18 декабря 2024

Депутат Свищев пристыдил футболиста, пожаловавшегося на цены в магазинах

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Футболист Комличенко заявил, что в шоке от цен на продукты
Футболист Комличенко заявил, что в шоке от цен на продукты Фото:

Депутат Государственной Думы Дмитрий Свищев пристыдил форварда «Ростова» Николая Комличенко за жалобы на высокие цена на продукты. Ранее футболист заявил, что его пугают и шокируют стоимость товаров.

«Пусть Николай живет скромнее. Если он такой фанат помидоров, то их можно найти по нормальным ценам», — приводит Lenta.ru слова Свищева.

Николай Комличенко стал известен в 2019 году, когда получил звание лучшего бомбардира чемпионата Чехии, забив 29 голов. По данным из открытых источников зарплата Комличенко в «Ростове», за который тот играет с 2021 года, составляет около 6,5 млн рублей в месяц.

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Депутат Государственной Думы Дмитрий Свищев пристыдил форварда «Ростова» Николая Комличенко за жалобы на высокие цена на продукты. Ранее футболист заявил, что его пугают и шокируют стоимость товаров. «Пусть Николай живет скромнее. Если он такой фанат помидоров, то их можно найти по нормальным ценам», — приводит Lenta.ru слова Свищева. Николай Комличенко стал известен в 2019 году, когда получил звание лучшего бомбардира чемпионата Чехии, забив 29 голов. По данным из открытых источников зарплата Комличенко в «Ростове», за который тот играет с 2021 года, составляет около 6,5 млн рублей в месяц.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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