Депутат Свищев пристыдил футболиста, пожаловавшегося на цены в магазинах

Депутат Государственной Думы Дмитрий Свищев пристыдил форварда «Ростова» Николая Комличенко за жалобы на высокие цена на продукты. Ранее футболист заявил, что его пугают и шокируют стоимость товаров.
«Пусть Николай живет скромнее. Если он такой фанат помидоров, то их можно найти по нормальным ценам», — приводит Lenta.ru слова Свищева.
Николай Комличенко стал известен в 2019 году, когда получил звание лучшего бомбардира чемпионата Чехии, забив 29 голов. По данным из открытых источников зарплата Комличенко в «Ростове», за который тот играет с 2021 года, составляет около 6,5 млн рублей в месяц.
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