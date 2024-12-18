Осужденного свердловского пиарщика внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес в список лиц, причастных к терроризму и экстремизму, свердловского пиарщика Ярослава Ширшикова, признанного виновным в оправдании терроризма. Это следует из данных на официальном сайте ведомства.
«Включенные в перечень террористов и экстремистов: Ширшиков Ярослав Юрьевич, 31 июля 1987 года рождения, город Свердловск», — говорится в документе. В списке пиарщик находится на 15558 месте.
Пиарщика приговорили к двум годам лишения свободы в феврале 2024-го из-за поста о погибшем в результате теракта военкоре Владлене Татарском. Уголовное дело было возбуждено по части 2 статьи 205.2 УК РФ. Гособвинитель запрашивал увеличение срока до шести лет. Сам Ширшиков признал вину и раскаялся. В июле 2024-го его этапировали из СИЗО-5 Екатеринбурга в СИЗО-4 Камышлова, а в октябре суд увеличил срок заключения до пяти лет. Оттуда он попросил полпреда президента в УрФО Артема Жогу исключить себя из списков по обмену заключенными между Россией и США, заявив, что хочет остаться на родине даже в самую трудную минуту.
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