвечать за укрепление контактов с дружественными странами Фото:

Бывший посол России в США Анатолий Антонов назначен советником главы ВТБ Андрея Костина. Об этом рассказали в пресс-службе банка.

«Советником президента — председателя правления банка ВТБ назначен Анатолий Антонов», — передает сообщение банка ТАСС. Там добавили, что в своей новой роли он будет способствовать развитию международных контактов ВТБ с дружественными странами, а также координировать участие банка в экспертных советах и консультативных органах по связям со странами БРИКС.

В ВТБ отметили, что опыт Антонова окажется полезным в условиях растущего сотрудничества с партнерами из стран Глобального Юга. Это партнерство открывает новые возможности для развития и укрепления связей.

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Бывший посол России в США Анатолий Антонов назначен советником главы ВТБ Андрея Костина. Об этом рассказали в пресс-службе банка. «Советником президента — председателя правления банка ВТБ назначен Анатолий Антонов», — передает сообщение банка ТАСС. Там добавили, что в своей новой роли он будет способствовать развитию международных контактов ВТБ с дружественными странами, а также координировать участие банка в экспертных советах и консультативных органах по связям со странами БРИКС. В ВТБ отметили, что опыт Антонова окажется полезным в условиях растущего сотрудничества с партнерами из стран Глобального Юга. Это партнерство открывает новые возможности для развития и укрепления связей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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